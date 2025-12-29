ALTCOIN

Bitcoin ve Ethereum Satan Kurumsallar XRP ve Bu 2 Altcoin’den Aldı: 79.8 Milyon Dolar Getirdiler

Özet

  • Kripto para tabanlı yatırım ürünlerinden haftalık bazda 446 milyon dolarlık net çıkış oldu.
  • ABD çıkışların merkezinde yer alırken Almanya alımlarla ayrıştı.
  • XRP ve Solana tabanlı yatırım ürünleri Bitcoin ve Ethereum’dan farklı bir seyir izledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para tabanlı yatırım ürünlerinde yılın son haftasına girilirken fon çıkışları hız kesmeden devam etti. CoinShares’ın haftalık olarak yayımladığı ve son olarak sunduğu verilere göre kripto para tabanlı yatırım ürünlerinden haftalık bazda 446 milyon dolarlık net çıkış oldu ve Ekim ayı başından bu yana toplam çıkış 3.2 milyar dolara yükseldi. Yıl geneline bakıldığında güçlü görünen giriş rakamlarına rağmen yatırımcı davranışları kırılgan bir güven ortamına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Küresel Fon Hareketlerinde Zayıf Güven Tablosu
2 Ülkeler Arasındaki Ayrışma

Küresel Fon Hareketlerinde Zayıf Güven Tablosu

CoinShares‘ın yayımlanan haftalık rapor kripto para tabanlı yatırım ürünlerinde yatırımcıların temkinli duruşunu net biçimde ortaya koydu. Aralık ayının son haftasında toplam 446 milyon dolarlık fon çıkışı olurken, bu rakam 10 Ekim’deki sert fiyat düşüşünden sonra başlayan sürecin halen sona ermediğini gösteriyor. Ekim ayından bu yana kümülatif çıkış 3.2 milyar dolara ulaştı.

Kripto Para Tabanlı Yatırım Ürünleri

Yılın başından bu yana yatırım ürünlerine giren toplam tutar 46.3 milyar dolar seviyesinde ve rakam geçen yılın aynı dönemine yakın seyrediyor. Ancak toplam yönetilen varlık büyüklüğündeki artış yalnızca yüzde 10 ile sınırlı kaldı. Bu tablo fon akışları hesaba katıldığında ortalama yatırımcının 2025 yılı boyunca kayda değer bir getiri elde edemediğine işaret ediyor.

Haftalık çıkışların büyük bölümü Bitcoin ve Ethereum ürünlerinde yoğunlaştı. Bitcoin tabanlı yatırım ürünlerinden 443 milyon dolar, Ethereum tabanlı yatırım ürünlerinden ise yaklaşık 59 milyon dolarlık net çıkış oldu. Çoklu varlık yatırım ürünleri de negatif seyri sürdürerek haftayı eksi kapattı. Buna karşın yılın tamamına bakıldığında Bitcoin hala en yüksek toplam girişe sahip varlık konumunu koruyor.

Bitcoin ve Altcoinler

Varlık bazında bakıldığında XRPSolana ve Chainlink tabanlı yatırım ürünleri pozitif ayrıştı. XRP tabanlı yatırım ürünleri haftayı 70.2 milyon dolarlık girişle tamamlarken, Solana tabanlı yatırım ürünlerine 7.5 milyon dolar, Chainlink tabanlı yatırım ürünlerine 2.1 milyon dolar aktı. ABD’de Ekim ortasında işlemlere açılan ETF işlemlerinden bu yana XRP ETF’lerine toplam 1.07 milyar dolar, Solana ETF’lerine ise 1.34 milyar dolar giriş oldu. Aynı dönemde Bitcoin ve Ethereum ürünlerinde sırasıyla 2.8 milyar dolar ve 1.6 milyar dolarlık çıkış oldu.

Bu ayrışma yatırımcıların yüksek hacimli ana varlıklar yerine belirli altcoin temalarına yöneldiğini ve risk dağılımını yeniden şekillendirdiğini ortaya koyuyor.

Ülkeler Arasındaki Ayrışma

Bölgesel dağılım yatırımcı davranışlarının homojen olmadığını gösterdi. Haftalık bazda en büyük çıkış ABD kaynaklı oldu ve ABD merkezli yatırım ürünlerinden 460 milyon dolarlık fon çıkışı oldu. İsviçre de sınırlı düzeyde negatif akış kaydeden ülkeler arasında yer aldı.

Almanya ise dikkat çeken bir istisna olarak öne çıktı. Ülkeden geçen hafta 35.7 milyon dolarlık net fon girişi görüldü. Aralık ayı boyunca Almanya’ya yönelen toplam giriş 248 milyon dolara ulaştı. Veriler Alman yatırımcıların son dönemdeki fiyat zayıflığını alım fırsatı olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple’ın XRP’si İçin Büyük İddia: “Ethereum’dan Daha Olası”

Yıl Sonu Satışları Dogecoin’i Sürükledi: 150 Milyon Coin Satıldı

HYPE ve AVAX Tutanlara Analist Tüyoları

2024 ve 2022 Yılındaki Sinyal Şimdi Kripto İçin Üçüncü Kez Uyarıyor

Altcoin Balinası Milyonlarca Dolarlık Alım Açıkladı, 2025’in Son Müjdelerinden

29 Aralık Piyasalarda Son Durum ve Kripto Paralar

Son Dakika: Strategy’den Yılın Son Bitcoin Alım Müjdesi

TAGGED: , , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Gümüşte Dijital Patlama: Tokenize Piyasasında Yüzde 1200’lük Rekor Artış
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de Belirsizlik Sürüyor: Yükseliş Bu Fiyat Eşiğine Bağlı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple’ın XRP’si İçin Büyük İddia: “Ethereum’dan Daha Olası”
RIPPLE (XRP)
Kripto Para Yatırımcılarına Soğuk Duş: Kritik Düzenlemede Frene Basıldı
Kripto Para

Lost your password?