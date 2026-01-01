Sharpe oranı Kripto Paralarda zamanı geldi diyor

Bitcoin (BTC) yılın ilk gününde düşüş yaşamadı ve kripto para yatırımcıları 2026’yı sakin karşıladı. Aylardır devam eden satışların ardından piyasaların Bitcoin’in yerinde sayması aslında bir şeylerin habercisi. Darkfost buradaki detayı ele aldı ve kripto paralar için zamanı geliyor dedi.

Kriptoda Zamanı Geliyor

CryptoQuant analistlerinden Darkfost bugün Sharpe oranındaki değişime odaklandı. Bu oran BTC veya diğer varlıkların volatilitesi ve getirisine dayalı olarak riskini değerlendirmek için kullanılıyor. İki değişkeni karşılaştırıp riskin daha fazla veya az olduğu dönemleri tespit etmeyi amaçlar.

Normalde, düşük Sharpe oranı yüksek riskli dönemlerle ilişkilidir. Bitcoin için durum farklı. Doğası gereği volatil olan Bitcoin için bu durum volatilite yüksek kalırken getirilerin düşük olduğu (diğer bir deyişle, yatırımcıların zarar ettiği) anlamına gelir. Analist bu konuda şunları söyledi;

“Bitcoin’de en iyi fırsatlar, genellikle kayıpların zaten gerçekleşmiş olduğu ve volatilitenin düzeltmeyi kuvvetlendirerek önemli düşüşlere ve negatif getirilere yol açtığı zaman ortaya çıkar. Bu nedenle, bugün gördüğümüz gibi (-0,5) negatif bir Sharpe oranı, Bitcoin için aslında iyi bir fırsatı temsil edebilir. Tarihsel olarak, bu oran grafikte vurgulanan aşırı düşük risk bölgesine ulaştığında, en iyi satın alma fırsatları oluşmuştur.”

Bir süredir BTC’nin 80 bin dolar altı kapanışlar yapacağına dair umutların azalması ayıları yordu. Yani boğalar daha fazla yükseliş beklerken ve beklediğine ulaşamazken ayılar daha yüksek sevide devam eden kapanışlardan rahatsız. Bu durum dip seviyenin belirlenmiş olabileceğini gösteriyor. Sharpe oranının da kendi çerçevesinden teyit ettiği şey dibin tespit edildiğinin başka bir işareti.

2026’dan Umut Var

Kripto paralar 2025’te savaşın her türlüsünü gördü. En az 4 kez Çin ile 3 kez de AB ile restleşen Trump her seferinde kripto paraları aşağı çekti. AI balonu ve diğer tartışmaları da eklersek neredeyse her ay zaten en az bir dış faktörün kripto paraları vurduğuna şahit olduk. Ona rağmen BTC ATH seviyesine ulaştı.

Birçok negatiflik artık aşıldığı için 2026 yılından umutluyuz. Üstelik yeni yılda ABD borcu büyümeye devam ederken Trump’ın istediği gibi faizlerin düştüğüne şahitlik edeceğiz. Bitcoin BlackRock CEO’suna göre “riski en iyi fiyatlayan varlık” eğer beklendiği gibi ABD ara seçim yılında riskler sınırlı kalırsa kripto paralar bu yıl güzel günler yaşayabilir.