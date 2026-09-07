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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da borsalardan 40,5 milyar SHIB çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da son 24 saatte 40,5 milyar SHIB borsalardan çıktı.
  • 📉 Bu değişim, son günlerde öne çıkan satış baskısının zayıfladığına işaret etti.
  • 📊 Analistler, $SHIB’de talep sürerse 0.000006 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini izliyor.
  • 🗓️ Token, ağustos ortasındaki kırılmadan bu yana 0.000005 doların üzerinde işlem görüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu’da son günlerde büyük borsalardaki satış baskısının zayıfladığına işaret eden yeni veriler öne çıktı. CryptoQuant verilerine göre tokenin borsa net akışı son 24 saatte yeniden negatif bölgeye geçti ve bu durum piyasada alım yönlü ilginin arttığına dair bir sinyal verdi.

İçindekiler
1 Net akışta yön değişti
2 Satış baskısı son günlere göre zayıfladı
3 Analistler 0.000006 dolar seviyesini izliyor

Net akışta yön değişti

Verilere göre Shiba Inu’nun borsa net akışı son 24 saatte eksi 40.506.300.000 SHIB olarak kaydedildi. Bu tablo, borsalardan çıkan token miktarının borsalara giren ya da satışa yönelen miktardan daha yüksek olduğunu gösteriyor. Piyasada bu tür hareketler genellikle yatırımcıların varlıklarını satış için değil, elde tutmak ya da farklı cüzdanlara çekmek için taşıdığı dönemlerle ilişkilendiriliyor.

CryptoQuant verileri, Shiba Inu’da son 24 saatte 40,5 milyardan fazla SHIB’in net olarak borsalardan çıktığını ortaya koyuyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve geniş kullanıcı kitlesiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Bu nedenle borsa akışlarındaki değişim, kısa vadeli fiyat hareketlerini izleyen analistlerin yakından baktığı göstergeler arasında yer alıyor.

Satış baskısı son günlere göre zayıfladı

Dikkat çeken nokta, bu değişimin birkaç gün süren yüksek pozitif denge döneminin ardından gelmesi oldu. Pozitif net akış, çoğu zaman borsalara daha fazla token taşındığını ve bunun da satış baskısını artırabildiğini gösteriyor. Son veride görülen negatif denge ise bu eğilimin şimdilik tersine döndüğüne işaret ediyor.

Negatif net akış tek başına ani bir fiyat sıçramasını garanti etmiyor, ancak yatırımcı ilgisinin yeniden güçlendiğine dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Daha geniş kripto para piyasasında karışık fiyat hareketleri sürse de, Shiba Inu tarafında alım iştahının yeniden canlandığı görülüyor. Bu görünüm, kısa vadede token üzerindeki baskının hafiflediği yorumlarını beraberinde getirdi.

Analistler 0.000006 dolar seviyesini izliyor

Shiba Inu, ağustos ortasındaki son güçlü kırılmadan bu yana 0.000005 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Analistler, mevcut ivmenin korunması halinde bir sonraki aşamada 0.000006 dolar seviyesinin yeniden test edilebileceğini değerlendiriyor.

Bununla birlikte, negatif net akış verisinin tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekiliyor. Fiyatın daha yüksek seviyelerde kalıcı olabilmesi için alım talebinin sürmesi ve piyasa genelindeki yönün destek vermesi gerekecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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