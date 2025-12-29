Bitcoin ve Ethereum Satan Kurumsallar XRP ve Bu 2 Altcoin’den Aldı: 79.8 Milyon Dolar Getirdiler

Kripto para tabanlı yatırım ürünlerinde yılın son haftasına girilirken fon çıkışları hız kesmeden devam etti. CoinShares’ın haftalık olarak yayımladığı ve son olarak sunduğu verilere göre kripto para tabanlı yatırım ürünlerinden haftalık bazda 446 milyon dolarlık net çıkış oldu ve Ekim ayı başından bu yana toplam çıkış 3.2 milyar dolara yükseldi. Yıl geneline bakıldığında güçlü görünen giriş rakamlarına rağmen yatırımcı davranışları kırılgan bir güven ortamına işaret ediyor.

Küresel Fon Hareketlerinde Zayıf Güven Tablosu

CoinShares‘ın yayımlanan haftalık rapor kripto para tabanlı yatırım ürünlerinde yatırımcıların temkinli duruşunu net biçimde ortaya koydu. Aralık ayının son haftasında toplam 446 milyon dolarlık fon çıkışı olurken, bu rakam 10 Ekim’deki sert fiyat düşüşünden sonra başlayan sürecin halen sona ermediğini gösteriyor. Ekim ayından bu yana kümülatif çıkış 3.2 milyar dolara ulaştı.

Yılın başından bu yana yatırım ürünlerine giren toplam tutar 46.3 milyar dolar seviyesinde ve rakam geçen yılın aynı dönemine yakın seyrediyor. Ancak toplam yönetilen varlık büyüklüğündeki artış yalnızca yüzde 10 ile sınırlı kaldı. Bu tablo fon akışları hesaba katıldığında ortalama yatırımcının 2025 yılı boyunca kayda değer bir getiri elde edemediğine işaret ediyor.

Haftalık çıkışların büyük bölümü Bitcoin ve Ethereum ürünlerinde yoğunlaştı. Bitcoin tabanlı yatırım ürünlerinden 443 milyon dolar, Ethereum tabanlı yatırım ürünlerinden ise yaklaşık 59 milyon dolarlık net çıkış oldu. Çoklu varlık yatırım ürünleri de negatif seyri sürdürerek haftayı eksi kapattı. Buna karşın yılın tamamına bakıldığında Bitcoin hala en yüksek toplam girişe sahip varlık konumunu koruyor.

Varlık bazında bakıldığında XRP, Solana ve Chainlink tabanlı yatırım ürünleri pozitif ayrıştı. XRP tabanlı yatırım ürünleri haftayı 70.2 milyon dolarlık girişle tamamlarken, Solana tabanlı yatırım ürünlerine 7.5 milyon dolar, Chainlink tabanlı yatırım ürünlerine 2.1 milyon dolar aktı. ABD’de Ekim ortasında işlemlere açılan ETF işlemlerinden bu yana XRP ETF’lerine toplam 1.07 milyar dolar, Solana ETF’lerine ise 1.34 milyar dolar giriş oldu. Aynı dönemde Bitcoin ve Ethereum ürünlerinde sırasıyla 2.8 milyar dolar ve 1.6 milyar dolarlık çıkış oldu.

Bu ayrışma yatırımcıların yüksek hacimli ana varlıklar yerine belirli altcoin temalarına yöneldiğini ve risk dağılımını yeniden şekillendirdiğini ortaya koyuyor.

Ülkeler Arasındaki Ayrışma

Bölgesel dağılım yatırımcı davranışlarının homojen olmadığını gösterdi. Haftalık bazda en büyük çıkış ABD kaynaklı oldu ve ABD merkezli yatırım ürünlerinden 460 milyon dolarlık fon çıkışı oldu. İsviçre de sınırlı düzeyde negatif akış kaydeden ülkeler arasında yer aldı.

Almanya ise dikkat çeken bir istisna olarak öne çıktı. Ülkeden geçen hafta 35.7 milyon dolarlık net fon girişi görüldü. Aralık ayı boyunca Almanya’ya yönelen toplam giriş 248 milyon dolara ulaştı. Veriler Alman yatırımcıların son dönemdeki fiyat zayıflığını alım fırsatı olarak değerlendirdiğini gösteriyor.