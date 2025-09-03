Ethereum Fırtınaya Direniyor: 4.300 Dolar Savaşı ve Kurumsal Desteğin Gücü

ETH, 24 Ağustos’ta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %15’lik bir düşüş yaşamasına rağmen, 4.300 dolar seviyesinde tutunmaya devam ediyor. Bu geri çekilme, muhtemelen makroekonomik koşulların kötüleşmesinin bir yansıması olarak, genel kripto para piyasası düzeltmesinin ortasında geldi. Türev piyasaları göstergeleri çok fazla iyimserlik sunmazken, bazı önemli zincir üstü (onchain) göstergeler ETH’nin yakın vadede 5.000 doların üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

Ağ Aktivitesi ve Kurumsal Benimseme Umut Veriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan ile olan ticari ilişkilere dair yaptığı olumsuz yorumlar, yatırımcıların riskten kaçınma tercihlerini artırdı. Bu yorumlar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Çinli ve Rus liderlerle bir araya gelmesinin ardından geldi. Bu durum, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinin %1,3 düşmesine neden olurken, altın fiyatları yabancı merkez bankalarının talebiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ethereum $4,375.69‘un ağ aktivitesi de dikkate değer bir güç gösterdi. Haftalık ücretlerdeki %30’luk artış, Ethereum’un Tron‘u en çok gelir elde eden ağ olarak geride bırakmasını sağladı. Katman-2 (layer-2) aktiviteleri dahil edildiğinde, Ethereum’un toplam ücretleri 16,3 milyon dolara ulaşarak Solana’nın 7,9 milyon dolarını ikiye katladı. DefiLlama’ya göre Ethereum, merkeziyetsiz uygulama (DApp) ücretlerinde en yüksek ikinci seviyesini kaydetti.

Ağustos ayında Ethereum DApp’leri 466 milyon dolar ücret geliri elde etti; bu, önceki aya göre %36’lık bir artış anlamına geliyor. Aynı dönemde Solana DApp ücretleri %10 düşerken, BNB Chain’in ücretleri %57 oranında daraldı. Ethereum’un en çok katkı sağlayan DApp’leri arasında sırasıyla 91,7 milyon dolarla Lido, 91,2 milyon dolarla Uniswap ve 82,9 milyon dolarla Aave yer aldı.

Türev Piyasalarında İhtiyatlılık Hakim

Zincir üstü aktivitelerdeki olumlu gelişmelere rağmen, ETH türevleri, traderların kısa vadede ETH’nin 5.000 doları geri kazanacağı konusunda şüpheli olduğunu gösteriyor.

Aylık vadeli işlem primi %5’te seyrederek, nötr ile düşüş eğilimli piyasanın sınırında bulunuyor. 24 Ağustos’taki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaşanan %15’lik geri çekilme sonrası bu tür bir ihtiyatlılık bekleniyor. Ancak, vadeli işlemlerin toplam açık pozisyonu (open interest) 30 gün içinde %26 artarak 58,5 milyar dolara ulaştı, bu da traderların varlıktan vazgeçmediğine işaret ediyor.

Ethereum opsiyon eğimi (skew) Pazartesi günü %3 olarak ölçüldü ve bu, -%6 ile +%6 arasındaki nötr bant içinde kalıyor. Bu durum, traderların her iki yöndeki ani hareketlere benzer olasılıklar atadığını gösteriyor. Nötr eşiğin üzerinde keskin bir yükseliş, 4.200 doların altına bir kırılma beklentisi anlamına gelecekti, ancak bu gerçekleşmedi.

Kurumsal Benimseme ETH Fiyatını Yukarı Taşıyacak mı?

Kurumsal benimseme de artmaya devam ediyor. StrategicETHReserve.xyz’den alınan verilere göre, şirketler son 30 günde rezervlerine 2 milyon ETH ekledi. Bitmine Immersion Tech (BMNR), SharpLink Gaming (SBET) ve The Ether Machine (ETHM) gibi firmalar, toplamda 20,2 milyar doların üzerinde değere sahip 4,71 milyon ETH tutuyor.

Daha da önemlisi, bu şirketlerden bazıları Ethereum tabanlı DApp’lere sermaye yatırmaya başladı. ETHZilla (ETHZ) Salı günü yeni taahhütlerini duyurarak ekosistemdeki artan aktivitenin altını çizdi. Gerçek dünya kullanımının bu şekilde genişlemesi, ETH’nin merkeziyetsiz uygulamalar içindeki rolünü güçlendiriyor ve Ethereum’u rakiplerinden daha da ayırabilir.

Sonuç olarak, türev piyasalarından gelen ihtiyatlı sinyallere rağmen, Ethereum’un artan ağ aktivitesi, ETH’nin yükseliş momentumunu yeniden kazanması için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.