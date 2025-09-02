Strategy Yine Bitcoin Aldı: Şimdi de 450 Milyon Dolar Getirdi

Michael Saylor’ın kurucu ortağı olduğu Strategy, Bitcoin $110,555.62 birikimini sürdürüyor. Şirket, fiyattaki son geri çekilmeyi fırsat bilerek 4.048 adet BTC satın aldığını duyurdu. Bu alımla birlikte halka açık en büyük Bitcoin hazinesi unvanını pekiştirmiş oldu.

444 Milyon Dolarlık Yeni Bitcoin Alımı

Strategy tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 4.048 adet BTC’yi toplam 449.3 milyon dolar karşılığında aldı. Ortalama satın alım fiyatı 110.981 dolar olarak açıklandı. Bu alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 636.505 adete çıktı. Strategy, Bitcoin içine bugüne kadar 46.95 milyar dolar harcadı ve ortalama alım fiyatı 73.765 dolar. Yılın başından bu yana elde edilen getiri oranı yüzde 25,7 seviyesinde bulunuyor.

Şirketin 4.048 adet BTC alımı art arda beşinci haftada yaptığı Bitcoin yatırımı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki hafta 3.081 adet BTC satın alan Strategy, bu hamleyle toplam Bitcoin arzının yüzde 3’ünden fazlasına sahip hale geldi. Saylor, 31 Ağustos’ta X hesabından klasik turuncu noktalı Bitcoin grafiğini paylaşmış ve en büyük kripto paranın hala indirimli fiyatlarla işlem gördüğünü vurgulayarak yeni alımlarla yola devam edeceklerinin ipucunu vermişti.

Strategy’nin Bitcoin’e yaklaşımı fiyattaki kısa vadeli değişimlere takılmadan uzun vadeli birikim yapmak. Özellikle kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte şirket, piyasanın en büyük oyuncularından biri konumunda.

Bitcoin’in fiyatı yaklaşık iki hafta önce ulaştığı 124.500 dolar zirvesinin ardından yüzde 12’den fazla düştü. Bu düşüşe paralel olarak Strategy’nin Nasdaq’ta işlem gören MSTR hisseleri de son bir ayda yüzde 15’in üzerinde değer kaybetti. Geçtiğimiz haftayı 334 dolardan kapatan hisse haftanın ilk işlem gününde öne piyasa işlemlerine 338 dolar seviyesinden başladı.

Saylor ve Strategy’i Hedef Alan Dava Kapandı

Strategy’nin hisse performansındaki düşüşe rağmen hukuki açıdan olumlu bir gelişme yaşandı. Michael Saylor ve Strategy aleyhine muhasebe hatalarıyla ilgili olarak açılan toplu dava davacılar tarafından geri çekildi. Davanın “With prejudice” kararı ile sonlandırılması davacıların aynı iddiaları yeniden gündeme getiremeyeceği anlamına geliyor. Davanın kapanması şirket üzerindeki belirsizliği ortadan kaldırırken, yatırımcıların güvenini de destekleyebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.