Arthur Hayes: 2026 Yılının Yıldızı ZEC Coin Olacak ve Hedefime Gelecek

2025 yılının artık son saatleri ve kripto paralar halen yönünü yukarı çevirmiş değil. BTC 88 bin doları korumaya çalışırken ADA Coin gibi örnekler günlükte %5’i aşan kayıplar yaşadı. Fakat önümüzde yeni bir yıl var ve birçok büyük finans şirketinin de kriptoya dahil olmasıyla kurumsal büyümenin hızlanması bekleniyor. Hayes’in gözü ise halen ZEC Coin’de.

ZEC Coin’in Geleceği

Son çeyrekte en iyi performans gösteren altcoinlerden biri oldu. Hayes’in desteği, gizlilik altcoinlerine artan ilgi ve ağdaki büyük güncelleme Zcash (ZEC) fiyatının katlanarak artmasını sağladı. Hali hazırda güne 541 doların üzerinde devam eden altcoin negatif havayı umursamamaya devam ediyor.

Arthur Hayes gizlilik odaklı en büyük altcoin olan ZEC’in 2026 yılında daha büyük zirvelere ulaşmasını bekliyor. Fed 2026 yılında QT’yi hızlandırmasa bile BitMEX’in eski CEO’su likiditenin piyasalara geri döneceğini söyledi. Bu olmalı çünkü kripto paralarda ETF kanalında bu yıl giriş görsek de altcoinlerin emir defterleri eridi ve yüksek enflasyona sahip kripto paralar adeta yıkım yaşadı.

Sadece 1 ay önce 300 dolara yakın yeni dibini yapan ZEC Coin kriptodaki kurumsal ilginin ortasında gizlilik odaklı kripto paraların öne çıkmasından yararlandı. Hayes bunun devamını bekliyor ve risk iştahının tekrar gizlilik altcoinlerinde yoğunlaşacağını önümüzdeki yıl fiyatın 1000 doları aşacağını düşünüyor.

ZEC Coin Fiyat Tahminleri

Ekim ayında 70 dolardan Kasım ayında 735 doların üzerine çıkan ZEC Coin eski boğa günlerini anımsatan rallilerden birini yaptı. Ekim ayında Hayes ağ güncellemesiyle birlikte ZEC Coin’e desteğini ilan ettiğinde henüz büyük yükseliş yeni başlamıştı. Haftalar önceki zirvenin 775 doların yakınında olduğunu düşündüğümüzde 1000 dolar hedefi 2026 yılı için pek de imkansız görünmüyor.

CryptoCurb takma isimli analist de Hayes’in tahminini destekliyor ve yükselin üçgenin kırılmasıyla fiyatın 50 WMA’nın üzerine çıkmasının ardından 1000 doların kolay bir hedef olacağını söylüyor.

Üçüncü analist Eric Van Tassel ise şunları yazdı;

“ZEC için temel senaryom değişmedi. Hala bin dolar seviyesine doğru bir hareket olacağını düşünüyorum, ancak önce uygun bir sıfırlama olması gerekiyor. Fiyat hiçbir zaman 400 doları tam olarak görmedi ve bu seviye hala düzeltici bir geri çekilme ve yeniden birikim için en mantıklı seviye. Bu sıfırlama, daha sonra kalıcı bir yükselişi mümkün kılacak, onu geçersiz kılacak bir şey değil.”