K33 Research : Gözden Kaçırdığınız Sebeplerle Kripto Paralar Düşecek

K33 son kripto para raporunda düşüş bekleyenleri mutlu edecek önemli detaylardan bahsetti. Yatırımcıların gözden kaçırdığı katalizörlere dikkat çeken şirket çok geçmeden BTC fiyatının 100 bin doların altına gerileyebileceğini düşünüyor. BTC yazı hazırlandığı sırada 112.500 dolarlık destek seviyesini hemen altında ve böyle bir düşüş altcoinlerde yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Kripto Paralar Düşecek

K33 Research’ün paylaştığı son rapor kripto para yatırımcıları için iyi şeyler söylemiyor ve düşüş bekleyenlere fırsatın yaklaştığı müjdesini veriyor. Eylül ayı bugünkü QCP raporunda da özellikle Fed’in bağımsızlığı noktasında tartışmaların merkezi olarak görülmüştü. K33 Araştırma Müdürü Vetle Lunde makro katalizörlerin bugün geldiğimiz noktada ihmal edilen rüzgarlar olduğunu söylüyor.

Konsolidasyon olarak tanımlanan güncel dönemin aslında uyuşukluk olduğundan bahseden analist Eylül ayında makro rüzgarların Bitcoin $110,555.62 fiyatını altı haneli seviyelerin altına çekebileceğine inanıyor.

Tarihsel olarak da Eylül ayı ortalama %4,6 düşüş ile yoğun biçimde negatif geçen tek ay olma özelliğine sahip. 2011 yılından bugüne istikrarlı şekilde düşüş ayı olarak tarihe geçen Eylül bu yıl da pek farklı başlamadı. Özellikle Fed üyesi Cook görevden alınmaya “çalışıldığı” için tartışmaların gölgesinde başladı.

Eylül Ayı Kripto Para Tahminleri

Tarifelerin yasadışı olduğuna dair Federal mahkeme kararının ardından bu karar Ekim ayına kadar ertelenmişti. Trump’ın pazarlık ve anlaşma için elini güçlendiren bu dondurma kararı önümüzdeki ay noktalanacak. Üstelik tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerini çok net biçimde görmeye başladık. Eylül ayında gelecek Ağustos enflasyon raporları bunu daha da belirginleştirecek.

En iyimser Fed üyelerinin bile minimum 6 aylık süreçte tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin güçlü olacağı yönündeki tahminlerini haftalardır takip ediyoruz. Lunde tüm bu sebeplerden ötürü makro rüzgarların yüklediği endişelerin etkisi altında geçen ay BTC birikiminin önemli kısmını sattı.

Lunde makro risklerin su yüzüne çıkacağını, daha da belirginleşeceğini böylece yatırımcıların satış motivasyonunun artacağını düşünüyor. Fonlama oranına da odaklanan Araştırma Müdürü nötr ve negatif arasında gidip gelen fonlamanın her iki yöndeki sıkışmanın büyük etkilerini yansıttığından bahsetti.

BTC için 101.000 ve 94.000 dolarlık destek seviyelerine işaret eden Lunde uzun vadeli iyimserliğini kaybetmiş değil. Parasal genişleme, Fed faiz indirimleri ve 401(k) emeklilik planlarına kriptonun dahil edilmesi gibi büyük gelişmeler halen kripto paraların uzun vadeli potansiyelini yansıtıyor.

“Uzun vadede, bal porsuğu küresel kargaşayı ve kısıtlayıcı küresel ticaret koşullarını umursamıyor.”

Bakalım uzun vadeli hedeflere odaklanan yatırımcıların gücü bu ayki satışları dengeleyebilecek mi?