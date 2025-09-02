Shiba Inu’da Shibarium Depremi: Hacim Çakıldı, 2 Milyar Hedefi Hayal Oldu

Shiba Inu ekosisteminin Layer-2 ağı Shibarium’un işlem hacmi Ağustos’un sonundan bu yana belirgin şekilde düştü. 30 Ağustos’ta yalnızca 16.670 işlem kaydedildi ve böylece boyunca görülen en düşük seviye kaydedildi. Ağın işlem sayısının neredeyse sıfıra yaklaşması kısa süre önce ulaşılan 1.5 milyar işlemin ardından beklenen 2 milyar kilometre taşına ulaşma ihtimalini zora soktu.

Shibarium’un İşlem Hacmi Sert Düştü

Shibariumscan‘ın verilerine göre toplam işlem sayısı 1.556 milyar seviyesinde. Son 12 günde yalnızca 14.92 milyon yeni işlem eklendi. Yani ağda günlük ortalama 3 ila 4 milyon işlem yaptığı dönemle kıyaslandığında dikkat çekici bir düşüş söz konusu. Ağustos ayının başında günlük 4 milyonun üzerinde işlemle güçlü bir ivme yakalayan Shibarium, ekosistem topluluğunda büyük beklenti yaratmıştı. Ancak son haftalarda kullanıcı ilgisi düşüşü hem işlem hızını hem de toplam hacmi ciddi şekilde geriye çekti.

Shibarium’un 2 milyar işlem hedefi özellikle Eylül sonu için öngörülmüştü. Ancak mevcut performans bu seviyeye ulaşmayı güçleştiriyor. Kullanıcıların ağdan uzaklaşması ve işlem yoğunluğundaki azalma ağın kısa vadeli yol haritasını önemli ölçüde etkiliyor.

SHIB Coin’in Fiyatındaki Zayıflık Ekosistemi Zorluyor

Shiba Inu ekosisteminde yaşanan yavaşlama SHIB coin’in fiyatındaki baskıyla doğrudan bağlantılı. Altcoin SHIB son 24 saatte yüzde 0,58 değer kaybederken, piyasanın genelindeki yüzde 0,74’lük yükselişe ayak uyduramadı. CryptoAppsy‘ın sağladığı fiyat verilerine göre altcoin haberin hazırlandığı sırada 0,00001228 dolardan işlem görüyordu.

Uzmanlara göre altcoin üzerindeki satış baskısının en büyük nedenlerinden biri etkisiz coin yakım mekanizmaları. Beklenen ölçüde gerçekleşmeyen coin yakımları fiyat performansını zayıflatıyor ve kullanıcıların ilgisini azaltıyor. Bu da hem Shibarium’daki işlem hacmine hem de ekosistemin genel canlılığına olumsuz yansıyor.