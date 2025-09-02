Pi Network Taban Coin Kazım Oranını Düşürdü, Balina 6.5 Milyonu Borsaya Taşıdı

Pi Network, Eylül ayıyla birlikte taban coin kazım oranını bir kez daha düşürdü. Aynı dönemde büyük bir yatırımcının 6.5 milyon adet PI coin’i transfer etmesi dikkat çekti. Yatırımcıların gözü şimdi bu iki gelişmenin altcoin‘in üzerindeki olası etkilerinde.

Taban Kazım Oranı Yüzde 1,23 Azaltıldı

Pi Network’ten yapılan resmi duyuruya göre Eylül ayı taban kazım oranı 0,0027405 PI/saate indirildi. Yani Ağustos ayına göre yüzde taban kazım oranı yüzde 1,23 düşürüldü. Mevcut hızda bonus olmadan tek bir PI coin üretmek 15 günden fazla sürüyor. Yıllık kazanç ise yalnızca 24 adet PI ile sınırlı. Ağustos ayında yapılan kesinti ise daha sert olmuş ve oran yüzde 8 azalmıştı. Düzenleme ağdaki coin dağıtımını kontrollü tutarak arzın giderek azalmasını sağlıyor.

Bununla birlikte Blockchain içi verilere göre kısa süre önce 6.5 milyon adet PI’nin büyük bir yatırımcı tarafından OKX borsasına taşıdı. Transferin ne amaçla yapıldığı belirsiz olsa da topluluk içinde olası satış ihtimali tartışma konusu oldu. Buna rağmen PI coin‘in fiyatı şimdilik 0,35 dolar seviyelerinde istikrarını koruyor.

Pi Network Yeni Ortaklıklar ve İş Birlikleriyle Yoluna Devam Ediyor

Pi Network ekosisteminde son dönemde başka gelişmeler de yaşandı. Onramp Money ile yapılan entegrasyon sayesinde kullanıcılar 60’tan fazla ülkede yerel ödeme yöntemleriyle doğrudan PI coin satın alabiliyor. Bu iş birliği, özellikle borsaların yasaklı olduğu bölgelerde erişimi kolaylaştırıyor. Avrupa’da ise Valour tarafından İsveç Spotlight Borsası’nda ilk PI tabanlı borsa yatırım ürünü (ETP) piyasaya sürüldü.

Ağ ayrıca uluslararası etkinliklerde görünürlüğünü de artırıyor. Pi Network, Singapur’da düzenlenecek Token2049 konferansında altın sponsorlar arasında yer alacak. Kurucu Nicolas Kokkalis’in etkinlikte sahne alması bekleniyor. Daha önce Consensus 2025 etkinliğinde de yer almıştı.

Teknik tarafta ise 23 numaralı protokol güncellemesi yolda. Güncelleme ile Blockchain içine doğrudan KYC doğrulaması entegre edilecek ve yasal uyumluluk süreci hızlandırılacak.