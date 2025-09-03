Kripto Para

QCP Capital Raporu: Kripto Paralar İçin Konu Faiz İndirimi Değil

Özet

  • QCP Capital analistleri bu ay gündemin faiz indiriminden ziyade Fed'in bağımsızlığı olduğunu düşünüyor.
  • Bu süreçte BTC ve altın güçlenebilir ancak faiz dengeleri değişiyor.
  • Putin, Trump'a rağmen Çin'e ek 100 milyar metreküp gaz satacaklarını ilan etti. Bu reste Trump'ın cevabı volatilite getirebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto paralar için yoğun bir hafta ve tüm detayları tam listeyle günler öncesinde paylaşmıştık. Artık faiz indirimine doğru ilerliyoruz. Ancak Bitcoin $110,555.62 fiyatı ve altcoinler henüz istenen seviyelerde de değil. Peki fiyatı baskılayan, ETF akışını tersine çeviren ne? QCP Capital tarafından yayınlanan bugünkü rapor önemli detaylar içeriyor.

Alt Başlıklar
Fed’in BağımsızlığıQCP Capital RaporuRusya Bombası

Fed’in Bağımsızlığı

55 yıl önce kazanılan bu bağımsızlık yeni merkez bankacılığı döneminin başlangıcı oldu. Savaşın ardından dünya ekonomisi başka bir döneme girdi. Bunun detaylarından bahsetmiş ve Fed’in ezelden bağımsız olmadığını, bunun nasıl değiştiğini, Fed üyelerinin uzun görev sürelerinin anlamını paylaşmıştık.

Fed üyesi Lisa Cook

Fed üyesi Cook’un Trump tarafından görevden alınabileceğini yazdıktan günler sonra Başkan bekleneni yaptı. Ancak istediğini tam olarak alamadı çünkü konu yargıya taşındı. Fed üyesi Cook’un avukatının savunma detaylarını paylaştığımızda mücadelenin “Fed’in bağımsızlığı” etrafında inşa edildiğini yazdık. Bu durum kripto paralar için önemli bir risk.

QCP Capital Raporu

Analistlerin bugün paylaştığı değerlendirme notunda Eylül ayının odak noktasından bahsediliyor. Herkes neredeyse 1 yıl sonra yaklaşan ilk faiz indiriminin neden kripto paraları gerektiği şekilde hareket ettiremediğini tartışırken analistler şunları yazdı;

“Eylül ayında odak noktası faiz indirimi değil, Fed’in bağımsızlığı olacak. Daha yüksek vadeli prim ve daha düşük USD düşüş döngüsü eşiği, daha dik bir eğri, daha zayıf bir dolar ve altın ve BTC‘nin riskten korunma aracı olarak desteklenmesine işaret ediyor.

Jackson Hole, riskleri işgücü piyasasının soğumasına kaydırarak Eylül ayında faiz indirimi olasılığını gündemde tuttu. Bu yıl iki faiz indirimi makul görünüyor; kırılma noktalarını ve gümrük vergileri kaynaklı enflasyon beklentilerini takip edin. Küresel büyüme devam ederse, USD bu noktadan itibaren zayıflayacaktır.

USD’nin zayıflaması ve hedge araçlarının güçlenmesi ihtimaline hazır mısınız?”

Altın yeni tüm zamanların rekorlarını kırarken QCP Capital kripto paralar için Fed’in bağımsızlığı tartışmalarının o kadar da uzun vadeli sonuçlar doğurmayacağına inanıyor.

Rusya Bombası

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada Trump’a 1-2 hafta süre verdiğinden bahsetmişti. Ukrayna için ilerleme görmememiz halinde gerekli adımları atacağını taahhüt etti. NYPost haberine göre ABD, Avrupa’nın Rus petrolü satın almayı durdurmasını ve önerilen yaptırımlara katılmasını istiyor.

Fakat biraz önce konuşan Putin “Çin‘e 100 milyar metreküpün üzerinde gaz tedarik edeceğiz” açıklamasını yaptı. Trump’ın ikincil yaptırım tehdidiyle bu açıklamayı birlikte düşündüğümüzde ortaya “ABD’nin umursanmadığı bir denklem mi göreceğiz?” sorusu çıkıyor. Çin zaten Rus petrolünün en büyük müşterisi ve Hindistan ikinci, Hindistan bu yüzden %25 ek ABD vergisiyle karşı karşıya kalmıştı. Şimdi Çin, Trump’ın tehdidine rağmen bu anlaşmayı nasıl yapıyor? Gerilim artarken kripto paralarda da volatilitenin arttığı bir Eylül yaşayabiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

