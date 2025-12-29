Bitcoin’de 90.000 Doların Altında Sessiz Savaş: Büyükler Topluyor, Küçükler Satıyor

Bitcoin piyasasında son haftalarda gözlenen fiyat davranışı büyük ölçekli yatırımcıların hareketleri üzerinden yeniden şekilleniyor. Blockchain içi veriler Kasım ayı sonunda 80.000 dolar bandında görülen dip seviyelerin ardından alım tarafında net bir ağırlık oluştuğunu ortaya koyuyor. Piyasanın geneline yayılan temkinli ruh haline karşın belirli bir yatırımcı grubunun sistematik şekilde pozisyon artırdığı göze çarpıyor. Bu ayrışma fiyatın 90.000 dolar eşiğinin hemen altında dengelenmesinde belirleyici rol oynuyor.

Balinalar 80.000 Dolar Bölgesinde Alımlarını Artırdı

Glassnode verilerine göre en az 1.000 adet BTC tutan cüzdanlardan oluşan balina grubu Kasım ayının son günlerinden itibaren BTC alımlarında başı çekiyor. Özellikle 1.000 ile 10.000 adet BTC arasında varlık tutan cüzdanlar son haftalarda kesintisiz birikim sergileyen tek grup olarak öne çıkıyor. Accumulation Trend Score göstergesinin 1’e yakın seyretmesi söz konusu yatırımcıların son 15 günlük dönemde net alıcı pozisyonunda kaldığını gösteriyor.

Bu metrik cüzdan büyüklüğünü ve ilgili dönemde gerçekleşen net Bitcoin değişimini birlikte ele alarak piyasa davranışını ölçüyor. Skorun 1’e yaklaşması güçlü birikime, 0’a yönelmesi ise dağıtıma işaret ediyor. Mevcut tabloda 1.000–10.000 adet BTC aralığındaki yatırımcıların fiyatın uzun süredir temas etmediği 80.000 dolar seviyelerinde pozisyon artırdığı görülüyor. Diğer fiyat bantlarıyla kıyaslandığında aynı bölgede daha kalıcı bir alım isteği dikkat çekiyor.

10.000 adet BTC üzeri varlığa sahip en büyük balinalar da Kasım sonundaki düşüş sırasında agresif alımlar gerçekleştirdi. Son haftalarda alım hızında yavaşlama gözlense de söz konusu grubun satış tarafına geçmediği verilerle teyit ediliyor. Yıl ortasında Bitcoin’in fiyatının 100.000 doların üzerine çıktığı dönemde baskın davranış satış yönlüydü. Mevcut tablo ise daha dengeli bir pozisyonlanmaya işaret ediyor.

Küçük Yatırımcı Satıyor

Blockchain içi dağılım incelendiğinde 1.000 adet BTC altında varlık tutan yatırımcıların tamamına yakınının net satıcı konumunda olduğu görülüyor. Farklı alt gruplarda satış miktarı değişse de genel eğilim dağıtım yönünde şekilleniyor. Bu hareketlilik piyasanın psikolojik göstergeleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net bir anlam kazanıyor.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi yaklaşık son 30 gündür “korku” veya “aşırı korku” bölgesinde seyrediyor. Tarihsel olarak söz konusu endeksin bu seviyelerde kalıcılaşması küçük ve orta ölçekli yatırımcıların riskten kaçma refleksini güçlendiriyor. Blockchain içi verilerde gözlenen satış baskısı da bu ruh halinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Büyük yatırımcıların alım tarafında kalmasıyla küçük cüzdanların satış eğilimi arasındaki fark piyasada klasik bir kapitülasyon tablosu oluşturuyor. Fiyatın 80.000 dolar çevresinde dip oluşturması uzun vadeli oyuncular için cazip bir maliyet bölgesi yaratırken, kısa vadeli belirsizlik algısı daha küçük yatırımcıları pozisyon azaltmaya yöneltiyor. Bitcoin’in 90.000 doların hemen altında tutunması söz konusu güç dengesinin fiyat üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor.