Cardano (ADA)

Cardano geliştiricisi IOG, YouTube kanalındaki ihlal için uyardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 IOG, YouTube kanalının ele geçirilmiş göründüğünü açıkladı.
  • 📺 Kanaldaki sahte yayında, $ADA gönderilirse daha fazlasının geri verileceği öne sürüldü.
  • ⚠️ Charles Hoskinson ve IOG, bağlantılara tıklanmamasi ve para gönderilmemesi çağrısı yaptı.
  • 🔐 Mevcut bulgular, olayın Cardano ağına değil YouTube kanalına bağlı olduğunu gösteriyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Cardano ekosisteminin geliştirilmesinde rol alan Input Output Global, YouTube kanalının ele geçirilmiş olabileceği uyarısında bulundu. Olayın ardından kanalda, Cardano kurucusu Charles Hoskinson’ı taklit eden sahte içeriklerin yayımlandığı ve kullanıcıları para göndermeye yönlendiren yayınların öne çıktığı görüldü. Güvenlik riski, Cardano ağının kendisinden değil, bu içeriklerle etkileşime giren kullanıcılardan kaynaklanıyor.

İçindekiler
1 Resmi uyarılar peş peşe geldi
2 Sahte yayınlarda para gönderme çağrısı öne çıktı
3 Risk ağda değil, sahte içeriklerle temasta yoğunlaşıyor

Resmi uyarılar peş peşe geldi

Charles Hoskinson, 18 Eylül’de X üzerinden yaptığı açıklamada IOG’nin YouTube kanalının ele geçirilmiş göründüğünü duyurdu. Ekip, içeriklerin kaldırılması ve hesap bilgilerinin sıfırlanması için YouTube ile birlikte çalıştığını bildirdi. Hoskinson, kullanıcılardan kanalda görülen videolara güvenmemelerini ve hiçbir bağlantıya tıklamamalarıni istedi.

Charles Hoskinson, IOG YouTube kanalının ele geçirilmiş göründüğünü, ekibin YouTube ile içerikleri kaldırmak ve erişim bilgilerini sıfırlamak için çalıştığını açıkladı.

IOG de ayrı bir duyuruyla, yeni bir bildirim yapılana kadar kullanıcıların YouTube kanalıyla hiçbir şekilde etkileşime girmemesi gerektiğini belirtti. Bu uyarı, resmi görünümlü bir kanal üzerinden yayılan dolandırıcılık girişimlerinin daha inandırıcı algılanabilmesi nedeniyle önem taşıyor.

Sahte yayınlarda para gönderme çağrısı öne çıktı

Ele geçirilen kanalda, yapay zeka ile değiştirilmiş gibi görünen bir Charles Hoskinson görüntüsüyle canlı yayın açıldığı aktarıldı. Yayında, izleyicilere kripto varlıklarını ikiye katlayabilecekleri iddiası sunuldu ve bir QR kod paylaşıldı. İçeriğin, Project Catalyst topluluk buluşması görünümü verilerek servis edildiği görüldü.

IOG, kanalın kontrolü geri alınana kadar para gönderilmemesi, bağlantılara tıklanmamasi ve kişisel bilgilerin paylaşılmamasi gerektiği uyarısında bulundu.

Cardano’nun güvenlik rehberlerinde de sahte Hoskinson yayınları ile “ADA gönder, daha fazlasını geri al” vaatleri açık biçimde dolandırıcılık yöntemi olarak tanımlanıyor. Meşru bir dağıtım veya kampanya için kullanıcılardan önceden kripto para göndermeleri istenmiyor.

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Risk ağda değil, sahte içeriklerle temasta yoğunlaşıyor

Mevcut bulgular, Cardano ağının ele geçirildiğine işaret etmiyor. Güvenlik olayı, IOG’nin YouTube varlığı ve bu kanal üzerinden yayılan sahte içeriklerle sınırlı görünüyor. Asıl tehlike, sahte bağlantılar, QR kodlar, uydurma ödül dağıtımları ve para transferi talepleriyle temas kurulması halinde ortaya çıkıyor.

Başka bir ifadeyle, kullanıcıların yalnızca ADA tutuyor olması tek başına varlıklarını risk altına sokmuyor. Risk, ele geçirilen kanalda paylaşılan içeriklere güvenilmesi, bağlantıların açılması, kişisel verilerin verilmesi ya da kripto para gönderilmesi durumunda artıyor.

Öte yandan, Hoskinson’ın paylaşımının altında topluluk içinden tepkiler de dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, daha önce benzer olaylardan ders çıkardıklarını ve resmi kanallarda dahi daha temkinli davranılması gerektiğini vurguladı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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