Chainlink 2025’te Destan Yazdı Peki 2026’da LINK Coin Kaç Dolar Olacak?

Chainlink çok büyük ortaklıklara imza atan ve kurumların kriptoya entegrasyonunda önemli rol üstlenen bir şirket. Kendi alanında adeta tekel ve hükümetlerden büyük şirketlere kadar herkes onlarla çalışıyor. Ancak gelgelelim LINK Coin fiyatı bu harika başarıyı hiç yansıtmıyor. Peki 2025’te neler oldu? 2026 için LINK Coin cephesinde beklentiler neler?

Chainlink 2025 Özeti

ABD hükümetinin makroekonomik verilerini on-chain yayınlayacağını açıklaması büyük bir şeydi ve bu konuda Chainlink ile anlaşma imzalayıp hemen faaliyete geçirdiler. Chainlink kurucu ortağı Sergey geçtiğimiz yıl Beyaz Saray yetkilileriyle birçok önemli görüşme gerçekleştirdi.

3 milyardan fazla ödeme kartı sahibinin, Chainlink destekli yeni Swapper uygulaması aracılığıyla ilk kez doğrudan blockchain üzerinden kripto para alabilmesi için Mastercard ile ortaklığa imza atıldı.

UBS Chainlink Dijital Transfer Aracısı (DTA) teknik standardını kullanarak Ethereum üzerinden fon iş akışı testleri gerçekleştirdi. Swift ile Chainlink 2025 yılında benzer blockchain tabanlı denemeler için birlikte çalıştı. Chainlink, Swift, DTCC ve Euroclear, dünyanın en büyük 24 finansal piyasa altyapısı ve kurumu ile birlikte, kurumsal işlemlerin işlenmesini kolaylaştırmak için yeni ve birleşik bir altyapı oluşturdu.

J.P. Morgan, Ondo Finance ve Chainlink tarafından geliştirilen Kinexys yine kripto devinin altyapısı sayesinde cross chain denemelere imza attı.

Banco Inter, Standard Chartered, GSBN ve 7COMm ile birlikte Drex programında Chainlink ile ortaklık kuruldu.

S&P Global Ratings, Chainlink ile işbirliği yaparak S&P Global Ratings’in Stablecoin İstikrar Değerlendirmelerini (SSA) DataLink aracılığıyla blockchaine taşıdı. 130 milyar dolardan fazla AUM’ye sahip küresel varlık yöneticisi WisdomTree ve Chainlink, Ethereum’daki CRDT tokenize fonu için abonelik ve itfa işlemlerini desteklemek üzere kurumsal düzeyde NAV verilerini zincir üzerinde sunmak üzere işbirliği yaptı.

Deutsche Börse Group’s Market Data + Services, çoklu varlık sınıfı piyasa verilerini ilk kez blockchaine taşımak için Chainlink ile ortaklığa imza attı. SBI Group özel altyapı çözümü olarak Chainlink ile çalışmaya başladı. FTSE Russell, Chainlink ile işbirliği yaparak DataLink aracılığıyla ilk kez Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000 ve FTSE 100 Endeksleri, WMR FX benchmarkları, FTSE DAR Dijital Varlık Fiyatları ve FTSE Dijital Varlık Endeksleri dahil olmak üzere küresel endeksleri onchain olarak yayınlamaya başladı.

27,4 trilyon dolarlık işleme altyapı sağlayan Chainlink DeFi alanında sayısız ortaklığa imza attı.

LINK Coin 2026 Beklentisi

Chainlink sadece 2025 yaptığı anlaşmalarla LINK Coin fiyatını 3 haneli seviyelere taşımalıydı. Ancak dünyanın en büyük hatta tekelleşmiş şirketleriyle girdiği büyük işbirliklerine rağmen Chainlink’in tokeni hiç de beklenen performansı göstermedi. 2025 sonunda ETF onayının gelmesi harika bir gelişmeydi ancak bu da fiyatı pek etkilemedi.

Eğer 2026 yılında kripto paralar için iyimserlik geri gelirse ETF kanalının da açılmasıyla LINK Coin hızla kurumsal likiditeyi çekerek 20 doların üzerine sıçrayabilir.

12 dolarlık kilit destek noktasının korunması olumlu olsa da LINK Coin daha fazlasını hakkediyor. Önümüzdeki haftalarda iyimser senaryoda 14,85 doların aşılması ve 28 dolarlık yükseliş kırılma bölgesinin kazanılması hedefleniyor.