Sadece Ethereum Değil: 2025’te Yükselebilecek Yatırımcıların Radarındaki 3 Kripto Para

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

ETH, 24 Ağustos’ta 4.946 dolarlık yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı ve 2021’deki ATH’sini kırmış oldu. Bu başarıyı elde etmesi dört yıl sürdü. Sonuç olarak, Ethereum manşetlerden düşmüyor. Ancak, 2025’te yatırımcıların ciddi ilgisini çeken tek token olmaktan çok uzak. Birçok başka kripto para da yükseliş eğilimine giriyor ve bir artışa yol açabilir. Bunlar sadece spekülatif bahisler değil. Gelecek döngüye yön verebilecek ekosistemler inşa eden projeler.

Little Pepe ($LILPEPE): Küçük Oynamayı Reddeden Meme Coin

Ekibinin ifadelerine göre Little Pepe ($LILPEPE), sürpriz bir dev olmaya hazırlanıyor. Sadece hype üzerine kurulu tipik bir meme token’ı değil. Little Pepe, özellikle meme’ler için tasarlanmış bir Katman-2 (Layer-2) zincirinde çalışıyor. Bu, ona ultra düşük ücretler ve yıldırım hızında işlem imkânı sunuyor. Ayrıca, yeni lansmanlarda sıkça karşılaşılan bot saldırılarına karşı da dirençli olduğu ifade ediliyor. Kültür ve altyapının bu birleşimi, onu sadece bir coin olmaktan çıkarıyor. Ethereum’un hiç sahip olmadığı, meme’lere özgü bir ekosistem inşa ediyor. Ön satış süreci her şeyi en iyi şekilde anlatıyor. Ekibinin açıklamasına göre iki ay içinde 23 milyon dolardan fazla fon toplandı ve token’lar 0.0019 dolardan satılıyor. Yatırımcılar açıkça sadece meme’lerden fazlasına inanıyor. Sıfır vergili ticaret, entegre bir launchpad ve yakında listeleneceği iki üst düzey merkezi borsa (CEX) gibi özelliklere sahip bir projeyi destekliyorlar.

Little Pepe, ekibinin iddiasına göre dikkat çekmeyi de biliyor. Açıklamalara göre 777.000 dolarlık çekilişi, topluluk etkileşimini artırdı ve X ile Telegram’da viral bir ivme kazandırdı. On talihli kişi 77.000’er dolar kazanacak ve bu da projenin topluluk odaklı kimliğini pekiştiriyor.

Dogecoin ve PEPE Coin’in yükselişiyle meme piyasası yeniden ısınırken, iddialara göre Little Pepe yeni bir şey sunuyor: meme’leri geçici bir heyecandan daha fazlası hâline getirmek için tasarlanmış ciddi bir altyapı. Eğer 2025, kültürü fayda ile birleştirmekle ilgili olacaksa, Little Pepe mükemmel bir konumda olabilir. Büyük CEX’lerde listelendikçe daha geniş pazar iyimserliğinden faydalanabilir.

Solana (SOL): Hız, DeFi Hakimiyeti ve ETF İvmesi Yükseliş Potansiyelini Artırıyor

Solana, 3. çeyrekte 200 doların üzerine çıkarak bir canlanma yaşadı. Messari’nin 2. çeyrek verilerine göre, Solana’nın DeFi’deki Toplam Kilitli Değeri (TVL), çeyrek bazında %30,4 artışla 8,6 milyar dolara ulaştı. Bu, onu TVL’ye göre en büyük ikinci DeFi ağı konumuna yükseltti. Sadece Kamino Finance bile bu toplama 2 milyar dolardan fazla katkıda bulundu.

Kurumsal ilgi de artıyor. Birden fazla firma, staking özellikli bir Solana ETF’i için başvuruda bulundu. SEC’in karar verme süresi 16 Ekim ve onay, büyük bir sermaye akışını tetikleyebilir.

Teknik olarak, SOL güçleniyor. Analistler, 184-200 dolar aralığında bir yükselen üçgen formasyonunun oluştuğunu vurguluyor. Bu, 222 dolara doğru bir kırılmaya yol açabilir. Bu da 250-270 dolar bölgesine doğru ek bir yükselişin önünü açabilir. Yakın zamanda DEX ve NFT hacimlerinde düşüşler olsa da, Solana’nın haftalık 21,8 milyon aktif adres sayısı hem BNB Chain’i hem de Tron’u geride bırakıyor. Bu, derin kullanıcı katılımına ve spekülatif aktivite için bir potansiyele işaret ediyor. Bu kombinasyon, 2025’te yükselmesine neden olabilir.

Chainlink (LINK): Tokenizasyonu Güçlendiren Oracle Devi

Chainlink, Web3’ün güvenilir veri katmanı olarak sağlam bir şekilde yerleşmiştir. En son gelişmeleri, bir sonraki döngüde neden patlamaya hazır olduğunu gösteriyor. 21 Ağustos’ta Chainlink, ISO 27001 sertifikası ve SOC 2 Type I belgesini alan ilk oracle protokolü oldu. Bu, gerçek dünya finansmanı için kurumsal kullanıma hazır altyapı statüsünü yükseltiyor.

İvme artmaya devam ediyor. Toplam Güvenli Değeri (TVS), yılın başından bu yana %90’lık bir büyüme ile 93 milyar doları aştı. Bu artış, Chainlink’in artık gerçek zamanlı forex ve değerli metaller verilerini zincir üstüne taşıyan Intercontinental Exchange (ICE) ile ortaklığıyla daha da hızlandı.

Japonya’nın SBI Group ile yaptığı stratejik iş birliği de Chainlink’in Asya-Pasifik’teki kurumsal faydasını sağlamlaştırıyor. Bu gelişmelerle Chainlink, sağlam bir temel inşa ediyor. Tokenize finans küresel olarak hızlandıkça, LINK 2025’te yükselebilecek en iyi kripto paralar arasında yer alıyor.

Sonuç

2025 yaklaşırken, yatırımcıların ufuklarını Ethereum’un ötesine genişlettiği açıkça görülüyor. Solana’nın DeFi gücü, Chainlink’in oracle hakimiyeti ve iddialara göre Little Pepe’nin meme’lere özgü Katman-2 ekosistemi, hepsinin büyük bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Bunlar arasında, iddialara göre Little Pepe ($LILPEPE) token lansman etkinliğine hazırlanırken en cesur seçenek olarak öne çıkıyor. Ön satışında 23 milyon dolardan fazla fon toplaması ve 777.000 dolarlık çekilişin devam etmesiyle, kendisini küçük oynamayı reddeden meme coin olarak konumlandırıyor.

Website – Whitepaper – Telegram – X

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.