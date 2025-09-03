Fed’den 21 Ekim Kripto Para Müjdesi, Ne Olacak?

Kripto paralar için artık işler değişiyor. Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte ABD’nin kripto konusundaki tutumu değişti ve birçok büyük gelişme peş peşe yaşandı. Regülasyonlar, kripto stok hamlesi, altcoin ETF onayına dair olumlu ilerleyen süreç ve daha nice büyük gelişmeyi 2025 yılı Ocak ayı itibariyle görmeye başladık. Fakat bitmedi, sıra Fed’de.

Fed Kripto Para Duyurusu

Bugün birkaç saat önce Fed’in resmi internet sitesinde önemli bir duyuru yayınlandı. ABD Merkez Bankası kripto paraları da içine alan ödemeler konulu konferans düzenleyecek. Kripto paraların Fed nazarında sadece nefretle anıldığı günlerden bugünlere gelmek kolay olmadı ve bugünü kriptonun ABD’de itibarı hiç olmadığı seviyelerde.

21 Ekim Salı günü Fed ödemelerde yenilik, inovasyon temalı bir konferans düzenleyecek. Burada ödeme sisteminde yapılacak daha fazla inovasyon, iyileştirme konuları ele alınarak konunun tarafları bir araya getirilecek.

Bu önemli etkinlikte muhtemelen kripto para endüstrisinin önde gelen isimlerinin de konuşmacı olarak katılım sağladığını göreceğiz. Ödeme İnovasyonu Konferansı ismiyle duyurulan etkinlik için Fed üyesi Christopher J. Waller şunları söyledi;

“İnovasyon, tüketicilerin ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için ödemelerde sürekli bir unsur olmuştur. Yeni teknolojilerin fırsatlarını ve zorluklarını incelemek, ödemelerin güvenliğini ve verimliliğini nasıl iyileştirebileceğimize dair fikirleri bir araya getirmek ve ödemelerin geleceğini şekillendirenlerin görüşlerini dinlemek için sabırsızlanıyorum.”

DeFi ve Fed

Nefretle anılan ve Biden döneminde yasaklanması dahil birçok uç önlemin tartışıldığı DeFi da etkinlikte kendine yer bulacak. Eğer ödemelerden, takas altyapılarından bahsediliyorsa muhakkak DeFi burada baş koltuğa oturulmalı. Geleneksel ve merkezi olmayan finansın entegrasyonu, stablecoinler, yapay zeka ve tüm bunların ödemeler ekseninde birleşimini konu alacak etkinlik şimdiden heyecan uyandırdı.

Stablecoinlerin GENIUS ile regüle hale getirilmesi ve ABD merkezli dev finans şirketlerinin tokenizasyon alanına girişi işleri bambaşka noktaya taşıdı. Sadece varlık tokenizasyonunun trilyon dolarlık endüstriye dönüşeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Stablecoinlerin ve DeFi ile geleneksel finansal kurumların entegrasyonuysa kriptoda likiditeyi hızla artıracak çok büyük bir kombinasyon. Fed de artık bunları tartışmaya başladığına göre kripto paraların geleceği için yatırımcıların umudu daha da artabilir.