Ethereum (ETH)

Balinalar Ethereum’da Kesenin Ağzını Açtı: Rakam 30 Milyon Dolara Dayandı

Özet

  • Ethereum balinaları son 24 saatte 260.000 adet ETH satın aldı ve toplam varlıklarını 29.6 milyon adete çıkardı.
  • Ağustos’ta borsalardan 2.8 milyon adet ETH çıkışı görülürken fiyat 3.600 dolardan 4.800 dolara yükseldi.
  • Teknik veriler fiyat grafiğinde uzun vadeli direncin desteğe dönüşmesiyle 7.000 dolar hedefinin öne çıktığını ortaya koyuyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Altcoin devi Ethereum $4,375.69‘un fiyatı 4.300 dolar seviyelerinde hareket ederken balinalar 24 saat içinde 260.000 adet ETH satın aldı. Analistler bu seviyenin korunması halinde 7.000 dolar hedefinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Alt Başlıklar
Ethereum Balina Alımları ve Borsa Çıkışlarıyla Öne ÇıkıyorTeknik Göstergeler ETH’de Yükseliş Beklentisini Destekliyor

Ethereum Balina Alımları ve Borsa Çıkışlarıyla Öne Çıkıyor

Tecrübeli analist Ali Martinez’in aktardığı verilere 10.000 ile 100.000 adet arasında ETH tutan cüzdanlar göre son 24 saatte yaklaşık 260.000 adet ETH topladı. Böylece toplam balina varlıkları 29.6 milyon adet ETH’ye yaklaştı. Bu süreçte fiyat 4.400 dolara dayandı. Balina alımları son dönemin en güçlü alımlarından biri olarak kayda geçti.

Balinaların ETH Birikimi

Dahası Ağustos ayında borsalardan yüksek miktarda ETH çıkışı oldu. 14 Ağustos’ta çıkışların 2.8 milyon adet ETH’ye ulaşması fiyatın 3.600 dolardan 4.800 dolara yükseldiği döneme gerçekleşti. Takip eden haftalarda fiyat 4.300–4.600 dolar aralığında hareket ederken çıkışlar azaldı. Eylül başında günlük çıkışlar 500.000 adet ETH’nin altına geriledi.

Veriler balinaların borsalardan ETH çekmeye devam ettiğini ancak Eylül itibarıyla çıkış hızının yavaşladığını gösteriyor.

Teknik Göstergeler ETH’de Yükseliş Beklentisini Destekliyor

ETH için borsalardaki fonlama oranları Ağustos boyunca pozitif seyretti. 2 Eylül’de borsalardaki fonlama oranları 0,02 seviyesine yaklaştı ve bu, ayın en yüksek değerlerinden biri oldu. Pozitif fonlama oranları long pozisyonların ağırlıkta olduğunu ortaya koyuyor.

CryptoQuant’un Ethereum İçin Fonlama Oranları Metriği

Analist Merlijn’in paylaştığı grafikte Ethereum’un 2021’den bu yana birçok kez geçemediği çok yıllık direnç çizgisini aştığını aktardı. Bu seviye şu anda destek olarak test ediliyor. Merlijn, bunun büyüme evresine geçiş anlamına geldiğini ve 7.000 dolar üzeri hedeflerin öne çıktığını belirtti.

Ethereum Grafiği

Analist Ethereum grafiğindeki uzun vadeli kanal yapısının korunduğunu ve 2.750 dolar altındaki birikim döneminin resmen sona erdiğini de ekledi.

CryptoAppsy verilerine göre ETH haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,73 düşüşle 4.397 dolardan işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ömer Ergin
Ömer Ergin
8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Son Haberler

