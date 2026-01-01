Kripto Para HukukuMadencilik

Kripto Para Madenciliği ve Alım Satımına Yasal İzin Çıktı

Özet

  • Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından imzalanan, sanal varlıkları düzenleyen yasa kripto paralara yasal güvence sağlıyor.
  • Kripto para madenciliği ve trade artık ülkede yasal.
  • Kripto para borsalarının Merkez Bankasından lisans alması gerekecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Dünyanın en dışa kapalı ülkelerinden biri olan Türkmenistan kripto paralar için bugün büüyk bir adım attı. Rusya’nın kripto paralara kucak açmasının ardından bölgedeki diğer ülkelerin de cesaretlendiğini görmek umut verici. Bitcoin madenciliğinin 2021 yılında Çin merkezli olmaktan çıkıp özellikle ABD bölgesine yayılmasının ardından Türkmenistan buradaki fırsatı geç gördü.

İçindekiler
1 Kripto Paralara Yasal Güvence
2 Kripto ve Ülke Ekonomisine Katkısı

Kripto Paralara Yasal Güvence

Gaza bağımlı ekonomisi ve dışa kapalılığıyla tanınan Türkmenistan bugün büyük bir adım attı. Kripto para madenciliğini ve alım satımını yasallaştıran ülke bölgedeki madenci gücünün artmasının önünü açtı. Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından imzalanan, sanal varlıkları düzenleyen yasa kriptoyu medeni hukuk kapsamına alıyor ve merkez bankası tarafından kripto paraların denetlenmesi için lisanslama sistemi getiriyor.

Çin’de halen madenciler var ve Türkmenistan bu madencilerin artık taşınıp iş yapabileceği alternatif ülkeler arasına dahil oldu.

Yasal düzenleme güzel bir gelişme olsa da kripto paraların ödeme aracı olarak kabulü anlamına gelmiyor. Yani vatandaşlar kriptoyla alışveriş yapamayacak veya kripto menkul kıymet gibi bir sınıflandırmaya da tabi olmayacak. Bununla birlikte Türkmenistan internet erişimindeki sıkı kontrol ortadan kalkmış değil.

Eski bir Sovyet ülkesi olan Türkmenistan büyük ölçüde gaz rezervlerinden elde ettiği gelirle ayakta kalıyor. Elbette en büyük müşterisi Çin. Afganistan, Pakistan ve Hindistan’a gaz sağlamak için yeni boru hattı üzerinde çalışan ülke kripto paralar üzerindeki sınırlamaları da gevşeterek alternatif gelir kanallarına kapı aralıyor.

Kripto ve Ülke Ekonomisine Katkısı

Kripto paralara enerji yoğun olması nedeniyle yıllarca karşı çıkan birçok ülke şimdi enerji yoğun yapay zeka endüstrisinin merkezi olmak için can atıyor. Çin Bitcoin ve kripto para madenciliğini 2050 karbon emisyonu sıfırlama hedefi nedeniyle yasakladığını söylemişti. Ancak bugün ABD’den en gelişmiş çipleri almak için en taktiksel ticari kozlarını oynuyor yeri geldiğinde ABD’ye kafa tutabiliyor.

Eğer enerji yoğun sektörler ülkelere iyi para kazandıracaksa Bitcoin’in yaktığı elektriğin bir anlamı kalmıyor ve yapay zekanın tükettiği su, elektrik umursanmıyor. Bu enteresan biri tezat.

Bitcoin madenciliği hem fazla enerjinin değerlendirilmesi hem istihdam oluşturması açısından Türkmenistan’a fayda sağlayacaktır. Devasa gaz rezervleri onların daha fazla enerji üretip bunu farklı şekilde nakde çevirmek için Bitcoin madenciliğini kullanabilir.

