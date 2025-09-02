Popüler Altcoin Yatırımcısını Korkuttu: İşlemler Yaklaşık 2.5 Saat Durdu

Sabah saatlerinde yaşanan kesinti sonrası blok üretimi duran Ethereum $4,375.69 Layer 2 ağı ve popüler altcoin Starknet‘te blok üretimi yeniden başladı. Ağa erişim yaklaşık iki buçuk saat durduktan sonra yapılan güncellemeler tamamlandı ve blok üretiminin yeniden başlamasıyla RPC sağlayıcılarının büyük kısmı normale döndü. Blockchain tarayıcısında ağdaki faaliyetlerin yeniden başladığı görüldü.

Starknet’i Vuran Ağ Kesintisi: Neler Biliniyor?

Starknet ağında günün erken saatlerinde yaşanan kesinti sonrası Blockchain içindeki tüm işlerle durdu. Proje ekibi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ağda geçici bir arızayla karşı karşıya kalındığını bildirdi. Kesinti sırasında geliştiriciler Blockchain’de reorganizasyon uyguladı. Bu kapsamda 1.960.612 numaralı bloktan itibaren yaklaşık bir saatlik işlem geçmişi yeniden düzenlendi.

Kesinti boyunca 05.23 ile 07.36 saatleri arasında gönderilen işlemler Blockchain’e kaydedilmedi. İşlemleri görünmeyen kullanıcıların bunları yeniden göndermesi gerektiği açıklandı. Proje ekibi olayın neden ya da nedenlerini tespit etmek için inceleme başlatıldığını ve ayrıntılı bir rapor hazırlanacağını duyurdu.

Starknet, sıfır bilgi kanıtlarıyla çalışan bir Layer 2 ağıdır. İşlemleri Blockchain dışında toplayarak Ethereum ağına kriptografik kanıtlar gönderir. Bu yaklaşım işlem ücretlerini düşürürken Ethereum’un güvenlik standartlarının kullanılmasını sağlar. Ağ, uygulama Blockchain’ler için geliştirdiği SN Stack çalışmalarını ve Bitcoin $110,555.62 stake edenlere kısmi konsensüs etkisi sağlayan kararını hayata geçirdi.

Geçmişte Benzer İki Ağ Kesintisi Oldu

Starknet, ağ kesintisi konusunda sınırlı bir geçmişe sahip. QuickNode verilerine göre Temmuz ayında 15 dakikalık kısa süreli erişim sorunu dışında benzer bir kesinti geçen yıl oldu. Son olarak 5 Nisan 2024 tarihinde yaşanan bir hata nedeniyle dört saat süren bir kesinti olmuş ve bu süreçte de blok reorganizasyonu uygulanmıştı.