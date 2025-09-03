Son Dakika: 3 Eylül Kripto Para Listeleme Duyurusu

Kripto paralar tatsız seyrini devam ettiriyor ve BTC 112.500 doları halen geri alabilmiş değil. Önceki başarısız denemelerin yatırımcıların motivasyonunu kırması mevcut tabloyu oluşturdu. Altcoinler bugün düne göre daha iyi ancak bazı istisnalar dışında orada da büyük hareketlilik yok. Fakat Coinbase listeleme duyurularına devam ediyor.

Kripto Para Listeleme

Coinbase borsasının paylaştığı duyuruya göre BASE ağındaki AWE Token yarın borsada işlem görmeye başlayacak. Coinbase borsasının başlattığı Ethereum $4,375.69 layer2 çözümü BASE listelemelerde pozitif ayrımcılığa maruz bırakılıyor. Ağ aktifliği ve TVL büyümesi göz önünde bulundurulursa Coinbase borsasının listelemelerdeki tek motivasyonunun ağın kendilerine ait olması olmadığını söyleyebiliriz.

Fake tokenlere karşı yatırımcılar sözleşme adresi olan 0x1B4617734C43F6159F3a70b7E06d883647512778’i DEX alım satımlarında kontrol etmeli. BASE ağındaki AWE duyurunun ardından 0,0522 doları aştı.

Kripto-AI alanındaki bir token daha önce STP olarak bilinen projenin dönüşümüyle AWE Token doğdu. AI agent yönetimi için çözümler üretiyor. 2023 başında token arzının tamamı dolaşıma girdiği için enflasyonist olduğu söylenemez ancak AI alanının genelde hayal temelli olduğu da unutulmamalı.