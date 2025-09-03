3 Eylül Kripto Para Piyasaları ve Güncel Görünüm

Bitcoin $110,555.62 Eylül ayına 107.256 dolar dibini görerek başlasa da yeniden yönünü yukarı çevirdi. Henüz altcoinler istenen zirveleri görmemişken BTC için istikrarlı düşüş senaryoları halen pek alıcı bulmuyor. Peki ETF akışında son durum ne? Kripto paralardaki güncel durum bize ne söylüyor?

Bitcoin (BTC)

108.500 dolarlık destek noktası ihlal edilse de BTC bu kilit bölgeyi korumaya devam ediyor. Kısa süreli ihlalin ardından yaşanan toparlanma henüz 112.500 dolardaki desteğe uzamadı. BTC grafiğindeki istikrarlı yükseliş senaryosu 112.500 ve 118.000 dolar eşiklerinin geri kazanılmasıyla devam edebilir.

124 bin dolar üzerindeki ATH testinin üzerinden 20 gün geçti ve bu süre zarfında BTC daha düşük tepeler yapıyor. Bu iyi bir görüntü değil. Boğaların yeniden 112.500-113.500 dolar bandının üzerine dönerek bu satış dalgasını tam olarak noktalaması gerekiyor.

ETF kanalında BTC için görünüm düzelmeye başladı. Dün 332 milyon dolarlık net giriş gördük. Cuma günkü 126,7 milyon dolarlık çıkışın ardından bu pozitif. Düşük fiyatların kurumsal yatırımcılar tarafından değerlendirmesi risk iştahının devam ettiğini gösterir.

Kripto Para Piyasaları

Hisse senedi piyasalarında Alphabet’in kazanç raporlarıyla bir miktar toparlanma gördük. Altın tüm zamanların yeni rekorunu kırdı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri Google hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6 yükseldiği için 0,7% arttı. Nvidia aylardır devam eden dalgalı seyrin sonunda düşüşü noktalıyor.

Altın fiyatında yaşanan yükseliş Fed’in yakın zamanda yapılacak toplantıda alacağı faiz indirim kararıyla artıyor. Bu kripto paralar için de pozitif bir gelişme ancak henüz tam sonuçlarını görebilmiş değiliz. Fed’in Eylül ayında 25bp indirim yapma ihtimali FedWatch’ta %90 üzerinde ihtimale sahip.

Ethereum $4,375.69 için işler harika gitmiyor. Altcoinlerde devam eden zayıflığın temel sebebi de bu. Cuma günkü satışların ardından BTC toparlansa da dün ETH ETF’leri 135 milyon dolarlık daha net çıkış gördü. Bu çıkışlar geride bıraktığımız günlerde yüz milyonlarca dolarlık net giriş gördüğümüz için o kadar berbat değil ancak ETH’nni ATH yolculuğundan şimdilik vazgeçmiş olması ve BTC’nin istenen dönüşü henüz yapamaması Eylül ayının kripto paralar için güzel geçmeyebileceğine işaret ediyor.