Cardano, Dijkstra güncellemesi için 2026 sonunu hedefledi

Cardano ağında Dijkstra dönemi için hazırlıklar sürerken, geliştirmenin önümüzdeki aylarda daha görünür aşamalara ulaşması bekleniyor. Plan, ilk dağıtımı iki faz halinde yürütmek üzerine kuruldu. Buna göre ilk aşamada Nested Transactions ve Linear Leios, ikinci aşamada ise Peras devreye alınacak.

İki aşamalı yol haritası

Mevcut takvim, Dijkstra’nın ilk fazını 2026 sonuna kadar ana ağa taşımayı öngörüyor. Bu bölümde Nested Transactions ile Linear Leios’un kademeli biçimde kullanıma sunulması amaçlanıyor. İkinci fazdaki Peras özelliğinin ise 2027’nin ikinci çeyreğinde, dönem içi bir hard fork ile etkinleştirilmesi planlanıyor.

Intersect, Dijkstra hard fork sürecine yönelik çalışmaların node geliştirmesi, ekosistem hazırlığı ve yardımcı araçlar tarafında ilerlediğini açıkladı. Kurum, önümüzdeki aylarda takip edilmesi gereken başlıklar arasında yeni node sürümlerini ve test ortamlarını öne çıkardı.

Intersect, Dijkstra dönemine giden süreçte node geliştirmesi, ekosistem hazırlığı ve alt araçlarda ilerlemenin sürdüğünü, önümüzdeki aylarda bu alanların yakından izleneceğini vurguladı.

Node sürümleri ve test süreci

Yaklaşan Haskell tabanlı node sürümlerinin, Dijkstra’ya ait ilk işlevleri test için erişilebilir hale getirmesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda dört büyük node güncellemesi öngörülüyor. Cardano-node-11.1.1 sürümünün 7 Eylül’e kadar ana ağ kullanımı için sunulması bekleniyor. Bu sürüm, eski izleme sistemini kaldıracak ve Genesis kaynaklı bilinen sorunları giderecek.

Bir aydan kısa süre içinde gelmesi beklenen Cardano-node-11.2 ise Dijkstra özellik setini test edilebilir biçimde içerecek. Ancak bu sürüm, hard fork için nihai aday olmayacak. Ayrıca Leios bileşenleri bu pakette yer almayacak; çünkü bu bölüm büyük ölçüde mutabakat ve blok üretimiyle sınırlı tutuluyor. Buna karşın, diğer Dijkstra özellikleri üzerinde test ve geliştirme çalışmalarının etkilenmemesi bekleniyor.

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Hard fork adayı ve DijkstraNet

Cardano-node-11.3 sürümü, hard fork aday sürümü olarak hedefleniyor. Bu sürümün hard fork geçişini desteklemesi ve Leios dahil tüm Dijkstra işlevlerini barındırması planlanıyor. Zamanlama olarak önümüzdeki bir ila iki ay öne çıkıyor. Cardano-node-12.0 ise adlandırma düzenine göre kesin hard fork node sürümü olacak, ancak çıkış tarihi henüz netleşmedi.

Dijkstra özellik seti için test ve geliştirme sürecini başlatmak amacıyla, node 11.2 sonrasında herkese açık DijkstraNet kurulacak. Bu ortamda Plutus V4, Nested Transactions ve CIP-50 dahil çeşitli bileşenler denenebilecek. DijkstraNet, MusashiNet ile paralel çalışacak. MusashiNet tarafında Leios geliştirmesi test edilmeye ve değerlendirilmeye devam edecek.

DijkstraNet, node 11.2 sonrasında herkese açık biçimde devreye alınacak ve Plutus V4, Nested Transactions ile CIP-50 gibi bileşenler için test zemini sağlayacak.

Takvim ve yönetişim başlıkları

Node çeşitliliğine odaklanan iki atölye çalışmasının tarihleri de paylaşıldı. İlk etkinlik 6 Ekim’de Singapur’da, TOKEN2049 kapsamında düzenlenecek. İkinci buluşma ise 13 ve 14 Kasım tarihlerinde Londra’da yapılacak.

Yönetişim tarafında, Dijkstra ile bağlantılı anayasal değişiklik önerilerinin kamuya açık biçimde sunulması bekleniyor. Teknik teslim planındaki yeniden kalibrasyonun ardından, orta güven penceresi Dijkstra hard fork’unun 5 Aralık 2026 ile 4 Ocak 2027 arasında yürürlüğe girebileceğine işaret ediyor. Daha yüksek güven aralığı ise 24 Şubat 2027 ile 26 Mart 2027 dönemini gösteriyor.