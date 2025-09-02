Ethereum (ETH)

Ethereum’da Korkutan Tablo: Balinaların Gücü Zayıflıyor

Özet

  • Ethereum fiyatı 4.300 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor.
  • Ancak Blockchain içi veriler balina alımlarına rağmen genel katılımın azaldığını gösteriyor.
  • Bu da ETH'yi az sayıda büyük yatırımcının hamlelerine bağımlı hale getirerek riski artırıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Ethereum (ETH) $4,375.69 4.300 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürse de Blockchain içi veriler yatırımcı davranışlarında dikkat çekici bir değişikliğe işaret ediyor. Büyük alımlar yapan balina seviyesi cüzdanlar hala piyasada etkili olsa da genel katılımda düşüş gözlemleniyor. Özellikle Ağustos ortasında başlayan ısrarlı alımlarıyla öne çıkan 0x4ED0… cüzdanı kısa süre önce 5.553 adet ETH (24.44 milyon dolar) daha satın aldı. Cüzdan bugüne kadar toplamda 18.447 adet ETH (81.05 milyon dolar) ve 1.357 adet WBTC (160 milyon dolar) biriktirdi.

Alt Başlıklar
Ethereum’da Balinalarının Gücü ZayıflıyorEthereum’da Güncel Teknik Görünüm

Ethereum’da Balinalarının Gücü Zayıflıyor

0x4ED0… adresi son ETH alımını Aave üzerinden yaptı ve alımını 114.02 milyon dolarlık USDT borçlanmasıyla destekledi. Mevcut tablo her ne kadar balinaların Ethereum’a güvenini ortaya koyuyor olsa da kaldıraçlı işlemlerin fiyattaki oynaklığı artırabileceği uyarıları yapılıyor. Ağustos’tan bu yana devam eden alımlar bireysel ölçekte güçlü ir görüntü sağlıyor ancak Blockchain içi veriler bunun genel tabloyu yansıtmadığını ortaya koyuyor.

Büyük cüzdan sayılarında kayda değer bir artış görülmezken borsalardan olan ETH çıkışlarında da belirgin bir yavaşlama söz konusu. Bu da piyasada güçlü alıcıların varlığını korumasına rağmen katılımın tabana yayılmadığını gösteriyor. Yani bazı balinalar ısrarla alım yaparken, önemli bir kesim piyasanın dışında beklemeyi ya da sermaye rotasyonu yapmayı tercih ediyor.

Bu ayrışma Ethereum’un gelecekteki fiyat hareketi açısından kritik öneme sahip. Çünkü geniş tabanlı katılım olmadığında fiyattaki yükselişler az sayıda yatırımcının hareketlerine açık hale geliyor. Bu da küçük bir satış dalgasının bile fiyatta sert geri çekilmelere yol açmasına neden oluyor.

Ethereum’da Güncel Teknik Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında Ethereum hala yükseliş trendinde. 50 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 4.050 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Daha güçlü destek olarak 3.330 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu seviyelerin üzerinde olunması fiyatın şimdilik güvenli bölgede olduğunu gösteriyor. Ancak Blockchain içi verilerle birleşen katılım eksikliği bu teknik görünümün kalıcılığını tartışmalı hale getiriyor.

Ethereum Fiyat Grafiği

Şu anda yatırımcılar gözünü balina hareketlerinin piyasa üzerindeki ağırlığına çevirmiş durumda. Eğer mevcut büyük alıcılar kaldıraçlı pozisyonlarını kapatmaya başlarsa ETH’nin fiyatında sert düşüşler gündeme gelebilir. Bu nedenle sadece bireysel balina alımlarına değil, aynı zamanda staking, merkeziyetsiz finans ve ekosistem içi talep gibi daha geniş katılımı destekleyen faktörlere ihtiyaç var.

Ethereum’un uzun vadeli fiyat istikrarı sınırlı sayıda balinanın açtığı pozisyonlarından çok daha fazlasına bağlı. Geniş bir yatırımcı tabanının katılımı olmadan yükselişin sürdürülebilirliği risk altında.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
