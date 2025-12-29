Kripto Para

29 Aralık – 4 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Özet

  • Sallı günü Fed tutanakları yayınlanacak ve bu haftanın en önemli gelişmesi.
  • HYPE, KMNO, SUI, EIGEN ve ENA Coin kilit açılışları olacak. EIGEN arzının %9,74'ü büyüklüğünde kilit açılışı göreceğiz.
  • 1 Ocak tarihinde piyasalar kapalı olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar için bir yıl daha geride kalıyor ve 2025 yeni ATH seviyelerine kapı aralasa da isteneni vermedi. Bitcoin uzun süredir dar bir aralıkta sıkışıp kalmış durumda ve altcoinler daha düşük dipler yapıyor. Peki yeni yılın ilk ve 2025’in son günlerinde kripto paraları hangi önemli gelişmeler bekliyor?

İçindekiler
1 Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
1.1 29 Aralık Pazartesi
1.2 30 Aralık Salı
1.3 31 Aralık Çarşamba
1.4 1 Ocak Perşembe
1.5 2 Ocak Cuma
2 Kripto Paralara Dikkat

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Her hafta olduğu gibi bugün de kripto paraları önümüzdeki günlerde bekleyen önemli gelişmeleri ele alacağız. Makro cephede gelen veriler ve kripto paralar özelinde yaşanan olaylar grafikleri fazlasıyla etkiliyor. Tatil döneminde olmamız nedeniyle hacimler zayıflamış olsa da önümüzdeki günlerde bizi bekleyen yeni gelişmeler var. Hızla bunlara göz atalım.

29 Aralık Pazartesi

  • HYPE Kilit Açılışı (Arzın %2,59’u)

30 Aralık Salı

  • 16:15 ABD ADP Haftalık İstihdam Değişimi (Önceki: 11,5K)
  • 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları
  • KMNO Kilit Açılışı (%5,35)

31 Aralık Çarşamba

  • 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Önceki: 214K)
  • 17:45 ABD Chicago PMI (Beklenti: 39,5 Önceki: 36,3)

1 Ocak Perşembe

  • Piyasalar Tatil
  • OP Kilit Açılışı (%1,65)
  • SUI Kilit Açılışı (%1,17)
  • EIGEN (%9,74)

2 Ocak Cuma

  • 17:45 ABD S&P İmalat PMI Nihai (Beklenti ve Önceki: 51,8)
  • ENA Kilit Açılışı (%0,56)

Kripto Paralara Dikkat

Noel sebebiyle küresel piyasalarda tatil havası hakim ve birkaç altcoin kilit açılışı dışında büyük gelişmeler olmayacak. Yılsonu olması nedeniyle haftanın sakin geçmesi bekleniyor ancak Ocak ayı hızlı başlayacak. 7 Ocak günü Ethereum BPO hardforkunu gerçekleştirecek. 15 Ocak gününe kadar MSCI kripto rezerv şirketleri kararının açıklanması bekleniyor. Ayrıca gümrük tarifeleri için Yüksek Mahkeme kararının da önümüzdeki günlerde geldiğini göreceğiz.

Trump yakında Fed Başkanının kim olduğunu açıklayacak. Ve daha birçok sürpriz gelişme göreceğiz. Haftanın en önemli olayı Fed toplantı tutanakları olacak. Burada göreceğimiz detayları son gelen enflasyon ve istihdam raporlarıyla birlikte ele alıp yeni yılın rotasını tahmin etmek ilk işimiz olacak.

Kripto para grafikleri dar aralıklarda sıkışıp kaldığı için bugünleri kafa dinlemek için fırsat olarak kullanmanız sizin için daha iyi olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Para Yatırımcılarına Soğuk Duş: Kritik Düzenlemede Frene Basıldı

2024 ve 2022 Yılındaki Sinyal Şimdi Kripto İçin Üçüncü Kez Uyarıyor

Son Dakika: Trump Tekrar İran Gerilimiyle Kripto Paraları Vurmak Üzere

2026’da Yükselişin Başladığını Nasıl Anlayacağız?

Şartlara Ayak Uydurun, Kripto Paralarda Rüzgarı Arkanıza Almanın Yolu

Satanlar Belli, Yön Belli: Kriptoda Bu 3 Grafik Neler Olabileceğini Söylüyor

29 Aralık Piyasalarda Son Durum ve Kripto Paralar

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 90.000 Doların Altında Sessiz Savaş: Büyükler Topluyor, Küçükler Satıyor
Bir Sonraki Yazı Popüler Altcoin’de 51 Milyon Dolarlık İz Bırakan İşlem: Tamamı Yok Edildi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple’ın XRP’si İçin Büyük İddia: “Ethereum’dan Daha Olası”
RIPPLE (XRP)
Kripto Para Yatırımcılarına Soğuk Duş: Kritik Düzenlemede Frene Basıldı
Kripto Para

Lost your password?