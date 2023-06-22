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Dev şirketlerin ve bosaların iflas etmesi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) çeşitli davalar açmasıyla kripto para piyasası sert dalgalarla karşı karşıya kaldı. Özellikle SEC’in son olarak Binance ve Coinbase’e karşı harekete geçmesiyle birçok büyük altcoin’i menkul kıymet olarak sınıflandırması altcoin piyasasını sarstı. ABD’li düzenleyici Cardano’yu (ADA) da menkul kıymet olarak sınıflandırmış olmasına rağmen ağın Haziran ayının ilk gününden bu yana benimsenme açısında istikrarlı bir büyüme gösteriyor.

Cardano Ağındaki Cüzdan Adresi Hareketliliği

Cardano Blockchain Insights‘ın sağladığı verilere göre, popüler altcoin‘in ağına 1 Haziran 2023’ten bu yana her gün ortalama 2 bin 446 yeni cüzdan adresinin eklenmesiyle ADA cüzdan adreslerinin sayısı 4 milyon 162 bin 838’e çıktı.

Başka bir deyişle, Cardano ağı Haziran ayında 49 binin üzerinde yeni cüzdan adresiyle daha da büyüdü ve yılın başından bu yana eklenen toplam 318 bin 578 (yüzde 8,29’luk artış) yeni kripto para cüzdanı sayısına ulaştı. Bu sayı 1 Ocak 2023 tarihinde 3 milyon 842 bin 647’ydi.

Özellikle ağ, 3 bin 979 yeni ADA cüzdanının ortaya çıktığı 10 Haziran’da günlük zaman diliminde en yüksek cüzdan sayısına ulaşırken, bu bağlamda ayın şimdiye kadarki en az başarılı günü bin 498 yeni cüzdanın Cardano ağına katıldığı 18 Haziran oldu.

ADA Fiyatındaki Son Durum

Güncel fiyat verilerine göre Cardano ağının yerel varlığı ADA, son 24 saatte yüzde 7,94 yükselişle 0,30 doların hemen üzeride, 0,3006 dolardan işlem görüyor. Popüler altcoin’in son 7 günde ise değerini yüzde 15’in üzerinde artırmış durumda.

Kısa süre önce yayınlanan Cardano Node 8.1.1 güncellemesi, dönem geçişlerini azaltmak ve kullanıcıları için Blockchain performansını iyileştirmek amacıyla küçük sorunlar için yazılım düzeltmeleri içeren ana ağda kısa süre önce başlatıldı. Bunun da ağın benimsemesinde artışa neden olduğu varsayımında bulunabilinir.