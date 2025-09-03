ABD’nin 5’inci Büyük Bankasının Kripto Para Duyurusu

Bankalar birer işletmedir ve para kazanacakları alanlarda faaliyet göstermeye isteklidirler. Kripto paralar son yıllarda tam da para kazanılacak bir alan ve bu yüzden bankaların geçmişteki nefrete rağmen kripto paralar için harekete geçtiğini görüyoruz. Biden döneminde kripto faaliyeti sekteye uğrayan bankalar da artık Trump ile işine geri dönüyor.

US Bancorp ve Kripto Para

ABD’nin en büyük 5 bankasından olan US Bancorp kripto para işine geri döndü. Kurumsal müşterilerine yönelik daha önce başlattığı kripto para saklama hizmetini yeniden faaliyete geçiren banka için müjdeyi Bloomberg verdi.

Donald Trump’ın göreve gelmesiyle kripto para düşmanlarından temizlenen SEC yakın zamanda önemli bir kuralı geri çekmişti. Bu kural bankaların kripto faaliyetleri için bilançolarında ek sermaye tutmasını zorunlu kılıyordu. Şirketin kurumsal hizmetler bölümü başkanı Stephen Philipson şunları söyledi;

“Bu bizim oyun kitabımızdaydı ve şimdi yaptığımız şey onu açıp yeniden uygulamaya koymak gibi bir şey.”

Banka talep arttıkça kurumsallar için sunulan kripto para saklama hizmetini genişletecek ve varlık yönetimi, tüketici ödemeleri gibi alanlarda da kriptoyla entegre olacak. İlk olarak 2021 yılında NYDIG ile ortaklaşa başlatılan bu hizmet Gensler yönetiminin katı tutumu nedeniyle sekteye uğradı.

Kurumsal Kripto Para Saklama Hizmeti

Bugün ABD merkezli en büyük kripto para saklama kuruluşlarından biri Coinbase. Şirket bankaların regülasyon sopasıyla tehdit edildiği ortamda işi fazlasıyla büyüttü. Öyle ki Gensler döneminde Coinbase Prime ile ABD Adalet Bakanlığı dahil birçok büyük müşteriye hizmet veriyordu.

Paul Atkins yönetimindeki SEC ise US Bancorp öncülüğünde büyük finansal kuruluşların kripto para saklama hizmeti vermesinin önünü açtı. 2022 yılında BNY Mellon BTC ve ETH için bunu başlattı. Ancak onun için bir muafiyet olduğundan bu onu kripto saklama hizmeti veren ilk büyük banka yaptı.

Artık ABD merkezli büyük finans kuruluşlarının tek tek kripto hizmetlerini başlattığını göreceğiz. Sadece Amerika değil dünyanın dört bir yanında bunların sayısı artacak. Daha 2 ay önce Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank 2026 yılında kripto para salama hizmeti vereceğini duyurdu. Citigroup da geçen ay kripto para saklama ve ödeme hizmetleri için çalışmaya başladıklarını ilan etti.