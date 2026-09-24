Cardano (ADA)

Cardano, dört dil için yeni yerel geliştirici kütüphanesini duyurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano, Python, Go, Rust ve JavaScript için Mesmo kütüphanesini duyurdu.
  • 📌 Mesmo, Java Sanal Makinesi gerektirmeden Cardano’nun temel işlevlerini geliştiricilere açtı.
  • 🛠️ Dingo Mainnet bloklarını doğrularken Amaru ekibi yeni blok üreten sürüme hazırlanıyor.
  • 📈 Son 24 saatte $ADA %4,80 yükselirken haftalık kazanç %23 oldu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Cardano ekosistemi, Python, Go, Rust ve JavaScript için geliştirilen yeni bir yerel kütüphane ile yazılım araçlarını genişletti. Mesmo adı verilen paylaşımlı kütüphane, Cardano’nun temel işlevlerini Java Sanal Makinesi gerektirmeden bu dört programlama dilinde kullanılabilir hale getiriyor. Gelişme, ağ üzerinde farklı istemci ve düğüm uygulamalarına yönelik çalışmaların hız kazandığı bir dönemde geldi.

İçindekiler
1 Mesmo ile geliştirici araçları genişliyor
2 Alternatif düğüm geliştirmeleri öne çıktı
3 Tarayıcıda çalışan düğüm ve yıl dönümü

Mesmo ile geliştirici araçları genişliyor

Cardano Foundation, resmi blog yazısında Mesmo’nun geliştirici ihtiyaçlarındaki eksik kalan alanı tamamlamayı hedeflediğini belirtti. Vakıf, mevcut Cardano SDK’larının geliştirici ihtiyaçlarının yaklaşık %95’ini karşıladığını, Mesmo’nun ise Python, Go, Rust ve JavaScript tarafında kalan %5’lik bölümü ek bir kütüphane değişikliğine gerek kalmadan desteklediğini kaydetti. Cardano Foundation, ağın gelişimini destekleyen ve ekosistemin teknik standartlarını güçlendiren kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

Cardano Foundation, mevcut SDK’ların geliştirici ihtiyaçlarının büyük bölümünü karşıladığını, Mesmo’nun ise Python, Go, Rust ve JavaScript tarafında eksik kalan işlevleri aynı yapı içinde tamamladığını vurguluyor.

Mesmo, Cardano Client Lib üzerinde yükseliyor. Olgunlaşmış Java tabanlı bu yazılım geliştirme seti, GraalVM Native Image ile derlenerek sade bir C ABI kullanan standart bir paylaşımlı kütüphaneye dönüştürülüyor. Böylece geliştiriciler, ihtiyaç duydukları ek özelliklere Java Sanal Makinesi zorunluluğu olmadan erişebiliyor.

Mini sözlük: C ABI, farklı programlama dilleri ile derlenmiş yazılımların ortak bir arayüz üzerinden birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan düşük seviyeli uyumluluk standardıdır. GraalVM Native Image ise Java uygulamalarını yerel çalıştırılabilir dosyalara veya paylaşımlı kütüphanelere dönüştürmek için kullanılır.

Alternatif düğüm geliştirmeleri öne çıktı

Cardano tarafında yalnızca geliştirici kütüphaneleri değil, alternatif düğüm yazılımları da ilerleme kaydetti. Blink Labs tarafından geliştirilen Dingo, Mainnet ağında kabul edilmiş blokları doğrulama aşamasına ulaştı. Böylece proje, Preview, PreProd, Musashi ve Prime Testnet’in ardından Cardano Mainnet üzerinde de önemli bir eşiği geçti.

Öte yandan Amaru’nun son sürümü, çift yönlü bağlantılar, eş yönetimi, blok çekme süreçleri ve yönetişim işlevlerinde çeşitli iyileştirmeler içerdi. Amaru ekibi, üçüncü çeyrek hedefi kapsamında sağlam bir relay node ikili dosyasını yayımladı. Ekibin yol haritasında 29 Eylül’de blok üreten bir ön sürüm, yaklaşık dört hafta sonra beta sürümü ve dördüncü çeyrekte Mainnet üzerinde ilk blok üretimi yer alıyor.

Amaru ekibi, üçüncü çeyrek hedefini sağlam bir relay node sürümüyle tamamladı ve sonraki aşamada blok üreten ön sürüme odaklanıyor.

Tarayıcıda çalışan düğüm ve yıl dönümü

Uygulama çeşitliliğine dair bir başka örnek olarak, tam Haskell tabanlı bir Cardano düğümünün doğrudan internet tarayıcısında çalıştırıldığı da gösterildi. Bu sürümün zincirin en güncel noktasını takip edebildiği ve işlem işlevlerini desteklediği aktarıldı.

Cardano kısa süre önce dokuzuncu yılını da geride bıraktı. Ağın ilk genesis bloğu 23 Eylül 2017’de oluşturuldu. Mainnet ise altı gün sonra, 29 Eylül 2017’de devreye alındı. Bu adım, ADA’nın kullanıma açılmasıyla Cardano’nun kamuya açık bir blokzincir olarak yolculuğunu başlattı.

ADA son 24 saatte %4,80 yükselerek 0.25 dolara çıktı. Haftalık artış ise %23 olarak kaydedildi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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