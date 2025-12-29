BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Belirsizlik Sürüyor: Yükseliş Bu Fiyat Eşiğine Bağlı

Özet

  • Bitcoin Aralık boyunca dar bir bantta kaldı ve bugün kısa süreliğine 90.000 doları teknik nedenlerle aştı.
  • Zayıf likidite fiyat hareketlerini geçici olarak güçlendirdi.
  • Yeni yılda yön ETF'lere olan fon akışları ve makro gelişmelerle şekillenecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin, yılın son günlerine girilirken zayıf likidite koşulları altında 90.999 dolar seviyesini aşarak dikkatleri üzerine çekti ancak analistler hareketin güçlü bir kırılmadan ziyade teknik faktörlerin etkisiyle gerçekleştiğini vurguluyor. Kripto para piyasasının en büyük varlığı Aralık ayı boyunca dar bir fiyat bandında hareket etmeyi sürdürürken kısa vadeli alımların fiyat üzerinde orantısız etki yarattığı bir dönemden geçiyor. Piyasa katılımcıları Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle işlem hacminin düşmesiyle birlikte volatilitenin geçici olarak artabileceğine işaret ediyor. Buna rağmen genel tablo Bitcoin’in yön arayışının henüz sona ermediğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Aralık Ayındaki Teknik Tepki ve Sınırlı Hareket Alanı
2 Zayıf Likidite, Duyarlılık ve 2026 Beklentileri

Aralık Ayındaki Teknik Tepki ve Sınırlı Hareket Alanı

Bitcoin, günün ilk saatlerinde göre kısa süreliğine 90.200 dolar seviyesini görerek son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 oranında yükseldi, ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi. Analistlere göre fiyatın 90.000 dolar eşiğini aşması yeni bir temel gelişmeden çok, uzun süredir direnç olarak izlenen seviyenin teknik açıdan geri kazanılmasına bağlı olarak gerçekleşti. Bu hareketlilik short pozisyonların kapanmasına ve momentum odaklı alımların hızlanmasına yol açtı.

Aralık ayı genelinde en büyük kripto para, yaklaşık 86.500 dolar ile 90.000 dolar arasında sıkışmış bir görünüm ortaya koydu. Opsiyon vadelerinin sona ermesi, altcoin piyasasındaki hareketlerin korelasyon etkisi ve teknik destek seviyelerinin yeniden çalışmaya başlaması fiyatın yukarı yönlü tepkisini besleyen unsurlar arasında yer aldı. Bununla birlikte yılın son haftalarında borsalarda görülen düşük hacim nispeten küçük işlemlerin bile fiyatı hızlı biçimde yukarı taşımasına zemin hazırladı.

Bu dönemde Bitcoin, geleneksel piyasalara kıyasla zayıf bir performans sergiledi. ABD hisse senetleri rekor seviyelere ulaşırken kripto para piyasasında benzer bir ivmelenme görülmedi. Analistler bu ayrışmanın risk iştahının kripto paralara henüz tam olarak dönmediğini gösterdiğini ifade ediyor.

Zayıf Likidite, Duyarlılık ve 2026 Beklentileri

Piyasa duyarlılığı Aralık ortasında görülen aşırı korku seviyelerinden kademeli olarak uzaklaştı ve daha dengeli bir görünüme yöneldi. Kripto Korku ve Açgözlülük endeksindeki iyileşme yatırımcıların temkinli de olsa yeniden pozisyon almaya başladığını gösteriyor. Buna karşın yıl sonuna özgü düşük likidite ortamı fiyatın istikrarlı bir trend oluşturmasını zorlaştırıyor.

Analistler, Bitcoin’in yeni yıla girerken 90.000 doların üzerinde kalıcı olup olamayacağının yakından izleneceğini belirtiyor. Ocak ayının ilk günlerinde de hacimlerin sınırlı kalması beklenirken, günlük kapanışların bu seviye üzerinde olması teknik görünüm açısından önem taşıyor. Aynı zamanda vergi kaynaklı ETF çıkışlarının Aralık ayında fiyat üzerinde baskı yarattığı, bu etkinin yeni yılda zayıflayabileceği görüşü de dile getiriliyor.

Daha uzun vadede ise gözler 2026’nın başlarına çevrilmiş durumda. Olası ETF girişlerinin yeniden hız kazanması, düzenleyici çerçevede olacak ilerleme ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kurumsal yatırımcıların piyasaya yönelmesinde belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor. Analistler tüm bu başlıkların netleşmesi ve piyasanın lehine işlemesi halinde kripto para piyasasında daha yapısal bir yükseliş döneminin gündeme gelebileceğini düşünüyor.

