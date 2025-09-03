Son Dakika: ABD 3 Eylül JOLTS Verisi ve Kripto

Kripto paralar için ABD istihdam rakamları son derece önemli. Powell’ın Jackson Hole toplantısında faiz indiriminden yana pozisyon değişikliğinin temelinde de istihdamdaki gevşeme yatıyor. Bu hafta istihdama dair kilit veriler gelecek ve sonrasında Fed faiz kararının açıklayacak.

ABD JOLTS Verisi

Açık iş pozisyonları verisi kripto para yatırımcıları tarafından yakından izleniyor. Geçen ay 7,437 milyon olarak açıklanan JOLTS için bu ay beklenti 7,38 milyon seviyesine gevşemeydi. Bu yüzden yatırımcılar raporun detaylarının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. Çünkü istihdamda daha fazla gevşeme Fed’in faizleri daha da hızlı indirme potansiyelini doğurabilir.

ABD JOLTS Açıklanan: 7,181M (Beklenti: 7,38M Önceki: 7,437M)

ABD Fabrika Siparişleri ise önceki ay -4,8% iken bu ay beklendiği gibi -1,3% geldi. JOLTS raporunda Trump’ı rahatsız edecek başka bir revize daha görüyoruz. Haziran ayı iş ilanları sayısı 80 bin aşağı revize edildi. İşten ayrılma sayısı ise 281 bin yukarı çekildi. İstihdam için artık sadece Cuma günü gelecek Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı gibi raporlara odaklanacağız.

BTC 111.800 doların üzerine çıktı. Fed üyesi Bostic yazı hazırlandığı sırada yaptığı açıklamada “gelecek istihdam raporu ve diğer verilere bağlı olarak Eylül ayında faiz indirimi olasılığını göz ardı etmiyorum” ifadesini kullandı.