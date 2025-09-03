ETF’lerde Son Durum: Bitcoin ETF’leri Yeniden Gözde Mi Oluyor?

Salı günü, spot Bitcoin $110,555.62 borsa yatırım fonları (ETF’ler), yatırımcı ilgisi açısından Ethereum $4,375.69 muadillerini geride bırakarak önemli girişler kaydetti.

SoSoValue’dan alınan verilere göre, Bitcoin ETF’leri net 332.7 milyon dolarlık giriş gördü. Fidelity’nin FBTC fonu 132.7 milyon dolarla başı çekerken, onu 72.8 milyon dolar çeken BlackRock’ın IBIT fonu takip etti. Aynı verilere göre, Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck ve Invesco dahil olmak üzere diğer ihraççılar da gün içinde net girişler bildirdi.

Ethereum ETF’leri 135.3 Milyon Dolarlık Çıkış Bildirdi

Bitcoin’in aksine, spot Ethereum ETF’leri günlük net 135.3 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Geri çekilmelerin 99.2 milyon doları Fidelity’nin FETH fonundan kaynaklanırken, Bitwise’ın ETHW fonu 24.2 milyon dolarlık negatif akış kaydetti.

Bu tersine dönüş, Ethereum ürünlerinin Ağustos ayı boyunca Bitcoin ETF’lerinden daha iyi performans göstermesinin ardından geldi. Analistler, bu önceki gücü, Ethereum’un getiri sağlama özelliklerine, gelişen düzenleyici görünümüne ve kurumsal hazineler tarafından benimsenmesine işaret ederek, ona doğru bir dönüşüm hareketine bağlamıştı.

SoSoValue’ya göre, Ağustos ayının tamamında Bitcoin ETF’leri net 751 milyon dolarlık çıkış kaydederken, Ethereum ETF’leri 3.87 milyar dolarlık giriş görmüştü.

Bitcoin Fiyatı Yükselişini Sürdürüyor

ETF akışlarının yanı sıra, Bitcoin’in spot fiyatı bu hafta toparlanmaya devam etti. Çarşamba günü yazı yazıldığı sırada, Bitcoin, Salı gününü 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın ($110,720) üzerinde kapattıktan sonra yaklaşık $111,200 seviyesinden işlem görüyordu.

Bir önceki hafta yaşanan yaklaşık %5’lik düzeltmenin ardından gelen bu hareket, momentumun dengelendiğini gösteriyor. Teknik göstergeler, göreli güç endeksinin (RSI) 45’te, nötr 50 seviyesine yaklaştığını, hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) çizgilerinin ise solmakta olan kırmızı histogram ile birbirine yaklaştığını gösterdi. Her iki sinyal de düşüş momentumunun zayıfladığını işaret ediyor.

Eğer toparlanma devam ederse, analistler Bitcoin’in günlük direnç seviyesi olan $116,000’ı test edebileceğini öne sürüyor. Ancak, bir düzeltme durumunda fiyatların $105,573 civarındaki destek seviyesine geri dönebileceği de belirtiliyor.

Ethereum $4,232 Desteğinde Tutundu

Ethereum da $4,232’deki desteği yeniden test ettikten sonra bir toparlanma yaşadı. Kripto varlık Pazar günü hafifçe sıçradıktan sonra Pazartesi günü $4,488’de dirençle karşılaştı. Ertesi gün tekrar $4,232 desteğinde tutundu ve Çarşamba günü yaklaşık $4,328’den işlem görüyordu.

$4,232 destek seviyesi tutunmaya devam ederse, Ethereum $4,488’deki direnci kırmaya çalışabilir. Bu seviyenin üzerinde başarılı bir kapanış, fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $4,956’ya doğru bir hareket için zemin hazırlayabilir.

Ripple $2.83 da daha geniş trendi takip ederek, Bitcoin ve Ethereum’un toparlanmasına paralel olarak hafifçe yükseldi.