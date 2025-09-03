DOGE’de Kırılma Sinyali: Bu Direnç Aşılırsa Büyük Ralli Başlayabilir

DOGE’nin fiyatında son 24 saat içinde sert dalgalanmalar yaşandı ancak gün sonu kapanışı %1’lik bir yükselişle 0,213 dolardan gerçekleşti. Piyasadaki hareketlilik, DOGE’nin geleceğine yönelik spekülasyonları artırırken, işlem hacmindeki %21’lik artış, piyasada güçlü bir katılım olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, Dogecoin $0.215495 ETF onay spekülasyonları ve beklenen Fed faiz indirimleri gibi makroekonomik faktörleri yakından takip ediyor.

Piyasa Hareketliliğinin Arka Planı

DOGE fiyatı 2 Eylül ile 3 Eylül arasında 0,207 dolar ile 0,215 dolar arasında %4’lük bir gün içi dalgalanma yaşadı. Toplam işlem hacmi ise haftalık ortalamaların %21 üzerine çıkarak 949 milyon dolara ulaştı. Bu durum, piyasada hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların aktif olduğunu gösteriyor.

Özellikle DOGE ETF onayı hakkındaki spekülasyonlar, fiyat hareketlerinin ana tetikleyicilerinden biri. Polymarket’te DOGE ETF onayı için verilen ihtimal oranları, Ekim ayındaki son tarihler öncesinde %51’den %71’e yükseldi. Bu beklenti, kurumsal yatırımcıların DOGE’ye olan ilgisini artırabilir. Ayrıca, piyasa genelinde riskli varlıklara olan ilgiyi artıran bir diğer önemli faktör de Fed’in yıl sonuna kadar dört faiz indirimi yapacağına dair beklentiler. İlk indirimin Eylül ayında gelmesi bekleniyor.

Fiyat Analizi ve Teknik Görünüm

Gün içinde yaşanan keskin dalgalanmalara rağmen DOGE, açılış fiyatı olan 0,211 doların üzerinde, 0,213 dolardan günü kapattı. Öğle saatlerinde 811 milyon token’lik satış baskısıyla 0,207 dolara gerileyen fiyat, 21:00’e kadar süren toparlanma evresinde 949 milyon token’lik alımla 0,215 dolara yükseldi. Günün son saatlerinde ise 21 milyon token’lik alım hacmiyle fiyat 0,21 dolardan 0,22 dolara çıkarak güçlü bir alım ilgisini ortaya koydu.

Analistlerin açıklamasına göre yatırımcılar destek ve direnç olarak şu seviyeleri takip edebilir:

Destek: 0,207 – 0,210 dolar aralığı, yüksek hacimli alımlarla birden fazla kez sağlam bir destek olarak çalıştı.

Direnç: 0,215 – 0,220 dolar aralığı, yukarı yönlü denemelerde direnç görevi görerek yükselişleri sınırladı.

Bunlara ek olarak fiyat toparlanmasının ardından kısa vadeli momentum göstergeleri pozitife döndü. RSI (Göreceli Güç Endeksi) ise nötr aralıkta olmasına rağmen yükseliş eğiliminde. Uzman isimlere göre DOGE/BTC paritesindeki alçalan üçgen formasyonu yukarı yönlü kırıldı. Bu kırılma, analist CryptoKaleo tarafından potansiyel bir yükseliş sinyali olarak yorumlandı. Eğer DOGE, 0,22 dolar direncini net bir şekilde aşarsa, yükselişin devamı gelebilir.

Öte yandan 0,22 dolar direncini aşacak net bir kırılma, DOGE için 0,25-0,30 dolar aralığına giden yolu açabilir. 0,21 dolar desteğinin altına bir düşüş ise fiyatı yeniden 0,20 dolar seviyesine çekebilir.