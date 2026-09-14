AB, kripto cüzdan sağlayıcılarına 24 saatlik açık bildirimi zorunluluğu getirdi

Avrupa Birliği, kripto para donanım ve yazılım cüzdanı geliştiren şirketler için yeni siber güvenlik yükümlülüklerini yürürlüğe aldı. Avrupa Komisyonu’nun duyurusuna göre Cuma günü yürürlüğe giren Siber Dayanıklılık Yasası, ürünlerde aktif olarak istismar edilen hata veya kritik güvenlik açığı tespit edildiğinde 24 saat içinde erken uyarı yapılmasını zorunlu kılıyor.

Yeni bildirim takvimi devreye girdi

Düzenleme kapsamında üreticiler, ciddi güvenlik açıkları için 24 saat içinde ilk bildirimi sunacak. Bunu 72 saat içinde ayrıntılı bildirim izleyecek. Düzeltici veya riski azaltıcı önlemler hazır olduktan sonra 14 gün içinde nihai rapor verilmesi gerekecek. Ciddi olaylarda ise bir ay içinde ek raporlama yükümlülüğü bulunuyor.

Avrupa Komisyonu, yeni bildirim kurallarının tüketicileri ve işletmeleri siber tehditlere karşı daha iyi korumayı hedeflediğini açıkladı.

Kurallar yalnızca kripto cüzdanlarla sınırlı kalmıyor. Avrupa Birliği pazarında sunulan dijital unsurlu tüm ürünler bu çerçeveye dahil ediliyor. Düzenleme, Birliğin daha geniş siber güvenlik stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Uyumsuzluk halinde milyonlarca euroluk ceza var

Yasanın 13 ve 14. maddelerindeki yükümlülüklere uymayan şirketler, nihai taslağın ceza bölümüne göre 15 milyon euroya kadar veya küresel yıllık cironun yüzde 2,5’i oranında idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Hangi tutar daha yüksekse o uygulanacak.

Yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda da şirketlere 5 milyon euroya kadar ek idari para cezası kesilebilecek.

Son veri sızıntıları düzenlemeyi daha kritik hale getirdi

Bu adım, popüler iki donanım cüzdan sağlayıcısının kullanıcı verilerindeki ihlalleri açıklamasından haftalar sonra geldi. Söz konusu olaylar, oltalama girişimleri ve sosyal mühendislik riskleri konusunda sektördeki kaygıları artırdı.

Trezor, 4 Eylül’de sevkiyat ortağı ShipMonk kaynaklı veri ihlalinden etkilenen riskli kullanıcı sayısının ilk tahmin olan 14 binden 67 bine çıktığını duyurdu.

Çarşamba günü Trezor ve BitBox, üçüncü taraf e posta hizmetlerinde şüpheli ihlallerin ardından kullanıcılarını acil güvenlik bildirimi gibi görünen oltalama e postalarına karşı uyardı.

Haziran ayında ise katman 1 blokzincir ağı Zilliqa, Zilliqa Ledger uygulamasındaki bir açığın saldırganların herkese açık zincir üstü verileri kullanarak kullanıcıların özel anahtarlarını geri kazanmasına imkan verebileceğini bildirdi. Bu tür gelişmeler, özellikle cüzdan altyapısında güvenlik açıklarının ne kadar hızlı izlenmesi gerektiğini yeniden gündeme taşıdı. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.