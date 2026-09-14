SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da borsa çıkışları artarken satış baskısı sınırlı kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da yedi günlük ortalama borsa çıkışı %191,89 arttı.
  • 📊 Buna karşılık ortalama borsa girişlerinin yedi günlük ortalaması %354,32 yükseldi.
  • 💼 Borsa rezervleri yalnızca %0,5 artarken $SHIB için arz ve satış dengesi yakından izleniyor.
  • 🔎 Aktif adreslerdeki %0,89’luk artış, zincir üstü faaliyetin şimdilik zayıflamadığını gösterdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu’ya ilişkin borsa verileri, kısa vadeli görünümde birbirine zıt sinyaller üretiyor. Yedi günlük ortalama borsa çıkışı %191,89 artarken, bu tablo SHIB transferlerinin alım satım platformlarından daha sık çekildiğine işaret ediyor. Varlıkların borsalardan ayrılması, özellikle özel cüzdanlara taşınması halinde, piyasada anında satışa hazır arzı azaltabilir.

İçindekiler
1 Borsa verilerinde çift yönlü görünüm
2 Satış tarafında risk tamamen ortadan kalkmadı
3 İki farklı fiyat senaryosu öne çıkıyor

Borsa verilerinde çift yönlü görünüm

Olumlu tarafta, borsa rezervlerinin yalnızca %0,5 yükselmiş olması öne çıkıyor. Bu oran, son hareketliliğe rağmen borsalarda kayda değer bir SHIB birikimi oluşmadığını gösteriyor. Ağ etkinliğine ilişkin diğer göstergeler de tamamen zayıf bir tabloya işaret etmiyor. Aktif adresler ile aktif alıcı adresler %0,89 arttı.

Bu artışlar güçlü bir ağ genişlemesine işaret edecek ölçüde yüksek olmasa da zincir üstü etkinliğin gerilemediğini, görece dengeli kaldığını ortaya koyuyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve özellikle perakende yatırımcı ilgisiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Bu nedenle borsa giriş çıkış verileri, kısa vadeli yön açısından yakından izleniyor.

Yedi günlük ortalama borsa çıkışındaki %191,89’luk artış, SHIB arzının bir bölümünün satış tarafının dışına taşınabileceğini gösterirken, piyasa görünümü tek başına bu veriyle netleşmiyor.

Satış tarafında risk tamamen ortadan kalkmadı

Buna karşılık zayıf senaryo da masada kalmayı sürdürüyor. Ortalama giriş büyüklüğü %1,9 artarken toplam borsa girişleri %1,71 yükseldi. Daha dikkat çekici veri ise, ortalama borsa girişlerinin yedi günlük hareketli ortalamasında görülen %354,32’lik sıçrama oldu.

Bu artış, aynı anda kayda değer miktarda SHIB’in borsalara yöneldiğini ve satış tarafı likiditesinin büyüyebileceğini düşündürüyor. Başka bir ifadeyle, çıkışlardaki güçlenme birikim işareti taşısa da girişlerdeki daha sert yükseliş olası satış riskini canlı tutuyor.

Ortalama çıkışlar artış gösterse de ortalama girişlerdeki daha sert yükseliş, birikim ile olası satış baskısı arasında açık bir mücadele yaşandığını ortaya koyuyor.

İki farklı fiyat senaryosu öne çıkıyor

İlk senaryoda, borsa çıkışları yükselmeyi sürdürürken SHIB mevcut destek yapısını koruyabilir. Satış baskısının sınırlı kalması halinde alıcılar fiyatı bir sonraki direnç bölgelerine taşıyabilir. Ancak daha güçlü bir toparlanma için işlem hacminde belirgin artış ve son sıkışma aralığının üzerine net bir kırılım gerekecek.

İkinci senaryoda ise yüksek borsa girişleri doğrudan satışa dönüşürse, olumlu çıkış sinyali etkisini yitirebilir. Talebin zayıflaması ve rezervlerin yükselmesi durumunda desteğin yeniden test edilme olasılığı artabilir. Bu nedenle mevcut zincir üstü tablo, şimdilik olumlu sinyal üretse de tek başına güçlü bir yükseliş onayı vermiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu arzının %94,68’i 808 cüzdanda toplandı

SHIB’de zincir içi aktivite arttı, fiyat teyidi henüz gelmedi

Kusama’nın X profilindeki tek kelimelik değişiklik dikkat çekti

Shiba Inu’da borsalara 241,8 milyar SHIB girişi satış baskısını artırdı

Shiba Inu, Ethereum ve Shibarium’da 1,8 milyon adresi aştı

Shiba Inu’da 461 milyar SHIB borsalardan çıktı

Coinone’dan 361 milyar SHIB çıktı, fiyat zayıf kaldı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı AB, kripto cüzdan sağlayıcılarına 24 saatlik açık bildirimi zorunluluğu getirdi
Bir Sonraki Yazı Alice Liu, Bitcoin’de bu yılın dibinin görülmüş olabileceğini açıkladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

WTO, stablecoin düzenlemelerindeki dağınıklığın ticareti yavaşlattığını açıkladı
STABILCOIN
Alice Liu, Bitcoin’de bu yılın dibinin görülmüş olabileceğini açıkladı
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?