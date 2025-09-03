Kripto Para Hukuku

ABD Düzenleyicisi CFTC’den Kripto Para İzni

Özet

  • CFTC tahmin piyasaları için eylemsizlik kararı aldı ve Biden döneminde başlayan savaş bitti.
  • Polymarket kurucusu Shayne Coplan, CFTC'nin Polymarket'in ABD'de faaliyete geçmesini onayladığını belirtti.
  • BTC 112.450 $
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para ve bağlantılı girişimler için Amerika’da hayat güzelleşmeye devam ediyor. Seçim döneminin kripto temalı en tartışmalı konularından olan olay sözleşmeleriydi. Polymarket gibi girişimlere tepki gösteren CFTC yargı yoluna gitmiş ancak istediğini alamamıştı. Bugün CFTC bambaşka bir karar aldı.

Alt Başlıklar
CFTC Kripto ParaKripto Paralara Özgürlük

CFTC Kripto Para

CFTC’nin Piyasa Gözetim Bölümü ve Takas ve Risk Bölümü bugün olay sözleşmeleri için bazı gereklilikler konusunda harekete geçmeme kararı aldı. QCX LLC ve türev takas kuruluşu QC Clearing LLC’nin talebine yanıt olarak harekete geçen vadeli işlemler düzenleyicisi sorun çıkaran gereklilikler için tolerans gösterecek.

  • Swap veri raporlama
  • Swap kayıt tutma

Yukarıdaki iki gerekliliğin ortadan kalkması ABD bölgesinde Polymarket benzeri platformların sorunsuz biçimde faaliyet gösterebilmesinin önünü açıyor. Eş zamanlı olarak Polymarket kurucusu Shayne Coplan, CFTC’nin Polymarket’in ABD’de faaliyete geçmesi için onay verdiğini duyurdu.

CFTC’nin resmi eylemsizlik duyurusu şöyle;

“Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun Piyasa Gözetimi Bölümü ve Takas ve Risk Bölümü bugün, belirlenmiş bir sözleşme piyasası olan QCX LLC ve bir türev takas kuruluşu olan QC Clearing LLC’nin talebine yanıt olarak, olay sözleşmeleri için takas veri raporlama ve kayıt tutma düzenlemelerine ilişkin bir eylemsizlik pozisyonu aldıklarını duyurdu.

Bölümler, CFTC’nin, takasla ilgili belirli kayıt tutma gerekliliklerine uyulmaması ve QCX LLC’de gerçekleştirilen veya QCX LLC’nin kurallarına tabi olan ve QC Clearing LLC aracılığıyla takas edilen ikili opsiyon işlemleri ve değişken ödemeli sözleşme işlemleriyle ilişkili verilerin takas veri havuzlarına bildirilmemesi nedeniyle her iki kuruluşa veya katılımcılarına karşı bir yaptırım eylemi başlatmasını tavsiye etmeyecektir. Eylemsizlik mektubu yalnızca dar koşullarda geçerlidir ve benzer konumdaki diğer belirlenmiş sözleşme piyasaları ve türev takas kuruluşları için yayınlanan eylemsizlik mektuplarıyla karşılaştırılabilir.”

Özetle kripto özelinde muafiyet geldi diyebiliriz.

Kripto Paralara Özgürlük

Trump’ın vaadi tam olarak buydu, kripto paraları özgürleştireceğini açıklayan yeni ABD Başkanı bunun için gerekli adımların atılmasını sağladı. Senato, Temsilciler Meclisi kripto odaklı yasalar çıkarıyor. SEC kripto para şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak için kılavuzlar yayınlıyor. Hatta Gensler döneminde kabusa dönen SEC yeni dönemde meme coinler gibi farklı kripto kategorileri için “menkul kıymet değildir” duyuruları bile yayınladı.

Tüm bunlar kripto paraların küresel çapta kabul görmesi için önemli detaylar. Uzun vadede kripto paraların büyüyebilmesi için gerekli yasal zeminin oluşturulması son derece olumlu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fed’den 21 Ekim Kripto Para Müjdesi, Ne Olacak?

Japonya, Kripto Varlık Düzenlemelerinde Kapsamlı Değişiklikler Planlıyor

ABD Vergi Dairesi Kripto Varlıklar Birimi Başkanı İstifa Etti

Pensilvanya Kripto Paralar İçin Beklenen Tasarıyı Hazırladı, Oylama Yaklaşıyor

SEC Tamam Şimdi de CFTC Kripto Para Regülasyon Seferberliğini Başlatıyor

ABD Adalet Bakanlığından “Kripto Para Felsefesine” Saygı, Güzel Haber

Trump’a Mektup: Kripto Sektörü, CFTC Başkanlığı İçin Quintenz’i Destekliyor

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Zaman Kaybetme: Giriş Yok, Bekleme Yok—Fırsat Var!
Bir Sonraki Yazı K33 Research : Gözden Kaçırdığınız Sebeplerle Kripto Paralar Düşecek
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

300 Dolar Yatırım, Bu 4 Meme Coin’de Haftalar İçinde 21.000 Dolar Kâr Getirebilir Mi?
Sponsorlu Makale
XRP 3 Doların Altında Sıkışıp Kaldı: Gözler 3,30 Dolarlık Kırılma Seviyesinde
RIPPLE (XRP)
Popüler Altcoin, Bitcoin’i Geride Bıraktı: ETH’nin %200’lük Yükselişini Tekrarlayabilir mi?
Solana (SOL)
ABD’nin 5’inci Büyük Bankasının Kripto Para Duyurusu
Kripto Para
Lost your password?