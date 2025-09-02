Yeşil Mum Fiyat Grafiğine Sığmadı: 220 Milyon Coin’in Yakıldığı Altcoin Alev Aldı

Kripto para borsası Bitget, altcoin‘i BGB’nin Morph Blockchain‘inin ana ağ varlığı haline geleceğini duyurdu. Artık BGB, Morph ağında gas ücreti ve yönetişim aracı olarak kullanılacak. Ayrıca Bitget ekosisteminde Launchpool, işlem ücreti indirimleri ve cüzdan entegrasyonları gibi mevcut işlevlerini sürdürmeye devam edecek.

220 Milyon Adet BGB Coin Tek Seferde Yakıldı

Bitget ekibi tarafından yönetilen toplam 440 milyon adet BGB coin, Morph Vakfı’na devredildi. Bu miktarın 220 milyonu tek seferde yakılarak dolaşımdan çıkarıldı. Kalan 220 milyon adet BGB ise kilitli hesaplara aktarılacak ve her ay yüzde 2 oranında kilit açılımıyla piyasaya sürülecek.

Kilidi açılarak dolaşıma sokulacak coin’ler likidite teşvikleri, ekosistem kullanımları ve eğitim projeleri için kullanılacak. Yakım işlemiyle birlikte BGB arzı azaltıldı. Kilitli dağıtım modeliyle ise piyasaya aşamalı olarak yeni coin girişi sağlanacak.

Morph Vakfı, BGB’nin coin yakım mekanizmasını güncelleyerek süreci Blockchain içindeki etkinliklerle ilişkilendirecek. Vakıf, altcoin’in toplam arzın zaman içinde 100 milyon adet BGB seviyesine indirilmesini planlıyor. Bu kapsamda yakım mekanizması ağın kullanım oranına göre çalışacak.

BGB, hem Morph Blockchain’inde hem de Bitget ekosisteminde kullanılmaya devam edecek.

Duyuru Sonrası Altcoin’in Fiyatı Fırladı

Bitget’in duyurusu sonrası BGB’nin fiyatı sert şekilde yükseldi. CoinMarketCap‘in verilerine göre altcoin fiyatı yüzde 18’in üzerinde artışla 5,44 dolara kadar çıktı. İşlem hacmi ise yüzde 408 artışla 371 milyon dolara fırladı.

Altcoin‘in fiyatındaki yükselişte tek seferde 220 milyon adet coin’in yakımının etkili olduğu belirtiliyor.