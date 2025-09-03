Sıcak Gelişme: Yeni Fed Açıklamaları, Faiz İndirimine Günler Kaldı

Powell’ın faiz indiriminden yana pozisyon almasıyla birlikte para politikasına dair iyimserlik arttı. Kripto para yatırımcıları için de son derece destekleyici olan bu gelişme Fed’den Cook’un görevden alınmaya çalışılmasıyla bir nebze gölgede kaldı. Ancak faiz indirim ihtimali halen oldukça kuvvetli.

Fed Açıklamaları

Fed yıllardır devam eden enflasyon öncelikli politikasını istihdam öncelikli hale getiriyor. Kripto para yatırımcıları için yeni ve güzel bir dönemin habercisi olan bu değişim Eylül itibariyle başlayacak. Faiz kararına günler kala Fed üyelerinin önemli açıklamalar yaptığını görüyoruz.

Fed üyesi Waller şunları söyledi;

“10 yıllık hazine tahvili getirisi bir nevi sabitlenmiş durumda. Bir sonraki toplantıda faiz indirimi yapmamız gerektiğini açıkça belirttim. Faiz indirimlerini sırayla uygulamamız gerekmiyor. Her toplantıda veya her iki toplantıda bir olmak üzere birden fazla faiz indirimi görebiliriz, verilerin ne göstereceğini beklememiz gerekecek. Önümüzdeki birkaç ay içinde birden fazla faiz indirimi olacağını düşünüyorum. İşgücü piyasasının düşüşe geçmesini önlemek istiyoruz. Enflasyon beklentileri sabit. Enflasyonda geçici bir artış olacağını biliyoruz, ancak bu kalıcı olmayacak ve 6 ay sonra %2’ye yakın olacak. Gümrük vergileri uzun vadeli enflasyona neden olmayacak. Faiz indirim hızını her zaman ayarlayabiliriz. Diğer meslektaşlarımın nötr faiz oranı çok daha yüksek. Fed’in bağımsızlığı çok önemli ve Fed’in bağımsız olduğuna inanıyorum. Resesyon görmüyorum, ancak büyümenin yavaşlayacağını düşünüyorum. Gümrük vergileri bir tür vergi ve bu yıl büyümenin yavaşlamasına neden olacak. Fed başkanlığı için görüşme yapmadım ve şu anda planlanmış bir görüşmem yok.”

Diğer Fed üyesi Alberto Musalem ise yazı hazırlandığı sırada konuşmasına devam ediyor ve açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

“İş piyasasının başa baş seviyesi aylık 30.000 ila 80.000 iş arasında. Her iki göreve de fazla ağırlık vermek risklidir. Enflasyonun 2026’nın ikinci yarısında %2’ye gerileyeceğini tahmin ediyorum. İşgücü piyasasının soğumasını ve tam istihdama yakın kalmasını bekliyorum. Gümrük vergileri iki ila üç çeyrek boyunca ekonomi üzerinde etkili olacak. Ilımlı kısıtlayıcı politika, ekonomik verilerle tutarlıdır. Gümrük vergileri 2-3 çeyrek boyunca etkisini gösterecek, ardından etkisini yitirecek.”

14 gün sonra açıklanacak faiz kararı için beklenti %91,8 ihtimalle indirim yönünde.