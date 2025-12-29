29 Aralık – 4 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Kripto paralar için bir yıl daha geride kalıyor ve 2025 yeni ATH seviyelerine kapı aralasa da isteneni vermedi. Bitcoin uzun süredir dar bir aralıkta sıkışıp kalmış durumda ve altcoinler daha düşük dipler yapıyor. Peki yeni yılın ilk ve 2025’in son günlerinde kripto paraları hangi önemli gelişmeler bekliyor?

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Her hafta olduğu gibi bugün de kripto paraları önümüzdeki günlerde bekleyen önemli gelişmeleri ele alacağız. Makro cephede gelen veriler ve kripto paralar özelinde yaşanan olaylar grafikleri fazlasıyla etkiliyor. Tatil döneminde olmamız nedeniyle hacimler zayıflamış olsa da önümüzdeki günlerde bizi bekleyen yeni gelişmeler var. Hızla bunlara göz atalım.

29 Aralık Pazartesi

HYPE Kilit Açılışı (Arzın %2,59’u)

30 Aralık Salı

16:15 ABD ADP Haftalık İstihdam Değişimi (Önceki: 11,5K)

22:00 FOMC Toplantı Tutanakları

KMNO Kilit Açılışı (%5,35)

31 Aralık Çarşamba

16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Önceki: 214K)

17:45 ABD Chicago PMI (Beklenti: 39,5 Önceki: 36,3)

1 Ocak Perşembe

Piyasalar Tatil

OP Kilit Açılışı (%1,65)

SUI Kilit Açılışı (%1,17)

EIGEN (%9,74)

2 Ocak Cuma

17:45 ABD S&P İmalat PMI Nihai (Beklenti ve Önceki: 51,8)

ENA Kilit Açılışı (%0,56)

Kripto Paralara Dikkat

Noel sebebiyle küresel piyasalarda tatil havası hakim ve birkaç altcoin kilit açılışı dışında büyük gelişmeler olmayacak. Yılsonu olması nedeniyle haftanın sakin geçmesi bekleniyor ancak Ocak ayı hızlı başlayacak. 7 Ocak günü Ethereum BPO hardforkunu gerçekleştirecek. 15 Ocak gününe kadar MSCI kripto rezerv şirketleri kararının açıklanması bekleniyor. Ayrıca gümrük tarifeleri için Yüksek Mahkeme kararının da önümüzdeki günlerde geldiğini göreceğiz.

Trump yakında Fed Başkanının kim olduğunu açıklayacak. Ve daha birçok sürpriz gelişme göreceğiz. Haftanın en önemli olayı Fed toplantı tutanakları olacak. Burada göreceğimiz detayları son gelen enflasyon ve istihdam raporlarıyla birlikte ele alıp yeni yılın rotasını tahmin etmek ilk işimiz olacak.

Kripto para grafikleri dar aralıklarda sıkışıp kaldığı için bugünleri kafa dinlemek için fırsat olarak kullanmanız sizin için daha iyi olabilir.