Ethereum (ETH)BITCOIN (BTC)

ETF’lerde Son Durum: Bitcoin ETF’leri Yeniden Gözde Mi Oluyor?

Özet

  • Bitcoin ETF'leri, güçlü yatırımcı ilgisiyle 332 milyon dolar giriş sağladı.
  • Ethereum fonları, 135 milyon dolarlık önemli bir çıkış yaşadı.
  • Bitcoin ve Ethereum, hafta başındaki kayıplarını toparlayarak yükselişe geçti.
İlayda Peker
İlayda Peker

Salı günü, spot Bitcoin $110,555.62 borsa yatırım fonları (ETF’ler), yatırımcı ilgisi açısından Ethereum $4,375.69 muadillerini geride bırakarak önemli girişler kaydetti.

Alt Başlıklar
Ethereum ETF’leri 135.3 Milyon Dolarlık Çıkış BildirdiBitcoin Fiyatı Yükselişini SürdürüyorEthereum $4,232 Desteğinde Tutundu

SoSoValue’dan alınan verilere göre, Bitcoin ETF’leri net 332.7 milyon dolarlık giriş gördü. Fidelity’nin FBTC fonu 132.7 milyon dolarla başı çekerken, onu 72.8 milyon dolar çeken BlackRock’ın IBIT fonu takip etti. Aynı verilere göre, Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck ve Invesco dahil olmak üzere diğer ihraççılar da gün içinde net girişler bildirdi.

Ethereum ETF’leri 135.3 Milyon Dolarlık Çıkış Bildirdi

Bitcoin’in aksine, spot Ethereum ETF’leri günlük net 135.3 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Geri çekilmelerin 99.2 milyon doları Fidelity’nin FETH fonundan kaynaklanırken, Bitwise’ın ETHW fonu 24.2 milyon dolarlık negatif akış kaydetti.

Bu tersine dönüş, Ethereum ürünlerinin Ağustos ayı boyunca Bitcoin ETF’lerinden daha iyi performans göstermesinin ardından geldi. Analistler, bu önceki gücü, Ethereum’un getiri sağlama özelliklerine, gelişen düzenleyici görünümüne ve kurumsal hazineler tarafından benimsenmesine işaret ederek, ona doğru bir dönüşüm hareketine bağlamıştı.

SoSoValue’ya göre, Ağustos ayının tamamında Bitcoin ETF’leri net 751 milyon dolarlık çıkış kaydederken, Ethereum ETF’leri 3.87 milyar dolarlık giriş görmüştü.

Bitcoin Fiyatı Yükselişini Sürdürüyor

ETF akışlarının yanı sıra, Bitcoin’in spot fiyatı bu hafta toparlanmaya devam etti. Çarşamba günü yazı yazıldığı sırada, Bitcoin, Salı gününü 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın ($110,720) üzerinde kapattıktan sonra yaklaşık $111,200 seviyesinden işlem görüyordu.

Bir önceki hafta yaşanan yaklaşık %5’lik düzeltmenin ardından gelen bu hareket, momentumun dengelendiğini gösteriyor. Teknik göstergeler, göreli güç endeksinin (RSI) 45’te, nötr 50 seviyesine yaklaştığını, hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) çizgilerinin ise solmakta olan kırmızı histogram ile birbirine yaklaştığını gösterdi. Her iki sinyal de düşüş momentumunun zayıfladığını işaret ediyor.
Eğer toparlanma devam ederse, analistler Bitcoin’in günlük direnç seviyesi olan $116,000’ı test edebileceğini öne sürüyor. Ancak, bir düzeltme durumunda fiyatların $105,573 civarındaki destek seviyesine geri dönebileceği de belirtiliyor.

Ethereum $4,232 Desteğinde Tutundu

Ethereum da $4,232’deki desteği yeniden test ettikten sonra bir toparlanma yaşadı. Kripto varlık Pazar günü hafifçe sıçradıktan sonra Pazartesi günü $4,488’de dirençle karşılaştı. Ertesi gün tekrar $4,232 desteğinde tutundu ve Çarşamba günü yaklaşık $4,328’den işlem görüyordu.

$4,232 destek seviyesi tutunmaya devam ederse, Ethereum $4,488’deki direnci kırmaya çalışabilir. Bu seviyenin üzerinde başarılı bir kapanış, fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $4,956’ya doğru bir hareket için zemin hazırlayabilir.

Ripple $2.83 da daha geniş trendi takip ederek, Bitcoin ve Ethereum’un toparlanmasına paralel olarak hafifçe yükseldi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Trump Konuşuyor, Bitcoin 3 Eylül Yükselişi

Ethereum Fırtınaya Direniyor: 4.300 Dolar Savaşı ve Kurumsal Desteğin Gücü

Ethereum’da Korkutan Tablo: Balinaların Gücü Zayıflıyor

Kurumsal Devlerin Bitcoin Sırrı: 1,47 Milyon BTC Sessizce Toplandı

Strategy Yine Bitcoin Aldı: Şimdi de 450 Milyon Dolar Getirdi

Balinalar Ethereum’da Kesenin Ağzını Açtı: Rakam 30 Milyon Dolara Dayandı

Bitcoin’de 12 Günlük Geri Sayım Başladı: Yatırımcıyı Ne Bekliyor?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Sadece Ethereum Değil: 2025’te Yükselebilecek Yatırımcıların Radarındaki 3 Kripto Para
Bir Sonraki Yazı 3 Eylül Kripto Para Piyasaları ve Güncel Görünüm
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

300 Dolar Yatırım, Bu 4 Meme Coin’de Haftalar İçinde 21.000 Dolar Kâr Getirebilir Mi?
Sponsorlu Makale
XRP 3 Doların Altında Sıkışıp Kaldı: Gözler 3,30 Dolarlık Kırılma Seviyesinde
RIPPLE (XRP)
Popüler Altcoin, Bitcoin’i Geride Bıraktı: ETH’nin %200’lük Yükselişini Tekrarlayabilir mi?
Solana (SOL)
ABD’nin 5’inci Büyük Bankasının Kripto Para Duyurusu
Kripto Para
Lost your password?