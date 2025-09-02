Kurumsal Devlerin Bitcoin Sırrı: 1,47 Milyon BTC Sessizce Toplandı

Bitcoin $110,555.62 borsa yatırım ürünleri (ETP’ler), şu anda toplamda 1,47 milyonun üzerinde Bitcoin’e sahip ve bu, kripto paranın maksimum arzı olan 21 milyonun yaklaşık %7’sine denk geliyor.

Kurumsalların Bitcoin İlgisi

ABD merkezli Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF’ler), bu miktarın en büyük kısmını elinde bulunduruyor. X platformunda HODL15Capital tarafından Pazartesi günü paylaşılan verilere göre, Pazar günü itibarıyla bu 11 fon toplamda 1,29 milyon BTC’den fazla tutuyordu.

BlackRock’un iShares Bitcoin Trust ETF’si (IBIT), 746.810 BTC ile en büyük paya sahip fon olurken, Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund’ı (FBTC) ise yaklaşık 199.500 BTC ile ikinci sırada yer aldı.

31 Aralık 2024 ile geçtiğimiz Pazar günü arasında, küresel Bitcoin ETP’leri 170.000’den fazla BTC ekledi. Bu rakam yaklaşık 18,7 milyar dolarlık bir değere karşılık geliyor.

Ancak, Bitcoin ETP’lerine olan talep yavaşlıyor gibi görünüyor. CoinShares’in Pazartesi günü yayımladığı rapora göre, Ağustos ayında küresel Bitcoin ETP’lerinden 301 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, Ethereum $4,375.69 fonları aynı dönemde 3,95 milyar dolarlık giriş kaydetti.

Bitcoin Talebi Zayıflıyor

Bitcoin’e olan talep zayıflarken, büyük yatırımcılar (kripto balinaları) milyarlarca doları Ether’e yönlendiriyor. Pazartesi günü bir Bitcoin balinası, 12 saat içinde 4.000 BTC satarak karşılığında 96.859 Ether aldı. Bu balina şu anda 3,8 milyar dolar değerinde Ether tutuyor.

Blockchain veri platformu Arkham’ın Çarşamba günü bildirdiğine göre, dokuz farklı balina Bitcoin’deki kârlarını realize ederek toplamda 456 milyon dolarlık ETH alımı yaptı.

Yatırımcıların Bitcoin üzerine yatırım yapmaktan çekinmesine neden olan bir diğer faktör ise, şu anda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onayını bekleyen 92 adet kripto bağlantılı ETF’nin olması. Bu fonlar arasında Solana ve XRP’ye dayalı olan bazı popüler ETF’lerin Ekim ayında karar aşamasına gelmesi bekleniyor.

Bitcoin analisti PlanC, Bitcoin’in 1 milyon dolarlık hedef yolculuğunun zorlu olabileceğini belirtti ve “Bunun yerine, önümüzdeki yedi yılda sıkıcı ve heyecansız bir şekilde yavaş yavaş 1.000.000 dolara ilerlemeye devam ediyoruz,” dedi.

Öte yandan Bitcoin ETP’lerinin 1,47 milyon BTC’ye ulaşması, kurumsal ilginin hâlâ güçlü olduğunu gösterse de, son haftalardaki sermaye çıkışları ve Ether’e yönelim, yatırımcı stratejilerinde bir değişim sinyali veriyor. Özellikle Ethereum’un ETF öncesi momentum kazanması ve balina hareketlerinin ETH tarafına kayması, piyasanın kısa vadeli yönü hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Önümüzdeki süreçte, ABD’de bekleyen onlarca ETF başvurusunun SEC tarafından nasıl ele alınacağı, piyasa algısında belirleyici rol oynayacak. Bitcoin’in uzun vadeli yolculuğunda “sıkıcı” bir tırmanış senaryosu öne çıkarken, kısa vadede volatilite ve yön arayışının devam etmesi beklenebilir. Özellikle Eylül ayının tarihsel zayıflığı, yatırımcılar için temkinli olmayı gerektiriyor.