Solana (SOL)

Popüler Altcoin, Bitcoin’i Geride Bıraktı: ETH’nin %200’lük Yükselişini Tekrarlayabilir mi?

Özet

  • Solana, son dönemde Bitcoin'i geride bırakarak dikkat çekti.
  • Uzmanlar, sermayenin Bitcoin'den Solana'ya kaydığını söylüyor.
  • Solana, Ether'in büyük yükselişini tekrarlayabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin $110,555.62‘in (BTC) 110.000 dolar seviyesinde sıkışıp kalması ve Ethereum $4,375.69’un (ETH) yeni rekorlar kırmasının ardından konsolidasyona girmesiyle, Solana (SOL) son dönemde kripto piyasasının en dikkat çeken oyuncusu haline geldi.

Kurumsal Yatırımcılar İkinci Kategori Kripto Paralara Yöneliyor

Pazartesi günü 211 dolar civarında işlem gören Solana, ağustos ayının başındaki düşük seviyelere göre %33’lük bir artışla son bir ayda CoinDesk 20 Endeksi’nin en iyi performans gösteren varlıklarından biri oldu. Aynı dönemde Bitcoin karşısında %34, ETH karşısında ise ağustos ortasından bu yana %14 değer kazandı.

Analistlere göre, bu yükseliş, yatırımcıların daha geniş bir altcoin yelpazesine yöneldiğinin bir göstergesi. YouHodler’ın risk birimi yöneticisi Sergei Gorev, “Kripto para sahipleri arasında kârın yeniden dağıtılması dönemi devam ediyor” yorumunu yaparak, likiditenin Bitcoin’den ikinci kategori token’lara kaydığını ve Solana’ya sermaye akışında belirgin bir artış olduğunu belirtti. Gorev, kurumsal yatırımcıların büyük ve likit projeler arayışında olması nedeniyle bu akışın uzun vadeli olabileceğini ifade etti ve XRP ile birlikte Solana’yı “bir sonraki ilginç piyasa fikirleri” arasında gösterdi.

Dorman: Solana, ETH’nin Yükseliş Stratejisini Tekrarlayabilir

Arca’nın baş yatırım yetkilisi Jeff Dorman, Solana’nın bu yılın başlarında Ether’in yaşadığı yükselişi taklit edebileceğini öne sürüyor. Ether’in, stabilcoin adaptasyonu, güçlü ETF girişleri ve dijital varlık hazinelerinin (DAT) sürekli talebi sayesinde nisan ayından bu yana yaklaşık %200’lük bir ralli yaptığını hatırlatan Dorman, yeni raporunda, “Solana, önümüzdeki aylarda Ether’in uyguladığı stratejinin aynısını tekrarlamaya hazır görünüyor” diye yazdı.

Temmuz ayında ABD’de listelenen ilk Solana ETF’inin vadeli işlemlere dayalı olduğunu belirten Dorman, VanEck ve Fidelity gibi bazı varlık yöneticilerinin spot Solana ETF’leri için başvuruda bulunduğunu ve kararların bu yılın sonlarına doğru beklendiğini söyledi. Ayrıca, en az üç Solana odaklı DAT’nin fon topladığını ve bunun önümüzdeki ay Solana’ya 2,65 milyar dolara kadar sermaye kanalize edebileceğini ekledi.

Solana’nın piyasa değerinin Ether’in beşte biri kadar olması, gerçekleşmesi halinde bu akışlara karşı fiyatının daha da hassas olabileceği anlamına geliyor. Dorman, “Şu anda Solana en bariz ‘uzun’ pozisyon olabilir” diyerek şu soruyu yöneltti: “ETH’nin fiyatı, yaklaşık 20 milyar dolarlık yeni talep üzerine neredeyse %200 yükseldiyse, Solana’ya 2,5 milyar dolar veya daha fazla yeni talep gelirse ne olacağını düşünüyorsunuz?”

Son dönemdeki haberler de Solana’nın ivmesine katkı sağlıyor. Nasdaq’da listeli dijital varlık holdingi Galaxy Digital, hisselerini Solana üzerinde token’laştırdı. Ayrıca, Alpenglow yükseltmesinin onaylanmasıyla işlem hızının ve kesinliğinin artması bekleniyor.

