SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da Shibarium Depremi: Hacim Çakıldı, 2 Milyar Hedefi Hayal Oldu

Özet

  • Shibarium’un işlem sayısı Ağustos sonunda sert şekilde düştü.
  • Ağın toplam işlemi 1.55 milyar seviyesinde kalsa da, günlük hacimde yaşanan sert düşüş 2 milyar hedefini riske attı.
  • SHIB coin'in fiyatındaki zayıflık ve etkisiz yakım süreci ekosistemdeki ilgiyi azaltan başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Shiba Inu ekosisteminin Layer-2 ağı Shibarium’un işlem hacmi Ağustos’un sonundan bu yana belirgin şekilde düştü. 30 Ağustos’ta yalnızca 16.670 işlem kaydedildi ve böylece boyunca görülen en düşük seviye kaydedildi. Ağın işlem sayısının neredeyse sıfıra yaklaşması kısa süre önce ulaşılan 1.5 milyar işlemin ardından beklenen 2 milyar kilometre taşına ulaşma ihtimalini zora soktu.

Alt Başlıklar
Shibarium’un İşlem Hacmi Sert DüştüSHIB Coin’in Fiyatındaki Zayıflık Ekosistemi Zorluyor

Shibarium’un İşlem Hacmi Sert Düştü

Shibariumscan‘ın verilerine göre toplam işlem sayısı 1.556 milyar seviyesinde. Son 12 günde yalnızca 14.92 milyon yeni işlem eklendi. Yani ağda günlük ortalama 3 ila 4 milyon işlem yaptığı dönemle kıyaslandığında dikkat çekici bir düşüş söz konusu. Ağustos ayının başında günlük 4 milyonun üzerinde işlemle güçlü bir ivme yakalayan Shibarium, ekosistem topluluğunda büyük beklenti yaratmıştı. Ancak son haftalarda kullanıcı ilgisi düşüşü hem işlem hızını hem de toplam hacmi ciddi şekilde geriye çekti.

Shibariumscan Verileri

Shibarium’un 2 milyar işlem hedefi özellikle Eylül sonu için öngörülmüştü. Ancak mevcut performans bu seviyeye ulaşmayı güçleştiriyor. Kullanıcıların ağdan uzaklaşması ve işlem yoğunluğundaki azalma ağın kısa vadeli yol haritasını önemli ölçüde etkiliyor.

SHIB Coin’in Fiyatındaki Zayıflık Ekosistemi Zorluyor

Shiba Inu ekosisteminde yaşanan yavaşlama SHIB coin’in fiyatındaki baskıyla doğrudan bağlantılı. Altcoin SHIB son 24 saatte yüzde 0,58 değer kaybederken, piyasanın genelindeki yüzde 0,74’lük yükselişe ayak uyduramadı. CryptoAppsy‘ın sağladığı fiyat verilerine göre altcoin haberin hazırlandığı sırada 0,00001228 dolardan işlem görüyordu.

Uzmanlara göre altcoin üzerindeki satış baskısının en büyük nedenlerinden biri etkisiz coin yakım mekanizmaları. Beklenen ölçüde gerçekleşmeyen coin yakımları fiyat performansını zayıflatıyor ve kullanıcıların ilgisini azaltıyor. Bu da hem Shibarium’daki işlem hacmine hem de ekosistemin genel canlılığına olumsuz yansıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu Belirsizliğe Gömüldü: Felaket Senaryosu Yatırımcıyı Korkutuyor

SHIB’de Neler Oluyor? Son 24 Saatte Artan Metrik Dikkat Çekici

SHIB’de Neler Oluyor: Fiyat Düşecek Mi, Yükselecek Mi? Eski Günlerine Dönebilir Mi?

O Meme Token’da Durgunluk: Büyük Yatırımcıların Çekilmesiyle Piyasa Baskı Altında

Shiba Inu Ekibi, Artan Dijital Tehditler Karşısında Kullanıcıları Uyardı

Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?

Shiba Inu Topluluğu Kazan Kaldırdı: Liderlik Değişikliği Talep Ediliyor

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Pi Network Taban Coin Kazım Oranını Düşürdü, Balina 6.5 Milyonu Borsaya Taşıdı
Bir Sonraki Yazı Kurumsal Devlerin Bitcoin Sırrı: 1,47 Milyon BTC Sessizce Toplandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

300 Dolar Yatırım, Bu 4 Meme Coin’de Haftalar İçinde 21.000 Dolar Kâr Getirebilir Mi?
Sponsorlu Makale
XRP 3 Doların Altında Sıkışıp Kaldı: Gözler 3,30 Dolarlık Kırılma Seviyesinde
RIPPLE (XRP)
Popüler Altcoin, Bitcoin’i Geride Bıraktı: ETH’nin %200’lük Yükselişini Tekrarlayabilir mi?
Solana (SOL)
ABD’nin 5’inci Büyük Bankasının Kripto Para Duyurusu
Kripto Para
Lost your password?