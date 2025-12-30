2026’da Hangi Altcoinler Öne Çıkabilir? Yükseliş Potansiyeli Olan Bu Kripto Paralar Dikkat Çekiyor

Kripto para piyasasında son birkaç haftada %30’a varan geri çekilmeler yaşanırken zincir üstü veriler büyük cüzdan sahiplerinin Solana (SOL), Sei (SEI), Hedera (HBAR) ve Fartcoin (FARTCOIN) tarafında birikim stratejisi uyguladığını gösteriyor.

Piyasa Genelinde Geri Çekilme Sürerken Stratejik Konumlanma

Yıl sonu dönemleri genellikle hacim düşüklüğü ve volatil fiyat hareketleriyle karakterize edilmektedir. Bu atmosferde bireysel piyasa katılımcıları risk azaltma eğilimine girerken büyük ölçekli cüzdanların zayıflık dönemlerini pozisyon artırmak için değerlendirdiği gözlemleniyor. Kaynaklara göre fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen söz konusu projelerin temel göstergelerinde güçlenme sinyalleri devam ediyor.

Solana, Sei ve Hedera Analizi

Solana tarafındaki piyasa beklentisi iki temel üzerine kuruluyor. İlk olarak ABD’de spot ETF tartışmalarının yeniden gündeme gelmesi kurumsal ilgiyi canlı tutuyor. İkinci olarak geliştirici aktivitesinin 2022 sonundan bu yana en yüksek seviyelere ulaşması ağ güvenini tazeliyor. Solana tabanlı DeFi protokollerine artan girişler, likiditenin ekosisteme geri döndüğünü doğruluyor.

Sei ağında ise yerel USDC entegrasyonu kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor. Stablecoin transferlerini hızlandıran ve maliyetleri düşüren bu hamle, ağın yüksek işlem kapasitesi hedefiyle örtüşüyor. Entegrasyon sonrası dönemde Sei’nin Kilitli Toplam Değer (TVL) verisinin çeyreklik bazda yüzde 188 arttığı raporlandı. Piyasadaki genel zayıflığa tezat oluşturan bu büyüme, uzun vadeli konumlanma işareti olarak yorumlanıyor.

Hedera (HBAR) cephesinde ise süreç kurumsal ortaklıklar ekseninde ilerliyor. Yapay zeka ve varlık tokenizasyonu alanındaki iş birlikleri ekosisteme yeni kullanım alanları kazandırırken ISO 20022 uyumluluğu finansal altyapı entegrasyonları için avantaj sağlıyor. Fiyat keşfi yavaş ilerlese de düzeltme süreçlerinde kurumsal cüzdanların birikim yapması dikkat çekici bulunuyor.

Yüksek Risk Grubunda Hacimli Hareketlilik

Balina hareketliliği sadece büyük katman-1 ağlarıyla sınırlı kalmıyor. Veriler, Fartcoin tarafında da yüklü alımlara işaret ediyor. Bir balina cüzdanının 2,66 milyon dolar karşılığında 8,58 milyon FARTCOIN aldığı raporlanırken Nansen verilerine göre “en büyük cüzdanların” toplam bakiyesi yüzde 9,38 artışla 692,04 milyon token seviyesine ulaştı. Son dört günde bu adreslerin net 51,16 milyon token eklediği belirtiliyor.

Kısa vadeli riskler devam etmekle birlikte işlem hacimlerinde alıcıların satıcılara göre (5,17 milyon alıma karşılık 4,12 milyon satış) daha baskın olduğu görülüyor. RSI göstergesinin 48 seviyesinde kalması satıcı baskısının sürdüğünü ima etse de balinaların bu baskıyı karşılaması durumunda teknik dirençlerin aşılabileceği, aksi takdirde alt desteklerin test edilebileceği değerlendiriliyor.

