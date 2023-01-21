Altcoin'ler dönem dönem elde ettikleri kazançlardan sonra kendilerini BTC'nin rakibi olarak görebiliyor. Peki bu durum ne kadar gerçekçi?

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Litecoin (LTC), olumlu bir hava oluşturmak için yazım zamanındaki boğa koşusundan yararlanıyordu. Bazıları Bitcoin’in (BTC) ışıltısının bir kısmını çalmaya çalıştığını söyleyebilir. LTC, 21 Ocak’ta attığı bir tweet’te kendisini cazip kılan ve rakiplerinden ayıran beş özelliğini sıraladı.

Litecoin’in vurguladığı önemli bir özellik BTC’den dört kat daha hızlı olmasıydı. Böyle bir ifade, LTC’yi Bitcoin’e kıyasla daha cazip gösterme çabası olarak görülebilirse de, rekabette net bir üstünlük yaratmaz.

Litecoin Kendi Başına Ayakta Durabilir Mi?

Her iki kripto para birimi de aynı pazarda birlikte var olmuş durumda ve biri diğeri için bir tehdit oluşturmamakta. Litecoin şimdiye kadar etkileyici bir ralli gerçekleştirdi, ancak bu boğa koşusu için gerçekten daha iyi bir seçenek mi?

Litecoin’in fiyat hareketine bakıldığında, bu yazının yazıldığı sırada Haziran 2022’deki 12 aylık en düşük seviyesinden yaklaşık %51 oranında yükseldiği görülüyor. Buna karşılık Bitcoin, Kasım 2022’deki en düşük seviyesine kıyasla %47 artış gösterdi. Litecoin, yükselen bir fiyat modeli içinde işlem görmekte. Yukarı yönlü bir yükseliş, en azından bir sonraki yükselen direnç seviyesinde 100 doların üzerine yerleştirmeli.

Yazım zamanında, fiyatın yükselen direnç çizgisine ulaşmadan önce biraz yeri bulunuyordu. Satış baskısının fiyatı aşağı çekmeye başlayabileceğini düşündüren başka bir gözlem daha vardı. Son 24 saat içinde elde edilen dokuz ayın en yüksek seviyesi, 14 Ocak’ta ulaşılan bir önceki en yüksek seviyenin üzerine çıktı.

Bu arada, hem RSI hem de MFI trend zayıflığına işaret eden bir miktar kayma yaşadı. Bu gözlem, genellikle yaklaşan bir düşüş hareketinin işareti olan bir fiyat-RSI ayrışmasını ortaya çıkardı. LTC’nin arz dağılımı, en büyük ve en baskın balinalardan bazılarının yazı yazıldığı sırada zaten satış yaptığını gösterdi.

İpler Kimin Elinde?

Şu anda 100.000 ile 1.000.000 coin tutan adresler LTC arzının en büyük yüzdesini kontrol ediyor. Aynı adres grubu son üç gündür satış baskısına katkıda bulunuyormuş gibi görünüyor.

Buna rağmen, balina işlem sayısı hala düşük ve bu da şimdilik düşük satış baskısı olduğunu doğruluyor. Ortalama kripto para yaşı metriği de yukarı yönlü bir hareketin sinyallerini vermiş durumda olabilir ve bu da yatırımcıların hala LTC kripto paralarını ellerinde tuttuğunu gösteriyor.

Litecoin’in RSI farklılığına karşı bir fiyatı olduğu son seferde, sonraki günlerde bir geri çekilme olmuştu. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu tekrar yaşanabilir. Bununla birlikte, yatırımcılar aşırı alım koşullarına rağmen piyasa dinamiklerinin basın zamanında boğaların lehine kaldığını göz önünde bulundurmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.