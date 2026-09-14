Alice Liu, Bitcoin’de bu yılın dibinin görülmüş olabileceğini açıkladı

CoinMarketCap Araştırma Başkanı Alice Liu, Bitcoin’in son yükselişin ardından 80 bin doların üzerinde kalıcı olamamasına rağmen bu yıl büyük bölümünde test edilen düşük seviyelere yeniden dönmesinin beklenmediğini söyledi. Liu, haziranda yaklaşık 59 bin dolara kadar gerileyen fiyatın dip bölgeyi işaret etmiş olabileceğini belirtti.

Bitcoin’de dip tartışması sürüyor

Bitcoin, eylül ayının başında 81 bin 600 doları gördü. Bu seviye, ağustos ortasından bu yana yaklaşık yüzde 28’lik bir toparlanmaya işaret etti. Yükseliş, genel piyasa eğilimini izleyen CoinMarketCap Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’ni de yeniden Açgözlülük bölgesine taşıdı.

Alice Liu, Bitcoin’in haziranda görülen yaklaşık 59 bin dolarlık seviyesinin ardından tabanın büyük ölçüde oluşmuş olabileceğini, bu nedenle yıl içindeki düşük fiyat bölgesinin yeniden test edilmesinin daha az olası göründüğünü söyledi.

Liu, buna karşın piyasanın daha dikkat çekici başlıklarının yalnızca Bitcoin etrafında şekillenmediğini ifade etti. Tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları ile vadeli sürekli kontratlar piyasasında hareketliliğin arttığını, özellikle de Hyperliquid tarafında ağ etkinliği ile fiyat performansının her zaman aynı yönde ilerlemediğini vurguladı.

RWA sürekli kontratlarında rekabet hızlandı

Liu, son iki ayda tokenize hisseler, tokenize ETF’ler ve tokenize endeksler üzerine kurulu RWA sürekli kontratlarını incelediğini söyledi. Bu alanda ilk etapta Hyperliquid öne çıkarken, merkezi borsaların devreye girmesiyle pazar payı dağılımının değişebileceğini kaydetti. CoinMarketCap, kripto varlık fiyatları ve piyasa verileri izleme alanında en çok takip edilen platformlar arasında yer alıyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde tokenize edilmesini ifade eder. Sürekli kontratlar ise vade tarihi bulunmayan türev ürünlerdir ve kripto piyasalarında kaldıraçlı işlem için yaygın biçimde kullanılır.

Liu, kullanıcıların tokenize sürekli kontratlarda genellikle Hyperliquid’i tercih ettiğini, ancak Binance’in RWA sürekli kontratlarını devreye almasının ardından işlem hacmi ve likiditenin hızla Binance’e kaydığını belirtti. Binance’in toplam pazarın yaklaşık yüzde 50’sini aldığına, buna rağmen merkeziyetsiz borsa tarafında Hyperliquid’in liderliğini koruduğuna dikkat çekti.

Liu, Binance’in RWA sürekli kontratlarını başlatmasının ardından hacim ve likiditenin hızla bu platforma geçtiğini, ancak DEX tarafında Hyperliquid’in hala önde bulunduğunu vurguladı.

Alan Öne çıkan platform Not Toplam pazar payı Binance Yaklaşık yüzde 50 pay aldı DEX piyasası Hyperliquid Liderliğini koruyor

Hyperliquid’in son 30 günde yüzde 47,50 yükseldiği belirtilirken, Liu fiyat hareketinde geri alımların etkili olduğunu söyledi. Hype tokeninin kısa süre önce 86 dolarla zirve yaptığını, projenin açık piyasadan kendi tokenini toplamak için 400 milyon doların üzerinde kaynak kullandığını aktardı. Ayrıca dolaşıma açılmış token miktarının sınırlı olduğunu, yeni açılımların kademeli biçimde süreceğini ifade etti.

AI tokenlerinde daha temkinli bir yaklaşım öne çıkıyor

Liu, Hyperliquid konusunda olumlu görüşünü korurken, yapay zeka temalı kripto varlıklarda daha temkinli bir çizgi izliyor. Özellikle 2023 sonlarında popülerleşen, somut kullanım alanı veya altyapısı zayıf AI tokenlerinin, gerçek yapay zeka şirketleri ve teknoloji hisseleriyle daha sert bir rekabet içinde kaldığını söyledi.

Bu gruptaki bazı tokenlerin yalnızca bir tema etrafında fiyatlandığını belirten Liu, fayda üretmeyen projelerin değer kaybının derinleşebileceğini dile getirdi. Buna karşılık, sağlam altyapı sunan bazı AI projelerinin kullanım alanı oluşturabileceğini, ancak onların da fiyatlamada baskıyla karşılaşabileceğini ekledi. Bitcoin için ise daha uzun vadede yapıcı kaldığını, yine de 2030’a kadar 1 milyon dolar beklentisine daha muhafazakar yaklaştığını söyledi.