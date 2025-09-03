BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Trump Konuşuyor, Bitcoin 3 Eylül Yükselişi

Özet

  • Trump, Rus petrolüne yönelik yaptırımların 2. ve 3. aşamalarını ima etti.
  • Yakında Çin'e 100 milyar metreküp Rus gazı anlaşması nedeniyle yaptırım açıklanabilir.
  • BTC 112 bin doları aştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Donald Trump açıklama yaptığı sırada BTC fiyatı yeniden 112 bin doların üstüne döndü ve 112.253 dolardan alıcı buluyor. Putin birkaç saat önce Çin’e daha fazla doğalgaz satacaklarından bahsetti. Bu aslında Trump’ın ikincil yaptırımlarına meydan okuma gibi görünüyor. Trump bu konuya da değindi.

Trump ve Bitcoin

Donald Trump geçtiğimiz ay Hindistan’a yüzde 25 ek vergi koydu ve bunu Rusya’dan petrol aldığı için yaptı. Trump bugün Polonya Cumhurbaşkanı ile toplantı yapacak ve selamlama bölümünde gündeme Rusya da geldi. Ukrayna savaşı için Polonya önemli bir ülke ve ana gündemin ne olduğunu tahmin etmek zor değil.

BTC açıklamaların ardından ABD borsalarındaki pozitifliğin de desteğiyle 112 bin doları geri aldı ve ilk ana hedef 112.500 dolar desteği. Trump’ın devam eden açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle.

“ABD askerleri Polonya’da kalacak. Eğer isterlerse Polonya’ya daha fazla asker gönderebilirim. ABD-Çin ilişkilerinin nasıl olduğunu göreceğiz. (Trump, Rusya’ya yönelik petrol yaptırımlarının 2. ve 3. aşamalarını ima etti.)

Ona mesajım yok. Putin benim duruşumu biliyor. Diğer ülkelerden askerleri çekmeyi düşünüyorum ancak Polonya’dan askerleri çekmeyi hiç düşünmedim. Bir gün gümrük vergilerinin gelir vergisinin yerini alması mümkün.”

Trump’ın açıklamaları önümüzdeki günlerde Çin ve Rusya’nın restine karşı bir yaptırım görebileceğimiz anlamına geliyor. Kasım ayı Çin tarifeleri için son tarih ve Rusya’nın da barış sürecinin ilerletmek için maksimum 1 haftası kaldı.  Trump yakında harekete geçebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
