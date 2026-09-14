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BITCOIN (BTC)

Morgan Stanley, Bitcoin alımlarını artırarak 609 milyon doları aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Morgan Stanley, Bitcoin varlığını 609 milyon doların üzerine çıkardı.
  • 📈 MSBT fonu son 20 işlem gününde 62,2 milyon dolar giriş aldı.
  • 🟠 Cuma günü $BTC alımı 3,8 milyon dolara ulaştı ve giriş serisi 4 güne çıktı.
  • 📉 Aynı gün BlackRock tarafında 19,2 milyon dolarlık çıkış görüldü.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Morgan Stanley, Bitcoin yatırımlarını son haftalarda artırdı. Bankanın MSBT fonu, son 20 işlem gününde 62,2 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Arkham Intelligence verileri, fonun bu süreçte düzenli sermaye çekmeye devam ettiğini gösterdi.

İçindekiler
1 MSBT fonunda kesintisiz giriş serisi
2 Kurumsal talep sürerken rekabette ayrışma görüldü

MSBT fonunda kesintisiz giriş serisi

Cuma günü yaklaşık 3,8 milyon dolarlık Bitcoin alan Morgan Stanley, böylece üst üste dördüncü işlem gününde fona yeni giriş gördü. Aynı dönemde fon, 11 gün boyunca tek bir çıkış günü yaşamadan yatırımcı ilgisini korudu.

MSBT, Morgan Stanley’nin Bitcoin odaklı yatırım ürünü olarak kurumsal ve varlıklı müşterilerden gelen talebe bağlı şekilde büyüyor. Son alımlarla birlikte fonun toplam Bitcoin varlığı 609 milyon doların üzerine çıktı.

Morgan Stanley’nin MSBT fonu, son 20 işlem gününde 62,2 milyon dolarlık giriş kaydetti ve 11 günlük süreçte hiç çıkış görmedi.

Kurumsal talep sürerken rekabette ayrışma görüldü

Veriler, dalgalı piyasa koşullarına rağmen Morgan Stanley tarafında birikimin sürdüğüne işaret etti. Düzenli girişler, bankanın müşterileri arasında Bitcoin’e yönelik talebin canlı kaldığını ortaya koydu.

BlackRock ise aynı cuma gününde farklı bir tablo çizdi. Şirket, Bitcoin ürünlerinde 19,2 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Bu ayrışma, bazı büyük kurumsal yatırım araçlarında para çıkışı görülürken Morgan Stanley’nin alım tarafında kalmayı sürdürdüğünü gösterdi.

KurumCuma günü akışGenel görünüm
Morgan Stanley3,8 milyon dolar girişÜst üste 4 gün giriş
BlackRock19,2 milyon dolar çıkışGünlük seansta negatif görünüm

Morgan Stanley, ABD merkezli büyük yatırım bankalarından biri olarak varlık yönetimi ve kurumsal finans alanındaki ölçeğiyle öne çıkıyor. Bankanın Bitcoin pozisyonundaki büyüme, geleneksel finans kuruluşlarının dijital varlıklara ilgisinin sürdüğüne dair yeni bir işaret olarak görülüyor.

Son alımlarla birlikte Morgan Stanley’nin Bitcoin varlığı 609 milyon dolar eşiğinin üzerine taşındı.

Son veriler, kurumsal yatırımcı davranışının tek yönlü ilerlemediğini de ortaya koydu. Bir tarafta istikrarlı girişler dikkat çekerken, diğer tarafta bazı büyük ürünlerde çıkışların görülmesi Bitcoin yatırım araçları arasında seçici bir sermaye hareketine işaret etti.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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