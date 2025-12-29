XRP Fiyat Analizi: %4’lük Ralliye Rağmen XRP İçin Büyük Resim Hâlâ Düşüş Yönlü

XRP için kısa vadeli fiyat görünümü, son toparlanmaya rağmen hâlâ ayı yönlü. Doğrulanmış CMC ve Binance KOL’u Marcus Corvinus, pazar günü X’te paylaştığı gönderisinde bu görüşlerini dile getirdi.

Dikkat çekici şekilde XRP, son dip seviyelerinden %4’ün üzerinde toparlanarak 1,90 dolara kadar yükseldi. Bu hareket daha fazla yükseliş beklentisini beraberinde getirse de Corvinus bu görüşü paylaşmıyor.

XRP’de Daha Fazla Düşüş Mümkün mü?

XRP’nin yaklaşık 1,82 dolar seviyesindeki güçlü bir destek noktasının üzerinde tutunduğu görülüyor. Bu talep bölgesinin altına sarkma girişimi son dönemde üç kez başarısız oldu. İlk deneme 21 Kasım’daki 1,82 dolarlık dip, ikincisi 19 Aralık’ta görülen 1,77 dolar seviyesi, sonuncusu ise üç gün önceki 1,82 dolarlık düşüştü.

Analist, bu güç gösterisinin kısa vadede XRP’de yukarı yönlü bir harekete yol açabileceğini belirtti. Ona göre, mevcut seviyelerden kısa vadeli bir tepki yükselişi görülmesi sürpriz olmaz.

Ancak Corvinus, XRP’de henüz sürdürülebilir bir yükseliş trendi görmüyor. XRP’nin “büyük resminin” hâlâ ayı yönlü olduğunu vurgulayan analist, olası yükselişlerin düşen trend çizgisinin kontrolünde gerçekleşen daha düşük zirveler şeklinde olacağını ifade etti.

Özellikle XRP, 10 Ekim’de Binance’te 0,77 dolara kadar yaşanan sert düşüşten sonra hızlı bir toparlanma gösterse de o tarihten bu yana düşen bir kanal içinde hareket ediyor. Boğalar 1,82 dolarlık desteği defalarca savunmuş olsa da bu yapı net bir düşüş trendine işaret ediyor ve XRP fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.

Kritik Karar Bölgesi

Corvinus ayrıca, XRP bu düşen kanalın üzerine çıkıp kalıcılık sağlamadıkça ayı bölgesinde kalmaya devam edeceğini vurguladı. Bu seviyelerden görülebilecek olası yükselişlerin ise yalnızca sınırlı bir tepki hareketi olacağını belirtti.

Paylaşılan grafiğe göre XRP’nin, formasyonun üst trend çizgisi direncini kırabilmesi için 1,98 dolara kadar yükselmesi gerekiyor. Bu da XRP’yi kritik bir karar bölgesine taşıyor; bundan sonraki fiyat hareketi kripto paranın yönünü belirleyecek.

Satış baskısının azalması durumunda XRP sert bir toparlanma yaşayabilir. Ancak fiyat 1,82 dolar desteğinin altına sarkarsa, daha düşük seviyeler gündeme gelebilir.

