Solana (SOL)

Popüler Altcoin’de 4. Çeyrek Şoku: 2025’in En Karanlık Dönemi

Özet

  • Altcoin Solana, 2025’in dördüncü çeyreği döneminde yüzde 39,1 düşüşle yılın en kötü çeyrek performansını kaydetti ve fiyat 127 dolar civarında seyretti.
  • Aralık ortasında ETF'ler tarafında yedi gün süren girişler ve yaklaşık 700 milyon dolarlık kümülatif akış kurumsal ilgiyi öne çıkardı.
  • Gelir tarafında Solana’nın 1.4 milyar dolar, Ethereum’un 522 milyon dolar seviyesinde kalabileceği vurgusu fiyat baskısına rağmen ekosistem rekabetini gündemde tutuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi
İçeriği yapay zeka ile özetle

Solana (SOL), 2025’in dördüncü çeyreğinde yüzde 39,1’lik düşüşle yılın en zayıf çeyrek performansını gösterdi. Son 30 günde 150 doların altında kalan popüler altcoin direnç bölgesini aşmakta zorlanırken fiyat bir süredir 127 dolar dolaylarında işlem görüyor. Çeyreğin sonuna yaklaşılırken işlem hacmi 24 saatte yüzde 40,52 artarak 2.87 milyar dolara çıktı. Piyasa ilgisi canlansa da 2026’ya girilirken yön arayışı sürüyor.

İçindekiler
1 2025’in En Sert Çeyrek Düşüşü
2 ETF Akışları ve Gelir Yarışı Fiyat Üzerindeki Baskıya Rağmen Gündemde

2025’in En Sert Çeyrek Düşüşü

CryptoRank verilerine göre SOL coin, 2025’in dördüncü çeyreği döneminde yüzde 39,1 düşüşle aynı yılın ilk çeyreğinde görülen yüzde 34,1’lik düşüşün de altında kaldı. İkinci ve üçüncü çeyrekteki toparlanma eğilimi nedeniyle yükseliş beklentisi öne çıksa da dördüncü çeyrek performansı piyasa iyimserliğinde ters köşe yaptı. İkinci çeyrekte SOL, önceki çeyrekteki yüzde 34,1’lik kayıptan dönerek yüzde 24,2 artıda kapanış yaptı. Bu ivme üçüncü çeyrekte yüzde 34,9’la 2025’in en güçlü çeyrek getirisine taşındı.

Zayıflık Ekim ayında belirginleşti. Ekim’de aylık ortalama büyüme yüzde 12,5 görünmesine rağmen SOL coin ayı yüzde 10,3 düşüşle kapattı. Kasım beklentideki yüzde 6,84’lük yükselişine tersine yüzde 28,3’lük sert geri çekilme getirdi. Aralık için tarihsel olarak güçlü bir boğa ayı anlatısı bulunmazken, SOL aylık ortalama yüzde -4,29’un da altına indi ve toplam kayıp yüzde 4,82’ye çıktı.

Güncel tabloda SOL, son 24 saatte yüzde 0,15 düşüşle 127 dolar civarında işlem görüyor. Teknik tarafta altcoin‘in 7 günlük basit hareketli ortalamasını yeniden kazandığı, RSI göstergesinin ise 41,42 ile nötr bölgede kalarak olası toparlanma denemelerine kapı araladığı göze çarpıyor.

ETF Akışları ve Gelir Yarışı Fiyat Üzerindeki Baskıya Rağmen Gündemde

Kurumsal tarafta Solana ETF’lerine Aralık ortasında yedi gün boyunca istikrarlı giriş oldu. Solana, kurumsal ilginin etkisiyle kümülatif akışlarda yaklaşık 700 milyon dolara yaklaşarak önemli bir eşiği geride bıraktı. Aynı dönemde yatırımcıların Ethereum $2,960.00’dan Solana’ya sermaye kaydırdığına dair işaretler 24 saatlik işlem hacminde yüzde 40,52’lik sıçramayla daha görünür hale geldi.

Fiyatın zayıf seyrine karşın gelir tarafında dikkat çeken bir rekabet oluştu. Solana kurucusu Anatoly Yakovenko, SOL ekosisteminin yıllık gelirinin 1.4 milyar dolara ulaşabileceğini, Ethereum’da aynı kalemin 522 milyon dolar seviyesinde kaldığını belirtti. Gelir kıyasının öne çıkması volatilitenin yalnızca Solana’ya özgü kalmadığını, Ethereum’un da gelir üretiminde zorlandığını gösteren bir tablo çiziyor.

2026 için beklentiler ise fiyatın 2025’in başındaki zayıf görünümü tekrar etmemesi yönünde. İşlem hacmindeki artış ve teknik göstergelerdeki toparlanma işaretleri kısa vadeli destek sunabilecek olsa da dördüncü çeyrekteki düşüş piyasanın daha net bir trend oluşmadan risk iştahını sınırlayabileceğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
