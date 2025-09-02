ALTCOIN

Popüler Altcoin Yatırımcısını Korkuttu: İşlemler Yaklaşık 2.5 Saat Durdu

Özet

  • Starknet, Salı günü yaşanan ağ kesintisinin ardından yeniden blok üretmeye başladı.
  • Kesinti sırasında yaklaşık iki saatlik işlemler Blockchain'e kaydedilmedi.
  • Geliştirici ekip olayın nedenlerini açıklayacak bir rapor hazırladıklarını duyurdu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Sabah saatlerinde yaşanan kesinti sonrası blok üretimi duran Ethereum $4,375.69 Layer 2 ağı ve popüler altcoin Starknet‘te blok üretimi yeniden başladı. Ağa erişim yaklaşık iki buçuk saat durduktan sonra yapılan güncellemeler tamamlandı ve blok üretiminin yeniden başlamasıyla RPC sağlayıcılarının büyük kısmı normale döndü. Blockchain tarayıcısında ağdaki faaliyetlerin yeniden başladığı görüldü.

Alt Başlıklar
Starknet’i Vuran Ağ Kesintisi: Neler Biliniyor?Geçmişte Benzer İki Ağ Kesintisi Oldu

Starknet’i Vuran Ağ Kesintisi: Neler Biliniyor?

Starknet ağında günün erken saatlerinde yaşanan kesinti sonrası Blockchain içindeki tüm işlerle durdu. Proje ekibi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ağda geçici bir arızayla karşı karşıya kalındığını bildirdi. Kesinti sırasında geliştiriciler Blockchain’de reorganizasyon uyguladı. Bu kapsamda 1.960.612 numaralı bloktan itibaren yaklaşık bir saatlik işlem geçmişi yeniden düzenlendi.

Kesinti boyunca 05.23 ile 07.36 saatleri arasında gönderilen işlemler Blockchain’e kaydedilmedi. İşlemleri görünmeyen kullanıcıların bunları yeniden göndermesi gerektiği açıklandı. Proje ekibi olayın neden ya da nedenlerini tespit etmek için inceleme başlatıldığını ve ayrıntılı bir rapor hazırlanacağını duyurdu.

Starknet Yeniden Çalışmaya Başladı

Starknet, sıfır bilgi kanıtlarıyla çalışan bir Layer 2 ağıdır. İşlemleri Blockchain dışında toplayarak Ethereum ağına kriptografik kanıtlar gönderir. Bu yaklaşım işlem ücretlerini düşürürken Ethereum’un güvenlik standartlarının kullanılmasını sağlar. Ağ, uygulama Blockchain’ler için geliştirdiği SN Stack çalışmalarını ve Bitcoin $110,555.62 stake edenlere kısmi konsensüs etkisi sağlayan kararını hayata geçirdi.

Geçmişte Benzer İki Ağ Kesintisi Oldu

Starknet, ağ kesintisi konusunda sınırlı bir geçmişe sahip. QuickNode verilerine göre Temmuz ayında 15 dakikalık kısa süreli erişim sorunu dışında benzer bir kesinti geçen yıl oldu. Son olarak 5 Nisan 2024 tarihinde yaşanan bir hata nedeniyle dört saat süren bir kesinti olmuş ve bu süreçte de blok reorganizasyonu uygulanmıştı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP 3 Doların Altında Sıkışıp Kaldı: Gözler 3,30 Dolarlık Kırılma Seviyesinde

Popüler Altcoin, Bitcoin’i Geride Bıraktı: ETH’nin %200’lük Yükselişini Tekrarlayabilir mi?

ETF’lerde Son Durum: Bitcoin ETF’leri Yeniden Gözde Mi Oluyor?

Ethereum Fırtınaya Direniyor: 4.300 Dolar Savaşı ve Kurumsal Desteğin Gücü

DOGE’de Kırılma Sinyali: Bu Direnç Aşılırsa Büyük Ralli Başlayabilir

Ethereum’da Korkutan Tablo: Balinaların Gücü Zayıflıyor

Kurumsal Devlerin Bitcoin Sırrı: 1,47 Milyon BTC Sessizce Toplandı

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Avrupa Kriptoda Yeni Önceliğini Belirledi: Tokenizasyon
Bir Sonraki Yazı Yeşil Mum Fiyat Grafiğine Sığmadı: 220 Milyon Coin’in Yakıldığı Altcoin Alev Aldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

300 Dolar Yatırım, Bu 4 Meme Coin’de Haftalar İçinde 21.000 Dolar Kâr Getirebilir Mi?
Sponsorlu Makale
XRP 3 Doların Altında Sıkışıp Kaldı: Gözler 3,30 Dolarlık Kırılma Seviyesinde
RIPPLE (XRP)
Popüler Altcoin, Bitcoin’i Geride Bıraktı: ETH’nin %200’lük Yükselişini Tekrarlayabilir mi?
Solana (SOL)
ABD’nin 5’inci Büyük Bankasının Kripto Para Duyurusu
Kripto Para
Lost your password?