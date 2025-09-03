Kripto Para

Borsa CEO’su Kripto Piyasaları İçin Umutlu: Faiz İndirimiyle Yükseliş Bekliyor, Ne Zaman?

Özet

  • Crypto.com CEO'su, Fed faiz indirimlerinin kripto piyasalarını canlandıracağını düşünüyor.
  • Şirket, halka arz konusunda henüz kesin bir karar vermedi.
  • Crypto.com, tahmin piyasalarına agresif bir giriş yapmayı planlıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para borsası Crypto.com’un CEO’su Kris Marszalek, yılın dördüncü çeyreğinde dijital varlık piyasalarının ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle canlanacağına inanıyor.

Alt Başlıklar
Geçen Yıl da OlmuştuTrump Medya Ortaklığı ve CRO Yükselişi

Geçen Yıl da Olmuştu

Marszalek, Bloomberg’e verdiği bir röportajda, faizlerin düşürülmesinin daha fazla likidite sağlayacağını ve riskli yatırımlara olan ilgiyi artıracağını belirtti. Geçen yılın Eylül-Aralık döneminde Fed’in faiz oranlarını %5,5’ten %4,5’e düşürmesiyle kripto piyasalarının %57 değer kazandığını hatırlatan CEO, benzer bir tablonun bu yıl da yaşanabileceğini ifade etti.

Marszalek, Fed’in 17 Eylül’deki toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın 22 Ağustos’taki Jackson Hole konuşmasının ardından, CME vadeli işlem piyasalarında faiz indirimi olasılığı %91,7’ye kadar yükseldi. Bu durum, piyasaların gevşek para politikasına yönelik beklentilerini güçlendiriyor.

Öte yandan Marszalek, şirketin halka arz için gerekli mali verilere sahip olduğunu ancak şu an için özel şirket olarak kalmayı tercih ettiklerini söyledi. CEO, geçen yıl 1,5 milyar dolar gelir ve yaklaşık 1 milyar dolar brüt kar elde ettiklerini, bu yılki performansın ise daha iyi olacağını öngördü. Halka arz fikrinin cazip olduğunu belirten Marszalek, yine de henüz kesin bir karar alınmadığını ifade etti.

Röportajda dikkat çeken bir diğer konu ise Crypto.com’un tahmin piyasaları alanına girmeye hazırlanması oldu. Marszalek, bu alanın gelecekte çok büyüyeceğini düşündüklerini ve özellikle ABD’de bu piyasalar için bir “likidite merkezi” olmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu alanda şu an için Polymarket ve Kalshi gibi platformlar öne çıksa da, Marszalek rekabetçi bir strateji izleyeceklerini belirtti.

Trump Medya Ortaklığı ve CRO Yükselişi

Bunların yanında 26 Ağustos’ta Crypto.com, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’ın sahibi olan Trump Media & Technology Group ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu anlaşma kapsamında, borsanın yerel token’ı olan Cronos (CRO) için bir hazine stratejisi oluşturulacak. Ortaklık duyurusunun ardından CRO token’ın fiyatı yaklaşık %150 artarak 0,38 dolara kadar yükselmiş, ancak sonrasında 0,27 dolara gerilemişti. Bu fiyat, token’ın Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin %72 altında bulunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD’nin 5’inci Büyük Bankasının Kripto Para Duyurusu

K33 Research : Gözden Kaçırdığınız Sebeplerle Kripto Paralar Düşecek

QCP Capital Raporu: Kripto Paralar İçin Konu Faiz İndirimi Değil

3 Eylül Kripto Para Piyasaları ve Güncel Görünüm

Avrupa Kriptoda Yeni Önceliğini Belirledi: Tokenizasyon

Zayıf Eylül, Güçlü Çeyrek: 2 Analist Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Son Beklentilerini Paylaştı

ABD’nin 1. Sıraya Oturduğu Listede 4 Altcoin Öne Çıktı: Solana, XRP, Cardano ve Chainlink

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı DOGE’de Kırılma Sinyali: Bu Direnç Aşılırsa Büyük Ralli Başlayabilir
Bir Sonraki Yazı Ethereum Fırtınaya Direniyor: 4.300 Dolar Savaşı ve Kurumsal Desteğin Gücü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

300 Dolar Yatırım, Bu 4 Meme Coin’de Haftalar İçinde 21.000 Dolar Kâr Getirebilir Mi?
Sponsorlu Makale
XRP 3 Doların Altında Sıkışıp Kaldı: Gözler 3,30 Dolarlık Kırılma Seviyesinde
RIPPLE (XRP)
Popüler Altcoin, Bitcoin’i Geride Bıraktı: ETH’nin %200’lük Yükselişini Tekrarlayabilir mi?
Solana (SOL)
ABD’nin 5’inci Büyük Bankasının Kripto Para Duyurusu
Kripto Para
Lost your password?