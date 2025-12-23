2014’ten Beri Aynı Hikaye: VanEck’ten Bitcoin İçin Ters Köşe Sinyal

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Bitcoin $87,392.89 ağında madencilik faaliyetinin yavaşlaması VanEck’in geçmiş verilerle desteklenen yeni raporuna göre fiyat açısından “ters gösterge” niteliği taşıyabilir. VanEck analistleri “Mid-December 2025 Bitcoin ChainCheck” başlıklı çalışmada hashrate düşüşlerini takip eden dönemlerde Bitcoin’in daha sık pozitif getiri ürettiğini vurguladı. Veriler 15 Aralık 2025’e kadar olan bir aylık süreçte hashrate’in yüzde 4 gerilediğini ve bunun Nisan 2024’ten beri en sert düşüş olduğunu gösteriyor. Aynı dönemde fiyat dalgalı kalırken, kurumsal ve uzun vadeli yatırımcıların geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Hashrate Düşüşü Neden “Ters Gösterge” Sayılıyor?

VanEck analistleri 2014’ten beri ölçülen 90 günlük ileriye dönük Bitcoin getirilerinde dikkat çekici bir asimetri saptadı. Buna göre ağın hashrate’i düşerken pozitif getiri görülme olasılığı yüzde 65’e çıkarken, hashrate artarken aynı oran yüzde 54’te kaldı. Raporda hashrate’teki düşüşlerin uzun vadeli yatırımcılar açısından daha elverişli sonuçlarla daha sık örtüştüğü ifade edildi.

Çalışma söz konusu ilişkiyi “madenci kapitülasyonu” kavramıyla açıklıyor. Finansal baskı altındaki maliyeti yüksek operatörlerin ağı terk etmesiyle satış baskısının bir bölümünün erken evrede fiyatlandığı, ardından arz dengesinin daha sağlıklı bir zemine oturabildiği görüşü öne çıkıyor. VanEck, hashrate sıkışmasının uzun süre devam ettiği örneklerde ileriye dönük getirilerin hem daha sık hem de daha yüksek gerçekleşme eğilimi gösterdiğini belirtti.

Güncel tablo 15 Aralık 2025’e kadar olan ayda hashrate’in yüzde 4 düşmesiyle yeniden gündeme taşındı. Rapora göre aynı ölçekte bir geri çekilme en son Nisan 2024’te görülmüştü. Analistler verinin tek başına yön garantisi vermediğini ancak tarihsel örüntünün göz ardı edilmemesi gerektiği görüşünde.

Madenciler Sıkışırken Alıcı Profili Değişiyor

VanEck, madenci karlılığının Bitcoin’deki zayıf seyirle birlikte bozulduğunu aktarıyor. Örnek olarak Antminer S19 XP gibi orta nesil bir cihaz için başabaş elektrik maliyeti 2024 sonlarında yaklaşık 0,12 dolar/kWh seviyesinden 2025 Aralık ortasında yaklaşık 0,077 dolar/kWh düzeyine geriledi. Başabaş maliyetin düşmesi daha pahalı elektrikle çalışan işletmelerin sürdürülebilirliğinin zayıfladığına işaret ediyor.

Fiyat tarafında ise oynaklık sürüyor. Bitcoin, 21 Kasım’da yaklaşık 81.000 dolara kadar geriledikten sonra bir ay önce kaydedilen 126.080 dolarlık zirvenin gölgesinde dalgalanmayı sürdürüyor. CryptoAppsy verilerine göre en büyük kripto paranın fiyatı son 24 saatte yüzde 1,66 düşüşle 87.554 dolardan işlem görüyor.

Raporda madenciler üzerindeki baskıya karşın uzun vadeli kurumsal alıcıların arzı karşıladığı vurgulandı. Dijital varlık hazineleri kısaca DAT olarak adlandırılan yapıların Kasım ortasından Aralık ortasına kadar yaklaşık 42.000 adet BTC satın aldığı ve toplam varlıklarını yaklaşık 1.09 milyon adet BTC’ye çıkardığı da raporda kaydedildi. Söz konusu alım Temmuz ortası–Ağustos ortası 2025 döneminde 128.000 adet BTC’yi aşan artıştan sonra en güçlü aylık birikim olarak öne çıkarken VanEck ileriye dönük dönemde birçok DAT’ın BTC alımlarını adi hisse ihracı yerine imtiyazlı hisse satış gelirleriyle finanse etmeye yönelebileceğini belirtti.