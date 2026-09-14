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Cardano (ADA)

Cardano, 2021 zirvesinin %93 altında işlem görüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Cardano, 2 Eylül 2021’de gördüğü 3,09 dolarlık zirvenin %93,19 altında kaldı.
  • 💵 ADA, 0,21 dolar seviyesinde işlem görürken $ADA için zirveye dönüşte yaklaşık %1.371,43 artış gerekiyor.
  • 🛠️ Cardano, x402 ödemelerini ana ağ ve test ağlarında kullanıma açtı.
  • 🚀 SundaeSwap v4, 1 Ekim’de gelirken Ouroboros Leios güncellemesinin bu yıl ana ağa taşınması bekleniyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

CoinGecko, Cardano’nun yerel varlığı ADA’nın 3,09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine en son beş yıl 11 gün önce ulaştığını duyurdu. Platform, bu seviyenin 2 Eylül 2021’de görüldüğünü hatırlattı. CoinGecko, kripto para piyasasına ilişkin veri ve analiz sağlayan önde gelen platformlar arasında yer alıyor.

İçindekiler
1 2021 zirvesinden sert uzaklaşma
2 Ağın gelişim takvimi genişliyor
3 Yeni ürünler ve ölçeklenme adımları öne çıkıyor

2021 zirvesinden sert uzaklaşma

ADA, 2 Eylül 2021’de 3,09 dolarla zirve yaptıktan kısa süre sonra geri çekildi. Bu tepe, Cardano ağına yerel akıllı sözleşme desteği kazandıran Alonzo güncellemesinden hemen önce kaydedildi. Alonzo yükseltmesi, ağın Goguen geliştirme aşamasının bir parçası olarak 12 Eylül 2021’de devreye alındı.

Cardano, 2021’deki zirvesinden bu yana zaman zaman toparlanma denemeleri görse de 3,09 dolarlık rekor yeniden test edilemedi. ADA, 0,21 dolar seviyesinde işlem görürken tüm zamanların zirvesine göre kayıp oranı %93,19 olarak hesaplanıyor. Bu farkın kapanabilmesi için fiyatın yaklaşık %1.371,43 yükselmesi gerekiyor.

CoinGecko, ADA’nın 3,09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine en son beş yıl 11 gün önce ulaştığını duyururken, yatırımcıların alım, satım ve elde tutma tercihlerini de gündeme taşıdı.

Ağın gelişim takvimi genişliyor

Cardano, resmi doğum gününü ve ağın devreye giriş yıl dönümünü her yıl 23 Eylül’de kutluyor. Bu tarih, 2017’de genesis blokunun oluşturulmasına işaret ediyor. Ağın ilk yol haritası Byron, Shelley, Goguen, Basho ve Voltaire olmak üzere beş döneme ayrılıyor. Zincir üstü yönetişimin devreye alınmasının ardından Cardano’nun Dijkstra dönemine ilerlediği belirtiliyor.

Öte yandan Cardano ADA, x402 kod tabanının resmi bir parçası haline geldi. Çalışan uygulamayla birlikte Cardano üzerinde x402 ödemeleri ana ağ, preprod ve preview test ağlarında kullanılabiliyor. Daha önce yalnızca teknik tanımın bulunduğu yapı, artık çeşitli programlama dillerindeki resmi x402 paketleri üzerinden de Cardano desteği sunuyor.

Mini sözlük: x402, internet üzerinden programlanabilir ödeme akışlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir teknik standart ve geliştirme yapısı olarak kullanılıyor. Mainnet, gerçek işlemlerin gerçekleştiği ana ağı; testnet ise deneme amaçlı çalışan ağ ortamlarını ifade ediyor.

Yeni ürünler ve ölçeklenme adımları öne çıkıyor

Cardano ekosisteminde faaliyet gösteren merkeziyetsiz borsa SundaeSwap, v4 protokolünü 1 Ekim’de Cardano ana ağına taşımaya hazırlanıyor. Yeni sürümle modüler havuzlar, otomatik yönlendirme, yoğunlaştırılmış likidite, çok varlıklı havuzlar, özel kasalar ve kısmi eşleştirme özelliklerinin sunulması planlanıyor.

Ağın ölçeklenmesine odaklanan Ouroboros Leios güncellemesinin ise %96 hazır olduğu açıklandı. Bu yükseltmenin saniyede 1.000 işlem kapasitesini göstermesi hedeflenirken, yıl içinde Cardano ana ağında devreye alınmasının beklendiği kaydedildi.

Ouroboros Leios güncellemesinin %96 hazır olduğu açıklanırken, saniyede 1.000 işlem kapasitesi hedefiyle bu yıl ana ağa alınmasının beklendiği kaydedildi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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