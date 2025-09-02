Avrupa Kriptoda Yeni Önceliğini Belirledi: Tokenizasyon

Avrupa Komisyonu’nun Aralık ayında Tasarruf ve Yatırım Birliği’ne (SIU) ilişkin ve finansal enstrümanların tokenizasyonunu içeren öneriler sunması bekleniyor. Komisyon Danışmanı Peter Kerstens, Taipei’deki FintechOn Summit’te The Block’a verdiği röportajda “MiCA 2.0” için acil ihtiyaç görmediklerini söyledi. Kerstens, odağın gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna çevrilmesi gerektiğini belirtti.

AB’nin Tokenizasyon Gündemi

Kerstens, Komisyonun Aralık ayında SIU tekliflerini sunma hazırlığını sürdürdüğünü ve bu kapsamda dağıtık defter teknolojisinden mümkün olduğunca yararlanmak istediklerini ifade etti. MiCA çerçevesinin geçen yılın sonunda tamamen yürürlüğe girdiğini anımsatan Kerstens, düzenlemenin ağırlıklı olarak kripto para ihraççıları ve hizmet sağlayıcılarını kapsadığını söyledi. Ona göre öncelik hisse senedi, borçlanma ve türev piyasalarında Blockchain‘in kullanımını içeren finansal enstrüman tokenizasyonu.

Kerstens, 2020’de MiCA ile birlikte menkul kıymet piyasalarında dağıtık defter teknolojisini test etmeyi amaçlayan DLT Pilot Rejimi’ni de hazırladıklarını hatırlattı. ESMA’ya göre Mart 2023’te yürürlüğe giren bu rejim finansal enstrüman sayılan kripto paraların alım satım ve mutabakatına yönelik çerçeve sağlıyor ve DLT tabanlı alım satım ile mutabakat sistemlerini kapsıyor. Kerstens, başlangıçta sınırlı olan geleneksel finans ilgisinin son yıllarda arttığını, bankaların halka açık Blockchain varlıklarla işlem fikrine daha açık hale geldiğini ancak mevcut düzenlemelerin buna tam uyumlu olmadığını söyledi.

DLT Pilotu Güncellemesi

Kerstens, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna yönelik çalışmalar kapsamında DLT Pilot Rejimi’ni daha kullanışlı”hale getirmeyi planladıklarını belirtti. Kişisel görüşü olarak finansal piyasaların büyük ölçüde tokenize olacağına inandığını dile getirdi. SIU girişimiyle AB sermaye piyasalarının modernizasyonu ve 27 ayrı ulusal piyasadan daha bütünleşik bir yapıya geçiş amaçlanıyor. Kerstens, Blockchain’in ulusal engelleri aşmada birleştirici bir rol oynayabileceğinin altını çizdi.

ESMA İcra Direktörü Natasha Cazenave de Dubrovnik’te yaptığı konuşmada, menkul kıymetlerin dağıtık defterlerde dijital temsili anlamına gelen tokenizasyonun verimlilik kazanımları sağlayabileceğini vurguladı. Cazenave, bunun yalnızca teknolojik bir evrim değil, piyasalar açısından dönüşüm potansiyeli taşıyan bir yönelim olabileceğini ifade etti.