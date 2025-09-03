ABD Düzenleyicisi CFTC’den Kripto Para İzni

Kripto para ve bağlantılı girişimler için Amerika’da hayat güzelleşmeye devam ediyor. Seçim döneminin kripto temalı en tartışmalı konularından olan olay sözleşmeleriydi. Polymarket gibi girişimlere tepki gösteren CFTC yargı yoluna gitmiş ancak istediğini alamamıştı. Bugün CFTC bambaşka bir karar aldı.

CFTC Kripto Para

CFTC’nin Piyasa Gözetim Bölümü ve Takas ve Risk Bölümü bugün olay sözleşmeleri için bazı gereklilikler konusunda harekete geçmeme kararı aldı. QCX LLC ve türev takas kuruluşu QC Clearing LLC’nin talebine yanıt olarak harekete geçen vadeli işlemler düzenleyicisi sorun çıkaran gereklilikler için tolerans gösterecek.

Swap veri raporlama

Swap kayıt tutma

Yukarıdaki iki gerekliliğin ortadan kalkması ABD bölgesinde Polymarket benzeri platformların sorunsuz biçimde faaliyet gösterebilmesinin önünü açıyor. Eş zamanlı olarak Polymarket kurucusu Shayne Coplan, CFTC’nin Polymarket’in ABD’de faaliyete geçmesi için onay verdiğini duyurdu.

CFTC’nin resmi eylemsizlik duyurusu şöyle;

“Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun Piyasa Gözetimi Bölümü ve Takas ve Risk Bölümü bugün, belirlenmiş bir sözleşme piyasası olan QCX LLC ve bir türev takas kuruluşu olan QC Clearing LLC’nin talebine yanıt olarak, olay sözleşmeleri için takas veri raporlama ve kayıt tutma düzenlemelerine ilişkin bir eylemsizlik pozisyonu aldıklarını duyurdu. Bölümler, CFTC’nin, takasla ilgili belirli kayıt tutma gerekliliklerine uyulmaması ve QCX LLC’de gerçekleştirilen veya QCX LLC’nin kurallarına tabi olan ve QC Clearing LLC aracılığıyla takas edilen ikili opsiyon işlemleri ve değişken ödemeli sözleşme işlemleriyle ilişkili verilerin takas veri havuzlarına bildirilmemesi nedeniyle her iki kuruluşa veya katılımcılarına karşı bir yaptırım eylemi başlatmasını tavsiye etmeyecektir. Eylemsizlik mektubu yalnızca dar koşullarda geçerlidir ve benzer konumdaki diğer belirlenmiş sözleşme piyasaları ve türev takas kuruluşları için yayınlanan eylemsizlik mektuplarıyla karşılaştırılabilir.”

Özetle kripto özelinde muafiyet geldi diyebiliriz.

Kripto Paralara Özgürlük

Trump’ın vaadi tam olarak buydu, kripto paraları özgürleştireceğini açıklayan yeni ABD Başkanı bunun için gerekli adımların atılmasını sağladı. Senato, Temsilciler Meclisi kripto odaklı yasalar çıkarıyor. SEC kripto para şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak için kılavuzlar yayınlıyor. Hatta Gensler döneminde kabusa dönen SEC yeni dönemde meme coinler gibi farklı kripto kategorileri için “menkul kıymet değildir” duyuruları bile yayınladı.

Tüm bunlar kripto paraların küresel çapta kabul görmesi için önemli detaylar. Uzun vadede kripto paraların büyüyebilmesi için gerekli yasal zeminin oluşturulması son derece olumlu.