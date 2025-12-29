Popüler Altcoin’de 51 Milyon Dolarlık İz Bırakan İşlem: Tamamı Yok Edildi

Altcoin kolu stablecoin piyasasının önde gelen aktörlerinden Circle’ın USDC‘si dolaşımdaki arzında belirgin bir daralma sürecinden geçiyor. Blockchain içi veriler USDC Hazinesi’nin Solana ağında milyonlarca coin’in kalıcı olarak dolaşımdan çıkardığını ortaya koyuyor. Son yakım hamlesi arz yönetiminin hızlandığı bir dönemde farklı Blockchain’ler arasında eşzamanlı yakım ve basım işlemlerinin sürdüğüne işaret ediyor. Gelişme stablecoin pazarındaki talep dengeleri ve Blockchain tercihlerine dair önemli sinyaller üretti.

Solana Ağında 51 Milyon Adet USDC Coin Yakıldı

Blockchain içi verilere göre USDC Hazinesi altcoin Solana üzerinde 51 milyon dolar karşılığı coin yakımı yaptı. Verileri kamuoyuna duyuran Whale Alert, işlemin son saatler içinde tamamlandığını ve 51.168.791 adet USDC’nin kalıcı biçimde dolaşımdan çıkarıldığını bildirdi. Yakımın ardından USDC’nin toplam arzı 76.26 milyar coin seviyesine gerile.

Altcoin‘lerdeki yakım mekanizması coin’lerin geri döndürülemez şekilde imha edilmesini ifade ediyor ve genellikle arz optimizasyonu, hazine dengesi veya talep yönlü ayarlamalar amacıyla kullanılıyor. USDC’nin ABD dolarına bire bir sabitlenmiş yapısı nedeniyle fiyat etkisi sınırlı kalsa da Blockchain içi talep eğilimleri açısından güçlü bir gösterge oluşturuyor. Son günlerde Solana üzerindeki işlemlerle birlikte arzın daralması kullanıcıların alternatif stablecoin’lere yönelme ihtimalini gündeme getirdi.

Söz konusu işlem USDC’nin farklı ağlardaki operasyonlarının senkronize biçimde yürütüldüğünü de ortaya koyuyor. Yakımın Solana’da yapılması ağ bazlı likidite ve kullanım tercihlerinin yakından izlendiğini düşündürüyor. Stablecoin’in ihraççısı Circle, bu tür adımlarla dolaşımı dinamik biçimde ayarlamayı hedefliyor.

Ethereum’da Coin Basımları Tam Gaz Devam Ediyor

Solana’daki coin yakımına paralel olarak, USDC Hazinesi Ethereum ağında kayda değer basım işlemleri gerçekleştirdi. 27 Aralık’ta yaklaşık 90 milyon adet USDC’nin Ethereum üzerinde basıldığı görüldü. Daha önceki 60 milyonluk ek basımla birlikte değerlendirildiğinde arzın ağlar arasında yeniden dağıtıldığı anlaşılıyor. Circle cephesinden resmi bir açıklama gelmese de coin basımları artan talebi karşılamaya dönük rutin bir hazine yönetimi olarak yorumlanıyor.

Zamanlama ise oldukça dikkat çekici. Solana’daki yakım ödeme devi Visa’nın ABD’de USDC ile mutabakat süreçlerini devreye almasının hemen ardından geldi. Visa, bankaların Solana ağı üzerinden USDC kullanarak işlem sonuçlandırabilmesine olanak tanıyan altyapıyı duyurmuştu. Bu gelişme ağ bazlı kullanım senaryolarını çeşitlendirirken arz yönetiminin neden hızlandığını da açıklıyor.

Kurumsal cephede Circle’ın düzenleyici ilerlemesi de süreci tamamlıyor. Şirket, Abu Dabi’de Finansal Hizmetler İzni alarak Abu Dhabi Global Market içinde para hizmetleri sağlayıcısı olarak faaliyet gösterebilecek. 2025’in son çeyreğinde gelen bu onay USDC’nin küresel kullanım alanını genişletirken, hazine operasyonlarının neden çok Blockchain’li bir yapıda yürütüldüğünü ortaya koyuyor.