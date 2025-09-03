Borsa CEO’su Kripto Piyasaları İçin Umutlu: Faiz İndirimiyle Yükseliş Bekliyor, Ne Zaman?

Kripto para borsası Crypto.com’un CEO’su Kris Marszalek, yılın dördüncü çeyreğinde dijital varlık piyasalarının ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle canlanacağına inanıyor.

Geçen Yıl da Olmuştu

Marszalek, Bloomberg’e verdiği bir röportajda, faizlerin düşürülmesinin daha fazla likidite sağlayacağını ve riskli yatırımlara olan ilgiyi artıracağını belirtti. Geçen yılın Eylül-Aralık döneminde Fed’in faiz oranlarını %5,5’ten %4,5’e düşürmesiyle kripto piyasalarının %57 değer kazandığını hatırlatan CEO, benzer bir tablonun bu yıl da yaşanabileceğini ifade etti.

Marszalek, Fed’in 17 Eylül’deki toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın 22 Ağustos’taki Jackson Hole konuşmasının ardından, CME vadeli işlem piyasalarında faiz indirimi olasılığı %91,7’ye kadar yükseldi. Bu durum, piyasaların gevşek para politikasına yönelik beklentilerini güçlendiriyor.

Öte yandan Marszalek, şirketin halka arz için gerekli mali verilere sahip olduğunu ancak şu an için özel şirket olarak kalmayı tercih ettiklerini söyledi. CEO, geçen yıl 1,5 milyar dolar gelir ve yaklaşık 1 milyar dolar brüt kar elde ettiklerini, bu yılki performansın ise daha iyi olacağını öngördü. Halka arz fikrinin cazip olduğunu belirten Marszalek, yine de henüz kesin bir karar alınmadığını ifade etti.

Röportajda dikkat çeken bir diğer konu ise Crypto.com’un tahmin piyasaları alanına girmeye hazırlanması oldu. Marszalek, bu alanın gelecekte çok büyüyeceğini düşündüklerini ve özellikle ABD’de bu piyasalar için bir “likidite merkezi” olmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu alanda şu an için Polymarket ve Kalshi gibi platformlar öne çıksa da, Marszalek rekabetçi bir strateji izleyeceklerini belirtti.

Trump Medya Ortaklığı ve CRO Yükselişi

Bunların yanında 26 Ağustos’ta Crypto.com, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’ın sahibi olan Trump Media & Technology Group ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu anlaşma kapsamında, borsanın yerel token’ı olan Cronos (CRO) için bir hazine stratejisi oluşturulacak. Ortaklık duyurusunun ardından CRO token’ın fiyatı yaklaşık %150 artarak 0,38 dolara kadar yükselmiş, ancak sonrasında 0,27 dolara gerilemişti. Bu fiyat, token’ın Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin %72 altında bulunuyor.