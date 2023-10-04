  Blockchain Finans Sektörü İçin Ses Getiren Araştırma Ripple Tarafından Paylaşıldı

Son zamanlarda hayatın her alanında karşımıza çıkan blockchain teknolojisi ile ilgili bir çalışma dikkat çekti. Buna göre küresel Blockchain finans piyasasının 2032 yılına kadar 79,3 milyar dolarlık bir pazara dönüşmesi bekleniyor. Bu pazar kapsamına alınan sektörler ise kamusal ve özel blockchain ağları, trade platformları ve varlık yönetimi gibi birçok alanı kapsıyor.

Blockchain Finans Sektörü Büyümeyi Sürdürecek

Allied Market Research tarafından hazırlanan bir rapor stratejik işbirlikleri ve satın alımlar gibi birçok sözleşmeye dayanarak hazırlandı. Geleneksel finans piyasasının COVID-19 salgınından kaynaklı yasadığı aksaklıklar blockchain finans piyasasının canlanmasına neden oldu. Özellikle operasyonel maliyetlerin azalması bu sektörün her kesim tarafından benimsenmesine zemin hazırladı.

Günümüz kripto para piyasasında halka açık blockchain ekosistemleri bu alanın aslan payını temsil ediyor. Özellikle Bitcoin ve Ethereum’un da halka açık blockchain ekosistemleri olduğunu hesaba katarsak raporda açıklanan verilere göre bu sektör avantaja sahip:

“Halka açık blockchain ağları önemli bir hesaplama gücünden yararlanarak finansal işlemlerle ilişkili büyük verilerin tutulması için idealdir. Bu faktörlerin blockchain finans piyasasını güçlendirmesi beklenmektedir.”

Blockchain finans platformlarının büyüklüğü söz konusu olduğunda bireysel kullanıcılar, işletmeler, trader’lar ve uluslarası kalkınma gruplarından gelen artan talebin artması bu alanda sınır ötesi ödemeler ve ticaretin en büyük alt hizmetlerinden ikisi olarak gösterilebilir.

Grafikte gösterildiği gibi kullanıcılar birikimlerini dünya çapında taşımak için daha ucuz alternatifler aradıkça bu alana eğilimin devam etmesi bekleniyor. Araştırmada özellikle Kuzey Amerika diğer bölgelere göre öne çıkıyor. 2022 yılında blockchain finans piyasasına hakim olan bölgenin benimseme konusundaki liderliğini sürdürmesi bekleniyor.

Araştırma Ripple Tarafından Paylaşıldı

Yapılan bu araştırmada Allied Market Research, blockchain finans sektöründeki eğilimlerin ve dinamiklerin veri analizine dayanarak sektörün yıllık bileşik büyüme oranını %60,5 olarak tahmin etti. Bu tahmine dayanarak uzmanlar 2032 yılına kadar 79,3 milyar dolarlık bir pazar dönüşümü bekliyor.

Ödeme ağı Ripple tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, blok zincirinin 2030 yılına kadar finansal kurumlara sınır ötesi ödeme maliyetlerinde yaklaşık 10 milyar dolar tasarruf sağlayabileceğini ortaya koydu. Ripple tarafından kısa süre önce yayınlanan bu rapor, blockchain ekosistemini 2030 yılına kadar finansal kurumlara sınır ötesi maliyetlerinde yaklaşık 10 milyar dolarlık bir tasarruf sağlayabileceğini ortaya koyuyor ve bu durum şu ifadelerle açıklanıyor: