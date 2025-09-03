Kripto Para Hukuku

Fed’den 21 Ekim Kripto Para Müjdesi, Ne Olacak?

Özet

  • Fed stablecoin, tokenizasyon ve yapay zeka konularını tartışmak üzere konferans düzenleyecek.
  • Kripto paralar artık Fed nazarında nefret edilen bir şey değil, inovasyon anlamına geliyor.
  • Etkinliğe katılacak muhtemel kripto yöneticileri altcoinleri hareketlendirebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar için artık işler değişiyor. Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte ABD’nin kripto konusundaki tutumu değişti ve birçok büyük gelişme peş peşe yaşandı. Regülasyonlar, kripto stok hamlesi, altcoin ETF onayına dair olumlu ilerleyen süreç ve daha nice büyük gelişmeyi 2025 yılı Ocak ayı itibariyle görmeye başladık. Fakat bitmedi, sıra Fed’de.

Alt Başlıklar
Fed Kripto Para DuyurusuDeFi ve Fed

Fed Kripto Para Duyurusu

Bugün birkaç saat önce Fed’in resmi internet sitesinde önemli bir duyuru yayınlandı. ABD Merkez Bankası kripto paraları da içine alan ödemeler konulu konferans düzenleyecek. Kripto paraların Fed nazarında sadece nefretle anıldığı günlerden bugünlere gelmek kolay olmadı ve bugünü kriptonun ABD’de itibarı hiç olmadığı seviyelerde.

21 Ekim Salı günü Fed ödemelerde yenilik, inovasyon temalı bir konferans düzenleyecek. Burada ödeme sisteminde yapılacak daha fazla inovasyon, iyileştirme konuları ele alınarak konunun tarafları bir araya getirilecek.

Bu önemli etkinlikte muhtemelen kripto para endüstrisinin önde gelen isimlerinin de konuşmacı olarak katılım sağladığını göreceğiz. Ödeme İnovasyonu Konferansı ismiyle duyurulan etkinlik için Fed üyesi Christopher J. Waller şunları söyledi;

“İnovasyon, tüketicilerin ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için ödemelerde sürekli bir unsur olmuştur.

Yeni teknolojilerin fırsatlarını ve zorluklarını incelemek, ödemelerin güvenliğini ve verimliliğini nasıl iyileştirebileceğimize dair fikirleri bir araya getirmek ve ödemelerin geleceğini şekillendirenlerin görüşlerini dinlemek için sabırsızlanıyorum.”

DeFi ve Fed

Nefretle anılan ve Biden döneminde yasaklanması dahil birçok uç önlemin tartışıldığı DeFi da etkinlikte kendine yer bulacak. Eğer ödemelerden, takas altyapılarından bahsediliyorsa muhakkak DeFi burada baş koltuğa oturulmalı. Geleneksel ve merkezi olmayan finansın entegrasyonu, stablecoinler, yapay zeka ve tüm bunların ödemeler ekseninde birleşimini konu alacak etkinlik şimdiden heyecan uyandırdı.

Stablecoinlerin GENIUS ile regüle hale getirilmesi ve ABD merkezli dev finans şirketlerinin tokenizasyon alanına girişi işleri bambaşka noktaya taşıdı. Sadece varlık tokenizasyonunun trilyon dolarlık endüstriye dönüşeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Stablecoinlerin ve DeFi ile geleneksel finansal kurumların entegrasyonuysa kriptoda likiditeyi hızla artıracak çok büyük bir kombinasyon. Fed de artık bunları tartışmaya başladığına göre kripto paraların geleceği için yatırımcıların umudu daha da artabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD Düzenleyicisi CFTC’den Kripto Para İzni

Japonya, Kripto Varlık Düzenlemelerinde Kapsamlı Değişiklikler Planlıyor

ABD Vergi Dairesi Kripto Varlıklar Birimi Başkanı İstifa Etti

Pensilvanya Kripto Paralar İçin Beklenen Tasarıyı Hazırladı, Oylama Yaklaşıyor

SEC Tamam Şimdi de CFTC Kripto Para Regülasyon Seferberliğini Başlatıyor

ABD Adalet Bakanlığından “Kripto Para Felsefesine” Saygı, Güzel Haber

Trump’a Mektup: Kripto Sektörü, CFTC Başkanlığı İçin Quintenz’i Destekliyor

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: 3 Eylül Kripto Para Listeleme Duyurusu
Bir Sonraki Yazı Zaman Kaybetme: Giriş Yok, Bekleme Yok—Fırsat Var!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

300 Dolar Yatırım, Bu 4 Meme Coin’de Haftalar İçinde 21.000 Dolar Kâr Getirebilir Mi?
Sponsorlu Makale
XRP 3 Doların Altında Sıkışıp Kaldı: Gözler 3,30 Dolarlık Kırılma Seviyesinde
RIPPLE (XRP)
Popüler Altcoin, Bitcoin’i Geride Bıraktı: ETH’nin %200’lük Yükselişini Tekrarlayabilir mi?
Solana (SOL)
ABD’nin 5’inci Büyük Bankasının Kripto Para Duyurusu
Kripto Para
Lost your password?