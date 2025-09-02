Kripto Para

Avrupa Kriptoda Yeni Önceliğini Belirledi: Tokenizasyon

Özet

  • Avrupa Komisyonu, Aralık’ta SIU kapsamında finansal enstrüman tokenizasyonunu içeren önerileri sunmayı planlıyor.
  • Kerstens, MiCA 2.0 yerine menkul kıymet piyasalarında tokenizasyona odaklanılmasını ve DLT Pilot Rejimi’nin güncellenebileceğini belirtti.
  • ESMA yönetimi tokenizasyonun verimlilik ve piyasa yapısında dönüşüm potansiyeline dikkat çekiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Avrupa Komisyonu’nun Aralık ayında Tasarruf ve Yatırım Birliği’ne (SIU) ilişkin ve finansal enstrümanların tokenizasyonunu içeren öneriler sunması bekleniyor. Komisyon Danışmanı Peter Kerstens, Taipei’deki FintechOn Summit’te The Block’a verdiği röportajda “MiCA 2.0” için acil ihtiyaç görmediklerini söyledi. Kerstens, odağın gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna çevrilmesi gerektiğini belirtti.

Alt Başlıklar
AB’nin Tokenizasyon GündemiDLT Pilotu Güncellemesi

AB’nin Tokenizasyon Gündemi

Kerstens, Komisyonun Aralık ayında SIU tekliflerini sunma hazırlığını sürdürdüğünü ve bu kapsamda dağıtık defter teknolojisinden mümkün olduğunca yararlanmak istediklerini ifade etti. MiCA çerçevesinin geçen yılın sonunda tamamen yürürlüğe girdiğini anımsatan Kerstens, düzenlemenin ağırlıklı olarak kripto para ihraççıları ve hizmet sağlayıcılarını kapsadığını söyledi. Ona göre öncelik hisse senedi, borçlanma ve türev piyasalarında Blockchain‘in kullanımını içeren finansal enstrüman tokenizasyonu.

Avrupa Komisyonu

Kerstens, 2020’de MiCA ile birlikte menkul kıymet piyasalarında dağıtık defter teknolojisini test etmeyi amaçlayan DLT Pilot Rejimi’ni de hazırladıklarını hatırlattı. ESMA’ya göre Mart 2023’te yürürlüğe giren bu rejim finansal enstrüman sayılan kripto paraların alım satım ve mutabakatına yönelik çerçeve sağlıyor ve DLT tabanlı alım satım ile mutabakat sistemlerini kapsıyor. Kerstens, başlangıçta sınırlı olan geleneksel finans ilgisinin son yıllarda arttığını, bankaların halka açık Blockchain varlıklarla işlem fikrine daha açık hale geldiğini ancak mevcut düzenlemelerin buna tam uyumlu olmadığını söyledi.

DLT Pilotu Güncellemesi

Kerstens, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna yönelik çalışmalar kapsamında DLT Pilot Rejimi’ni daha kullanışlı”hale getirmeyi planladıklarını belirtti. Kişisel görüşü olarak finansal piyasaların büyük ölçüde tokenize olacağına inandığını dile getirdi. SIU girişimiyle AB sermaye piyasalarının modernizasyonu ve 27 ayrı ulusal piyasadan daha bütünleşik bir yapıya geçiş amaçlanıyor. Kerstens, Blockchain’in ulusal engelleri aşmada birleştirici bir rol oynayabileceğinin altını çizdi.

ESMA İcra Direktörü Natasha Cazenave de Dubrovnik’te yaptığı konuşmada, menkul kıymetlerin dağıtık defterlerde dijital temsili anlamına gelen tokenizasyonun verimlilik kazanımları sağlayabileceğini vurguladı. Cazenave, bunun yalnızca teknolojik bir evrim değil, piyasalar açısından dönüşüm potansiyeli taşıyan bir yönelim olabileceğini ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
