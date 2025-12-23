BITCOIN (BTC)

2014’ten Beri Aynı Hikaye: VanEck’ten Bitcoin İçin Ters Köşe Sinyal

Özet

  • VanEck, Bitcoin'de hashrate daralmasının tarihsel olarak 90 günlük dönemde daha sık pozitif BTC getirisiyle eşleştiğini bildirdi.
  • Şirket bunun “ters gösterge” olarak okunabileceğini ekledi.
  • 15 Aralık 2025’e kadar hashrate’in yüzde 4 düşmesiyle madencilik karlılığı önemli ölçüde zayıfladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi
İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $87,392.89 ağında madencilik faaliyetinin yavaşlaması VanEck’in geçmiş verilerle desteklenen yeni raporuna göre fiyat açısından “ters gösterge” niteliği taşıyabilir. VanEck analistleri “Mid-December 2025 Bitcoin ChainCheck” başlıklı çalışmada hashrate düşüşlerini takip eden dönemlerde Bitcoin’in daha sık pozitif getiri ürettiğini vurguladı. Veriler 15 Aralık 2025’e kadar olan bir aylık süreçte hashrate’in yüzde 4 gerilediğini ve bunun Nisan 2024’ten beri en sert düşüş olduğunu gösteriyor. Aynı dönemde fiyat dalgalı kalırken, kurumsal ve uzun vadeli yatırımcıların geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Hashrate Düşüşü Neden “Ters Gösterge” Sayılıyor?
2 Madenciler Sıkışırken Alıcı Profili Değişiyor

Hashrate Düşüşü Neden “Ters Gösterge” Sayılıyor?

VanEck analistleri 2014’ten beri ölçülen 90 günlük ileriye dönük Bitcoin getirilerinde dikkat çekici bir asimetri saptadı. Buna göre ağın hashrate’i düşerken pozitif getiri görülme olasılığı yüzde 65’e çıkarken, hashrate artarken aynı oran yüzde 54’te kaldı. Raporda hashrate’teki düşüşlerin uzun vadeli yatırımcılar açısından daha elverişli sonuçlarla daha sık örtüştüğü ifade edildi.

Çalışma söz konusu ilişkiyi “madenci kapitülasyonu” kavramıyla açıklıyor. Finansal baskı altındaki maliyeti yüksek operatörlerin ağı terk etmesiyle satış baskısının bir bölümünün erken evrede fiyatlandığı, ardından arz dengesinin daha sağlıklı bir zemine oturabildiği görüşü öne çıkıyor. VanEck, hashrate sıkışmasının uzun süre devam ettiği örneklerde ileriye dönük getirilerin hem daha sık hem de daha yüksek gerçekleşme eğilimi gösterdiğini belirtti.

Güncel tablo 15 Aralık 2025’e kadar olan ayda hashrate’in yüzde 4 düşmesiyle yeniden gündeme taşındı. Rapora göre aynı ölçekte bir geri çekilme en son Nisan 2024’te görülmüştü. Analistler verinin tek başına yön garantisi vermediğini ancak tarihsel örüntünün göz ardı edilmemesi gerektiği görüşünde.

Madenciler Sıkışırken Alıcı Profili Değişiyor

VanEck, madenci karlılığının Bitcoin’deki zayıf seyirle birlikte bozulduğunu aktarıyor. Örnek olarak Antminer S19 XP gibi orta nesil bir cihaz için başabaş elektrik maliyeti 2024 sonlarında yaklaşık 0,12 dolar/kWh seviyesinden 2025 Aralık ortasında yaklaşık 0,077 dolar/kWh düzeyine geriledi. Başabaş maliyetin düşmesi daha pahalı elektrikle çalışan işletmelerin sürdürülebilirliğinin zayıfladığına işaret ediyor.

Fiyat tarafında ise oynaklık sürüyor. Bitcoin, 21 Kasım’da yaklaşık 81.000 dolara kadar geriledikten sonra bir ay önce kaydedilen 126.080 dolarlık zirvenin gölgesinde dalgalanmayı sürdürüyor. CryptoAppsy verilerine göre en büyük kripto paranın fiyatı son 24 saatte yüzde 1,66 düşüşle 87.554 dolardan işlem görüyor.

Raporda madenciler üzerindeki baskıya karşın uzun vadeli kurumsal alıcıların arzı karşıladığı vurgulandı. Dijital varlık hazineleri kısaca DAT olarak adlandırılan yapıların Kasım ortasından Aralık ortasına kadar yaklaşık 42.000 adet BTC satın aldığı ve toplam varlıklarını yaklaşık 1.09 milyon adet BTC’ye çıkardığı da raporda kaydedildi. Söz konusu alım Temmuz ortası–Ağustos ortası 2025 döneminde 128.000 adet BTC’yi aşan artıştan sonra en güçlü aylık birikim olarak öne çıkarken VanEck ileriye dönük dönemde birçok DAT’ın BTC alımlarını adi hisse ihracı yerine imtiyazlı hisse satış gelirleriyle finanse etmeye yönelebileceğini belirtti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de Asıl Fırtına 2026’da mı Kopacak? Analistlerden Uyarılar Peş Peşe Geldi

Bitcoin’i Bitirecek Tehdit Geri Döndü: “Saat İşliyor” Uyarısı

Asıl Olay Litecoin (LTC) Grafiğinde Olabilir

2026 Yılında Kripto Paralar Bir Müjdeyle Daha Yükselecek

ABD Piyasa Açılışı ve Kripto Paralarda 22 Aralık

Sıcak Gelişme: JPMorgan’ın 2026 Kripto Bombası ve Fed’den Gevşeme Açıklamaları

250.000 Dolar Hayali Neden Çöktü? Bitcoin Tahminlerinde 2025 Büyük Sapmayla Kayda Geçti

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Popüler Altcoin’de 4. Çeyrek Şoku: 2025’in En Karanlık Dönemi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Popüler Altcoin’de 4. Çeyrek Şoku: 2025’in En Karanlık Dönemi
Solana (SOL)
Benjamin: Altcoin Boğası Sandığınız Gibi Değil Başarısız Olacaksınız
ALTCOIN
Bitcoin’de Asıl Fırtına 2026’da mı Kopacak? Analistlerden Uyarılar Peş Peşe Geldi
BITCOIN (BTC)
Dogecoin mi PEPE mi? 2026’da Memecoin Piyasasının Lideri Kim Olacak?
Meme Token

Lost your password?